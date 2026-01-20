Приглашаем вас на незабываемое путешествие по винодельческим хозяйствам предместья Вероны, где каждый уголок хранит свои секреты и традиции.
Вас ожидает посещение маслобойни, где вы попробуете пять видов оливкового масла, узнаете о
Вас ожидает посещение маслобойни, где вы попробуете пять видов оливкового масла, узнаете о
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация уникальных вин Вальполичеллы
- 🧀 Пробуйте оригинальные сыры и мясные деликатесы
- 🌿 Узнайте о производстве оливкового масла
- 🌉 Посетите крупнейший естественный мост Европы
- 🚗 Включённый трансфер на легковом автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Маслобойня
- Сыроварня
- Винодельня
- Заповедник
- Понте ди Вейя
Описание экскурсии
- Мы посетим маслобойню, где вам предстоит попробовать пять видов оливкового масла и научиться определять их по аромату и вкусу.
- На сыроварне вы узнаете об особенностях изготовления местных сыров. Продегустируете несколько видов необычных сыров и мясных деликатесов.
- Заедем в заповедник, который находится наподалёку от сыроварни. Вы увидите крупнейший естественный мост Европы Понте ди Вейя и услышите историю этого древнего места.
- И конечно, мы побываем на живописной винодельне, где сомелье расскажет о винах Вальполичеллы и производстве напитка в их хозяйстве.
*Дегустации в этой программе заменяют полноценный обед.
Организационные детали
- Трансфер на легковом автомобиле и все дегустации включены в стоимость
- Обязательна удобная обувь для посещения заповедника и тёплая кофта для посещения сыроварни
- Вы можете взять с собой детей — на винодельне их угостят виноградным соком
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Арбиццано или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 101 туриста
Всем привет, меня зовут Валентина, и я уже с 2012 года живу в Вальполичелле — на родине легендарного вина Амароне. За эти годы я изучила регион, выучилась на сомелье и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия проведенная Валентиной очень понравилась!
Мы посетили производителя оливкового масла с дегустацией нескольких сортов. Хозяйка оливкового хозяйства, милая женщина, рассказала много интересного и полезного о сборе, производстве и о самом масле.
Затем
Мы посетили производителя оливкового масла с дегустацией нескольких сортов. Хозяйка оливкового хозяйства, милая женщина, рассказала много интересного и полезного о сборе, производстве и о самом масле.
Затем
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Огромное спасибо Валентине за прекрасно проведённое время! Погода нас в этот день не радовала, но это не помешало получить удовольствие от общения и итальянского гостеприимства.
Оливковое масло, сыры и мясные изделия, вина… всё это производят семейные дома со своей историей и традициями. Красивейший регион с изумительной природой и потрясающими людьми, которые очень любят свое дело. Мы получили истинное наслаждение))
Оливковое масло, сыры и мясные изделия, вина… всё это производят семейные дома со своей историей и традициями. Красивейший регион с изумительной природой и потрясающими людьми, которые очень любят свое дело. Мы получили истинное наслаждение))
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Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на которых нас встречали, как старых, добрых друзей, показывали и подробно
Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на которых нас встречали, как старых, добрых друзей, показывали и подробно
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Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень помогло. Далее - маслобойня с дегустацией 4х видов оливкового масла,
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Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала на каждом этапе. Не буду описывать подробности, это действительно надо
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И
Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
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