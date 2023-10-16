Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Вальполичелла Классико — историческая винодельческая зона в регионе Венето, обрамлённая с севера Лессинскими горами. В этих живописных краях на вилле 18 века находится атмосферная винодельня, куда мы и направимся. Гостеприимные хозяева расскажут нам историю её создания. А я на правах сомелье научу вас, как получать удовольствие от каждого глотка благородного напитка.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Секреты рождения вина
Хозяева расскажут, как появилась винодельня, покажут винные погреба и производственные помещения. Мы пройдём в туннеле под виноградниками, где созданы благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времён двух мировых войн, окунёмся в атмосферу тех лет.
116 терминов, оттенки ароматов и вкусов
Во время дегустации вы научитесь производить органолептический анализ вина, познакомитесь с терминами, описывающими его, узнаете о технологии производства Valpolicella Classico Doc, Valpolicella Classico Superiore Doc, Amarone Della Valpolicella Classico Docs, Recioto Della Valpolicella Classico Docs и других сортов. При желании купите вино и оливковое масло.
Организационные детали
- В стоимость включено: экскурсия по винодельне, услуги гида и переводчика
- Поездка проходит на вашем автомобиле. При необходимости помогу с трансфером. Его стоимость составит €80.
- Дополнительно оплачивается дегустация — €40/чел.
- Перед дегустаций (по крайней мере за 2 часа) воздержитесь от кофе, сигарет, острой еды и нанесения духов
- В воскресенье и праздничные дни винодельня закрыта
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у здания Gran Guardia
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 318 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса, я гид по озеру Гарда и Вероне. В Италии живу с 1998 года, хорошо знаю историю, культуру и традиции этой чудесной страны. Своими знаниями с удовольствием поделюсь на авторских экскурсиях, расскажу о повседневном быте итальянцев, помогу вам понять и полюбить Италию. Посоветую, что посетить, где вкусно поесть и повеселиться, куда съездить на шоппинг, отвечу на любые ваши вопросы.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вероны
Индивидуальные
На машине
Летние
Гастрономические
Винодельни
Винные туры
Похожие туры из Вероны
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Сегодня
Завтра
17 окт
18 окт
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винный тур: Soave - вино любви
Краткий курс сомелье, старинный замок и дегустация вин в погребах
Сегодня
Завтра
17 окт
18 окт
€580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин
на ж/д станции г. Ровато
3 ноя
7 ноя
8 ноя
10 ноя
от €160 за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду