Валентина — ваш гид в Вероне

Всем привет, меня зовут Валентина, и я уже 14 лет живу в Вальполичелле — на родине легендарного вина Амароне. За эти годы я изучила регион, выучилась на сомелье и завела множество знакомств. Сейчас с огромным энтузиазмом впечатляю путешественников дегустациями на колоритных винодельне, сыроварне и маслобойне. Провожу экскурсию в природный заповедник. Фотографирую в самых красивых панорамных местах. Никого не оставляю равнодушным!

Задать вопрос