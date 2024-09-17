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особенно понравилась домашняя колбаса - очень вкусная. Попробовали пасту с грибами, трюфелем и зайцем, которую приготовила 75-летняя владелица - бесподобно! Анна - кладезь знаний о вине, виноделии, гастрономии и истории как региона Венето так и всей Италии. Имеет свой неповторимый стиль изложения и может интересно подать материал так, что даже подростку 15 лет было очень интересно). Спасибо Анне за прекрасно проведённое время!