Отведать эксклюзивную продукцию и насладиться пейзажами в авторском путешествии по Вальполичелле
Приглашаю вас познакомиться с одним из ярких винодельческих регионов Италии.
В моей программе собраны только качественные, нетиповые и колоритные хозяйства, где вы попробуете несколько видов оливкового масла, оригинальные сырные и мясные закуски и, конечно, узнаете о тонкостях местного виноделия. А дополнит поездку посещение чудесного заповедника.
В моей программе собраны только качественные, нетиповые и колоритные хозяйства, где вы попробуете несколько видов оливкового масла, оригинальные сырные и мясные закуски и, конечно, узнаете о тонкостях местного виноделия. А дополнит поездку посещение чудесного заповедника.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы посетим маслобойню, где вам предстоит попробовать пять видов оливкового масла и научиться определять их по аромату и вкусу.
- На сыроварне вы узнаете об особенностях изготовления местных сыров. Продегустируете несколько видов необычных сыров и мясных деликатесов.
- Заедем в заповедник, который находится наподалёку от сыроварни. Вы увидите крупнейший естественный мост Европы Понте ди Вейя и услышите историю этого древнего места.
- И конечно, мы побываем на живописной винодельне, где сомелье расскажет о винах Вальполичеллы и производстве напитка в их хозяйстве.
*Дегустации в этой программе заменяют полноценный обед.
Организационные детали
- Трансфер на легковом автомобиле и все дегустации включены в стоимость
- Обязательна удобная обувь для посещения заповедника и тёплая кофта для посещения сыроварни
- Вы можете взять с собой детей — на винодельне их угостят виноградным соком
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Арбиццано или по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Вероне
Всем привет, меня зовут Валентина, и я уже 14 лет живу в Вальполичелле — на родине легендарного вина Амароне. За эти годы я изучила регион, выучилась на сомелье и завела множество знакомств. Сейчас с огромным энтузиазмом впечатляю путешественников дегустациями на колоритных винодельне, сыроварне и маслобойне. Провожу экскурсию в природный заповедник. Фотографирую в самых красивых панорамных местах. Никого не оставляю равнодушным!
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