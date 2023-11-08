Погрузиться в историю искусства и религии на групповой экскурсии по кафедральному собору
Богато украшенная базилика — один из наиболее известных венецианских шедевров с более чем тысячелетней историей. Собор поражает мозаикой — как её искусностью, так и площадью покрытия. Вы откроете удивительные факты о живописи, скульптурах, архитектуре базилики.
И осознаете, что перед вами — впечатляющее достижение Венецианской республики и одно из доказательств её величия.
И осознаете, что перед вами — впечатляющее достижение Венецианской республики и одно из доказательств её величия.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники. Гид расскажет о неповторимых мозаичных полах, стенах и потолках святыни, инкрустированных золотом. Познакомит вас с историей и символикой произведений искусства.
Вы узнаете о религиозной значимости базилики и её роли в культуре Венеции — чтобы попасть в собор, даже самые сильные мира сего преклоняли колени на входе. А также услышите о жизни святого Марка — ради размещения мощей евангелиста в конце 11 века и построили этот удивительный храм.
Экскурсия обычно включает основные достопримечательности базилики. И хотя она длится лишь час, участники остаются под глубоким впечатлением от красоты, богатства и истории места.
Организационные детали
- Мы заранее приобретаем билеты в базилику. После бронирования на сайте с вами свяжется ассистент и попросит перевести стоимость входного билета €6 на PayPal, итальянский счёт или российскую карту. Билет невозвратный, поэтому если вы отмените заказ, стоимость входного билета не возвращается.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Святого Марка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 2582 туристов
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас лёгкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелёк. A presto!
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