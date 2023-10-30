День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны

Отведать эксклюзивную продукцию и насладиться пейзажами в авторском путешествии по Вальполичелле

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Приглашаю вас познакомиться с одним из ярких винодельческих регионов Италии.

В моей программе собраны только качественные, нетиповые и колоритные хозяйства, где вы попробуете несколько видов оливкового масла, оригинальные сырные и мясные закуски и, конечно, узнаете о тонкостях местного виноделия. А дополнит поездку посещение чудесного заповедника.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
6
ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы посетим маслобойню, где вам предстоит попробовать пять видов оливкового масла и научиться определять их по аромату и вкусу.
  • На сыроварне вы узнаете об особенностях изготовления местных сыров. Продегустируете несколько видов необычных сыров и мясных деликатесов.
  • Заедем в заповедник, который находится наподалёку от сыроварни. Вы увидите крупнейший естественный мост Европы Понте ди Вейя и услышите историю этого древнего места.
  • И конечно, мы побываем на живописной винодельне, где сомелье расскажет о винах Вальполичеллы и производстве напитка в их хозяйстве.

*Дегустации в этой программе заменяют полноценный обед.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле и все дегустации включены в стоимость
  • Обязательна удобная обувь для посещения заповедника и тёплая кофта для посещения сыроварни
  • Вы можете взять с собой детей — на винодельне их угостят виноградным соком

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Арбиццано или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
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Выездные
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