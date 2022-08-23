Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне

Мы отправимся на винодельню, располагающуюся на вилле постройки начала XVIII века

Мы отправимся на винодельню, располагающуюся на вилле постройки начала XVIII века.

Гостеприимная семья Вентурини расскажет историю создания винодельни, покажет винные погреба и производственные помещения, мы пройдемся в туннеле под виноградниками, увидим раритеты времен первой и второй мировых войн, окунемся в атмосферу тех лет.
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне

Что вас ожидает 🤩

  • Вилла XVII века
  • Производственные помещения
  • Виноградники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Перефразируя классика Белинского, я как сомелье хочу вас спросить — любите ли Вы вино так, как люблю его я?)))
Вино — один из древнейших напитков, его история восходит к эпохе неолита. Римляне переняли виноградарство и виноделие у греков, ввели множество усовершенствований и распространили виноделие по всем территориям Римской империи, которые имели подходящие почвенно-климатические условия.
Вальполичелла Классико (Valpolicella Classico) — холмистая винодельческая зона в регионе Венето, обрамленная с севера Лессинскими горами (предгорие Альп) и с юга рекой Адидже.
Среди многочисленных производителей вин Амароне, Речиото и Вальполичелла я особо выделяю семью V., которые занимаются производством вина с 1893 года.
У нас есть уникальная возможность посетить винодельню, располагающуюся на вилле постройки начала XVIII века. Гостеприимная семья V. расскажет историю создания винодельни, покажет винные погреба и производственные помещения, мы пройдемся в туннеле под виноградниками, где созданы самые благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времен первой и второй мировых войн, окунемся в атмосферу тех лет.

Во время дегустации будет рассказано о технологии производства предложенных вин:

  • VALPOLICELLA CLASSICO DOC.
  • VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC.
  • VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE DOC.
  • AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG.
  • RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG.
  • Покупка вин приветствуется.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-переводчика.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер.
  • дегустация.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-переводчика
Что не входит
  • Дегустация (€20)
  • Трансфер (,e130)
Где начинаем и завершаем?
Начало: piazza Bra,1 Verona
Завершение: piazza Bra 1,Verona
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - суббота по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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