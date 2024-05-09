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Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€259 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Квест
3.5 часа
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
- ННаталья23 февраля 2024Анна, прекрасный гид, встретила нас на машине на вокзале и мы начали нашу экскурсию на машине. т. к. был дождь.
- MMilena3 августа 2022Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию. Мы, т. е. и взрослые и дети, узнали для себя много нового. Дети остались в восторге и еще долго после экскурсии пользовались определителем архитектурных эпох, которому обучила их Анна.
- AAndrey9 декабря 2021Экскурсия была просто великолепна! Прекрасный гид! И несмотря на дождливый день, время пролетело незаметно. К моему удивлению 11 летний ребёнок
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Необычные»
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