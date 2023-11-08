Богато украшенная базилика — один из наиболее известных венецианских шедевров с более чем тысячелетней историей. Собор поражает мозаикой — как её искусностью, так и площадью покрытия. Вы откроете удивительные факты о живописи, скульптурах, архитектуре базилики. И осознаете, что перед вами — впечатляющее достижение Венецианской республики и одно из доказательств её величия.

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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники. Гид расскажет о неповторимых мозаичных полах, стенах и потолках святыни, инкрустированных золотом. Познакомит вас с историей и символикой произведений искусства.

Вы узнаете о религиозной значимости базилики и её роли в культуре Венеции — чтобы попасть в собор, даже самые сильные мира сего преклоняли колени на входе. А также услышите о жизни святого Марка — ради размещения мощей евангелиста в конце 11 века и построили этот удивительный храм.

Экскурсия обычно включает основные достопримечательности базилики. И хотя она длится лишь час, участники остаются под глубоким впечатлением от красоты, богатства и истории места.

Организационные детали