Что вас ждет

Перефразируя классика Белинского, я как сомелье хочу вас спросить — любите ли Вы вино так, как люблю его я?)))

Вино — один из древнейших напитков, его история восходит к эпохе неолита. Римляне переняли виноградарство и виноделие у греков, ввели множество усовершенствований и распространили виноделие по всем территориям Римской империи, которые имели подходящие почвенно-климатические условия.

Вальполичелла Классико (Valpolicella Classico) — холмистая винодельческая зона в регионе Венето, обрамленная с севера Лессинскими горами (предгорие Альп) и с юга рекой Адидже.

Среди многочисленных производителей вин Амароне, Речиото и Вальполичелла я особо выделяю семью V., которые занимаются производством вина с 1893 года.

У нас есть уникальная возможность посетить винодельню, располагающуюся на вилле постройки начала XVIII века. Гостеприимная семья V. расскажет историю создания винодельни, покажет винные погреба и производственные помещения, мы пройдемся в туннеле под виноградниками, где созданы самые благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времен первой и второй мировых войн, окунемся в атмосферу тех лет.

Во время дегустации будет рассказано о технологии производства предложенных вин:

VALPOLICELLA CLASSICO DOC.

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC.

VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE DOC.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG.

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG.

Покупка вин приветствуется.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-переводчика.

Туристы оплачивают самостоятельно: