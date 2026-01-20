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очень интересно, душевно и познавательно. Потом - сыроварня с дегустацией 5 видов сыров (мы попросили ещё и козий сыр - принесли ещё 2 вида) и 6 видов мяса: и карпаччо, и прошутто, и салями, и панчетта, всё в сопровождении хлеба и бутылки вина, без ограничений по количеству и времени. Потом природный заповедник в горах, это не описать словами, надо видеть, кусочек первобытной природы каменного века. И потом - семейная винодельня, экскурсия и по виноградникам, и по подвалам, и дегустация 4х видов вина региона Вальполичелло, от белого аппассименто до выдержанного амароне. Море эмоций и впечатлений. Валентина - молодая девушка с прекрасным знанием Италии и итальянского, везде все ей рады (и нам соответственно тоже), человек очень приветливый, положительный, и явно занимается своим любимым делом. Спасибо ей за эту экскурсию, и надеемся побывать и на других её турах в Вероне и Венето.