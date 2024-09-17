Индивидуальная
до 3 чел.
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
«Мы разберемся в вопросах местного виноделия, осмотрим виноградники Валполичеллы»
Завтра в 11:00
21 июл в 09:00
€659 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичная винодельня: знакомство с винами Вальполичелла и Амароне
Начало: Piazza Bra,1 Verona
«Вальполичелла Классико (Valpolicella Classico) — холмистая винодельческая зона в регионе Венето, обрамленная с севера Лессинскими горами (предгорие Альп) и с юга рекой Адидже»
Расписание: Понедельник - пятница по договоренности
19 июл в 10:00
21 июл в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
С сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
«Хозяева расскажут, как появилась винодельня, покажут винные погреба и производственные помещения»
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 сентября 2024Незабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняется познавательными историями и материалом. То, чего не хватает при посещении винодельни самостоятельно.
- ИИгорь31 июля 2024Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства вина. Были лёгкие закуски,
- ДДаниэль18 июля 2024Нам понравилось очень. Интересно, вкусно, очень занимательно и познавательно. Большое спасибо Анне!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июле 2025
Сейчас в Вероне в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 659. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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