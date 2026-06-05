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Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры

Богато украшенная базилика с тысячелетней историей. Мозаика, скульптуры и архитектура поражают своей красотой и величием. Узнайте удивительные факты
Базилика Сан-Марко - один из самых известных шедевров Венеции с более чем тысячелетней историей. Собор поражает мозаикой, как её искусностью, так и площадью покрытия.

Вы узнаете о живописи, скульптурах и архитектуре базилики, а также о её религиозной значимости и роли в культуре Венеции.

Экскурсия включает основные достопримечательности базилики и оставляет участников под глубоким впечатлением от красоты и богатства места
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🎨 Впечатляющая мозаика
  • 📜 Богатая история
  • 🕊️ Религиозная значимость
  • 🌟 Профессиональные гиды
Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры
Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры
Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры

Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Марко
  • Мозаичные полы
  • Инкрустированные стены

Описание экскурсии

Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники. Гид расскажет о неповторимых мозаичных полах, стенах и потолках святыни, инкрустированных золотом. Познакомит вас с историей и символикой произведений искусства.

Вы узнаете о религиозной значимости базилики и её роли в культуре Венеции — чтобы попасть в собор, даже самые сильные мира сего преклоняли колени на входе. А также услышите о жизни святого Марка — ради размещения мощей евангелиста в конце 11 века и построили этот удивительный храм.

Экскурсия обычно включает основные достопримечательности базилики. И хотя она длится лишь час, участники остаются под глубоким впечатлением от красоты, богатства и истории места.

Организационные детали

  • Мы заранее приобретаем билеты в базилику. После бронирования на сайте с вами свяжется ассистент и попросит перевести стоимость входного билета — от 6€ до 32€ (в зависимости от спроса на выбранный день) — на PayPal, итальянский счёт или российскую карту. Билет невозвратный, поэтому если вы отмените заказ, стоимость входного билета не возвращается.
  • Так как Сан-Марко — действующий собор, он может закрыться без предупреждения по независящим от нас причинам. В этом случае мы вернём вам стоимость билетов, но экскурсию провести не сможем.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€110
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 7409 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
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потока. С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла. Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов. В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Natalia
С гидом Екатериной время пролетело незаметно. Безупречное владение темой, максимально быстрые и подробные ответы на вопросы, эмоциональная вовлеченность и способность удерживать внимание людей. Рекомендую именно этого гида тем, кто хотел бы сфокусироваться на теме религии, истории, связи церкви и государства. Рассказ переносит во времени и пространстве 🔥 Екатерина прекрасно владеет материалом. Спасибо ей.
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Gosteva
У нас была гидом Светлана, нам очень понравилось, ребенку 12 лет, так же было интересно. спасибо организаторам
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