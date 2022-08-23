Что вас ждет
Перефразируя классика Белинского, я как сомелье хочу вас спросить — любите ли Вы вино так, как люблю его я?)))
Вино — один из древнейших напитков, его история восходит к эпохе неолита. Римляне переняли виноградарство и виноделие у греков, ввели множество усовершенствований и распространили виноделие по всем территориям Римской империи, которые имели подходящие почвенно-климатические условия.
Вальполичелла Классико (Valpolicella Classico) — холмистая винодельческая зона в регионе Венето, обрамленная с севера Лессинскими горами (предгорие Альп) и с юга рекой Адидже.
Среди многочисленных производителей вин Амароне, Речиото и Вальполичелла я особо выделяю семью V., которые занимаются производством вина с 1893 года.
У нас есть уникальная возможность посетить винодельню, располагающуюся на вилле постройки начала XVIII века. Гостеприимная семья V. расскажет историю создания винодельни, покажет винные погреба и производственные помещения, мы пройдемся в туннеле под виноградниками, где созданы самые благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времен первой и второй мировых войн, окунемся в атмосферу тех лет.
Во время дегустации будет рассказано о технологии производства предложенных вин:
- VALPOLICELLA CLASSICO DOC.
- VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC.
- VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE DOC.
- AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG.
- RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG.
- Покупка вин приветствуется.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида-переводчика.
Туристы оплачивают самостоятельно: