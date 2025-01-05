Погрузитесь в историю Венеции с аудиогидом и профессиональным сопровождением.
Пропускайте очереди и насладитесь свободой перемещения по базилике, с возможностью посещения террасы или колокольни Кампанила.
Описание билетаПриоритетный доступ и подробный аудиогид Воспользуйтесь приоритетным входом в базилику Святого Марка с аудиогидом, который подробно расскажет о главных достопримечательностях. В зависимости от выбранного варианта вас также могут сопроводить на террасу Лоджии деи Кавалли или на колокольню Кампанила. Скоординированная групповая экскурсия Экскурсия проходит в рамках согласованного маршрута с опытным гидом, который следит за временем и навигацией, позволяя вам просто наслаждаться красотой и историей базилики и окружающих памятников. Дополнительные опции посещения Возможна прогулка во Дворец дожей и посещение Моста Вздохов, новых тюрем и музеев площади Сан-Марко, таких как музей Коррер, Национальный археологический музей и библиотека Марчиана согласно расписанию. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, наушники, заряженный смартфон.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, рюкзаки, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
- Билеты именные; предъявите удостоверение личности, соответствующее имени в бронировании. Без него доступ может быть отказан.
- Аудиогиды доступны в приложении Crown Tours. Загрузите его заранее (500 МБ) и возьмите с собой полностью заряженный смартфон с наушниками.
- Базилика может быть закрыта или доступ в неё может быть ограничен из-за религиозных мероприятий или приливов.
- Время посещения базилики ограничено: 20 минут в основной зоне и 10 минут в Пала д’Оро. Продолжительность посещения музея и террасы зависит от выбранной услуги.
- При покупке билетов с проходом без очереди вам нужно встретиться с группой в назначенном месте и оставаться с сопровождающим на протяжении всей экскурсии. Проход без очереди не исключает проверку безопасности.
- Присоединиться к туру после начала невозможно.
- Места могут быть закрыты из-за религиозных праздников, приливов (Acqua Alta) или наводнений. При закрытии гид проведёт экскурсию по доступной территории, с вами свяжутся до начала тура, если позволит время. В случае закрытия в последний момент изменения будут внесены в начале экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец дожей
- Базилика Святого Марка
- Музей Коррер
- Мост Вздохов
- Площадь Сан-Марко
- Библиотека Марчиана
Что включено
- Аудиогид
- Входной билет в базилику Святого Марка
- Вход на башню Кампанила
- Вход во Дворец дожей
- Wi-Fi в месте встречи
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Устройство для воспроизведения аудиогида и наушники
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 61, 30124 Venezia VE, İtalya
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 янв 2025
Я нигде раньше не видела ничего подобного, и я побывала во многих странах мира
А
Александра
1 сен 2024
Всё было очень организовано. Чёткие указания и понятный маршрут. Базилика Святого Марка — настоящее украшение города, обязательно для посещения
В
Варвара
18 июн 2024
Удивительное место, которое стоит посетить! Спасибо гиду за помощь и доброжелательность, настоятельно рекомендую этот тур. Особенно впечатлил музей с террасой — виды оттуда просто потрясающие.
Входит в следующие категории Венеции
