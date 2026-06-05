Базилика Сан-Марко - один из самых известных шедевров Венеции с более чем тысячелетней историей. Собор поражает мозаикой, как её искусностью, так и площадью покрытия.
Вы узнаете о живописи, скульптурах и архитектуре базилики, а также о её религиозной значимости и роли в культуре Венеции.
Экскурсия включает основные достопримечательности базилики и оставляет участников под глубоким впечатлением от красоты и богатства места
Вы узнаете о живописи, скульптурах и архитектуре базилики, а также о её религиозной значимости и роли в культуре Венеции.
Экскурсия включает основные достопримечательности базилики и оставляет участников под глубоким впечатлением от красоты и богатства места
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Впечатляющая мозаика
- 📜 Богатая история
- 🕊️ Религиозная значимость
- 🌟 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Базилика Сан-Марко
- Мозаичные полы
- Инкрустированные стены
Описание экскурсии
Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники. Гид расскажет о неповторимых мозаичных полах, стенах и потолках святыни, инкрустированных золотом. Познакомит вас с историей и символикой произведений искусства.
Вы узнаете о религиозной значимости базилики и её роли в культуре Венеции — чтобы попасть в собор, даже самые сильные мира сего преклоняли колени на входе. А также услышите о жизни святого Марка — ради размещения мощей евангелиста в конце 11 века и построили этот удивительный храм.
Экскурсия обычно включает основные достопримечательности базилики. И хотя она длится лишь час, участники остаются под глубоким впечатлением от красоты, богатства и истории места.
Организационные детали
- Мы заранее приобретаем билеты в базилику. После бронирования на сайте с вами свяжется ассистент и попросит перевести стоимость входного билета — от 6€ до 32€ (в зависимости от спроса на выбранный день) — на PayPal, итальянский счёт или российскую карту. Билет невозвратный, поэтому если вы отмените заказ, стоимость входного билета не возвращается.
- Так как Сан-Марко — действующий собор, он может закрыться без предупреждения по независящим от нас причинам. В этом случае мы вернём вам стоимость билетов, но экскурсию провести не сможем.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€110
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 7409 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С гидом Екатериной время пролетело незаметно. Безупречное владение темой, максимально быстрые и подробные ответы на вопросы, эмоциональная вовлеченность и способность удерживать внимание людей. Рекомендую именно этого гида тем, кто хотел бы сфокусироваться на теме религии, истории, связи церкви и государства. Рассказ переносит во времени и пространстве 🔥 Екатерина прекрасно владеет материалом. Спасибо ей.
Вам был полезен этот отзыв?
У нас была гидом Светлана, нам очень понравилось, ребенку 12 лет, так же было интересно. спасибо организаторам
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры»
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от €135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Почувствовать ритм Венеции на центральной площади и посетить кафедральный собор
Начало: Площадь Сан Марко
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от €310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Узнать главное об архитектурном ансамбле и в деталях изучить базилику Святого Марка
Начало: На площади Сан-Марко
17 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €160 за всё до 8 чел.
€110 за человека