Базилика Сан-Марко - один из самых известных шедевров Венеции с более чем тысячелетней историей. Собор поражает мозаикой, как её искусностью, так и площадью покрытия. Вы узнаете о живописи, скульптурах и архитектуре базилики, а также о её религиозной значимости и роли в культуре Венеции. Экскурсия включает основные достопримечательности базилики и оставляет участников под глубоким впечатлением от красоты и богатства места

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Описание экскурсии

Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники. Гид расскажет о неповторимых мозаичных полах, стенах и потолках святыни, инкрустированных золотом. Познакомит вас с историей и символикой произведений искусства.

Вы узнаете о религиозной значимости базилики и её роли в культуре Венеции — чтобы попасть в собор, даже самые сильные мира сего преклоняли колени на входе. А также услышите о жизни святого Марка — ради размещения мощей евангелиста в конце 11 века и построили этот удивительный храм.

Экскурсия обычно включает основные достопримечательности базилики. И хотя она длится лишь час, участники остаются под глубоким впечатлением от красоты, богатства и истории места.

Организационные детали