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Экскурсии на винодельни и виноградники в Вероне

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Вероне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
«Мы разберемся в вопросах местного виноделия, осмотрим виноградники Валполичеллы»
Завтра в 11:00
21 июл в 09:00
€659 за всё до 3 чел.
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Начало: Piazza Bra,1 Verona
«Вальполичелла Классико (Valpolicella Classico) — холмистая винодельческая зона в регионе Венето, обрамленная с севера Лессинскими горами (предгорие Альп) и с юга рекой Адидже»
Расписание: Понедельник - пятница по договоренности
19 июл в 10:00
21 июл в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
С сомелье на аутентичную винодельню
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
С сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
«Хозяева расскажут, как появилась винодельня, покажут винные погреба и производственные помещения»
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
€180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 сентября 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Незабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняется познавательными историями и материалом. То, чего не хватает при посещении винодельни самостоятельно.
    Незабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняетсяНезабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняетсяНезабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняетсяНезабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняетсяНезабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняетсяНезабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняетсяНезабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняется
  • И
    Игорь
    31 июля 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства вина. Были лёгкие закуски,
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    особенно понравилась домашняя колбаса - очень вкусная. Попробовали пасту с грибами, трюфелем и зайцем, которую приготовила 75-летняя владелица - бесподобно! Анна - кладезь знаний о вине, виноделии, гастрономии и истории как региона Венето так и всей Италии. Имеет свой неповторимый стиль изложения и может интересно подать материал так, что даже подростку 15 лет было очень интересно). Спасибо Анне за прекрасно проведённое время!

    Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производстваПосетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производстваПосетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производстваПосетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства
  • Д
    Даниэль
    18 июля 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Нам понравилось очень. Интересно, вкусно, очень занимательно и познавательно. Большое спасибо Анне!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Винодельни»

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  3. С сомелье на аутентичную винодельню
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июле 2025
Сейчас в Вероне в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 659. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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