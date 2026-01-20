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День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны

Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по винодельческим хозяйствам предместья Вероны, где каждый уголок хранит свои секреты и традиции.

Вас ожидает посещение маслобойни, где вы попробуете пять видов оливкового масла, узнаете о
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его производстве и научитесь отличать его ароматы.

Сыроварня раскроет перед вами тайны изготовления местных сыров, а дегустация уникальных сыров и мясных деликатесов станет настоящим открытием. Заповедник подарит вам встречу с крупнейшим естественным мостом Европы и его древней историей.

Завершит экскурсию посещение живописной винодельни, где сомелье расскажет о секретах вин Вальполичеллы. Все дегустации заменяют полноценный обед, а трансфер и комфортные условия поездки обеспечены. Приглашаем вас в мир настоящих гастрономических и культурных открытий в Вероне

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация уникальных вин Вальполичеллы
  • 🧀 Пробуйте оригинальные сыры и мясные деликатесы
  • 🌿 Узнайте о производстве оливкового масла
  • 🌉 Посетите крупнейший естественный мост Европы
  • 🚗 Включённый трансфер на легковом автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны

Что можно увидеть

  • Маслобойня
  • Сыроварня
  • Винодельня
  • Заповедник
  • Понте ди Вейя

Описание экскурсии

  • Мы посетим маслобойню, где вам предстоит попробовать пять видов оливкового масла и научиться определять их по аромату и вкусу.
  • На сыроварне вы узнаете об особенностях изготовления местных сыров. Продегустируете несколько видов необычных сыров и мясных деликатесов.
  • Заедем в заповедник, который находится наподалёку от сыроварни. Вы увидите крупнейший естественный мост Европы Понте ди Вейя и услышите историю этого древнего места.
  • И конечно, мы побываем на живописной винодельне, где сомелье расскажет о винах Вальполичеллы и производстве напитка в их хозяйстве.

*Дегустации в этой программе заменяют полноценный обед.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле и все дегустации включены в стоимость
  • Обязательна удобная обувь для посещения заповедника и тёплая кофта для посещения сыроварни
  • Вы можете взять с собой детей — на винодельне их угостят виноградным соком

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Арбиццано или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 101 туриста
Всем привет, меня зовут Валентина, и я уже с 2012 года живу в Вальполичелле — на родине легендарного вина Амароне. За эти годы я изучила регион, выучилась на сомелье и
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завела множество знакомств. Сейчас с огромным энтузиазмом впечатляю путешественников дегустациями на колоритных винодельнях, сыроварне и маслобойне. Провожу экскурсию в природный заповедник. Фотографирую в самых красивых панорамных местах. Никого не оставляю равнодушным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Е
Экскурсия проведенная Валентиной очень понравилась!
Мы посетили производителя оливкового масла с дегустацией нескольких сортов. Хозяйка оливкового хозяйства, милая женщина, рассказала много интересного и полезного о сборе, производстве и о самом масле.
Затем
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мы посетили производителя сыров и мясных деликатесов, так же с дегустацией. Просто объелись)) А какой запах в цеху где хранятся сыры!! Не удержались и купили!
Затем, по дороге в винное хозяйство посетили природный парк. Мы были в январе, а летом думаю вообще огонь.
На винодельне нас встретил сам владелец, рассказал историю семьи, показал виноградники, производство и коллекцию вина разных годов. В том числе мы нашли и свои годы рождения)). И затем на дегустации рассказал много интересного о самом вине и винограде.
Все очень душевно, итальянцы очень гостеприимны, думаю во многом благодаря Валентине, которой везде были очень рады. Весной или осенью думаю эта экскурсия вообще 110 баллов из 100.

Экскурсия проведенная Валентиной очень понравилась!
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Марина
Огромное спасибо Валентине за прекрасно проведённое время! Погода нас в этот день не радовала, но это не помешало получить удовольствие от общения и итальянского гостеприимства.
Оливковое масло, сыры и мясные изделия, вина… всё это производят семейные дома со своей историей и традициями. Красивейший регион с изумительной природой и потрясающими людьми, которые очень любят свое дело. Мы получили истинное наслаждение))
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Ирина
Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на которых нас встречали, как старых, добрых друзей, показывали и подробно
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рассказывали как все устроено, угощали самыми разными специалитетами региона Венето. А также мы побывали в интересном заповеднике, где увидели естественный мост, созданный природой. Было волшебно и незабываемо!
Наш гид Валентина, очень чуткая и внимательная девушка, видно, что она вкладывает душу в то, чем занимается! Мы точно еще вернемся❤️

Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
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Димитрий
Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень помогло. Далее - маслобойня с дегустацией 4х видов оливкового масла,
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очень интересно, душевно и познавательно. Потом - сыроварня с дегустацией 5 видов сыров (мы попросили ещё и козий сыр - принесли ещё 2 вида) и 6 видов мяса: и карпаччо, и прошутто, и салями, и панчетта, всё в сопровождении хлеба и бутылки вина, без ограничений по количеству и времени. Потом природный заповедник в горах, это не описать словами, надо видеть, кусочек первобытной природы каменного века. И потом - семейная винодельня, экскурсия и по виноградникам, и по подвалам, и дегустация 4х видов вина региона Вальполичелло, от белого аппассименто до выдержанного амароне. Море эмоций и впечатлений. Валентина - молодая девушка с прекрасным знанием Италии и итальянского, везде все ей рады (и нам соответственно тоже), человек очень приветливый, положительный, и явно занимается своим любимым делом. Спасибо ей за эту экскурсию, и надеемся побывать и на других её турах в Вероне и Венето.

Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и
Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и
Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и
Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и
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Ирина
Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала на каждом этапе. Не буду описывать подробности, это действительно надо
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видеть, пробовать и чувствовать! Валентина - очень гибкий и внимательный гид. Кроме обещанной программы мы получили от неё массу отличных фото и видео, а ещё рекомендации, что дополнительно посмотреть в Вероне. Мы расстались, как давние друзья. Спасибо за этот день!

Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована,
Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована,
Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована,
Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована,
Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована,
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И
Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
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