Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)

Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне

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Вальполичелла Классико — историческая винодельческая зона в регионе Венето, обрамлённая с севера Лессинскими горами. В этих живописных краях на вилле 18 века находится атмосферная винодельня, куда мы и направимся. Гостеприимные хозяева расскажут нам историю её создания. А я на правах сомелье научу вас, как получать удовольствие от каждого глотка благородного напитка.
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты рождения вина

Хозяева расскажут, как появилась винодельня, покажут винные погреба и производственные помещения. Мы пройдём в туннеле под виноградниками, где созданы благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времён двух мировых войн, окунёмся в атмосферу тех лет.

116 терминов, оттенки ароматов и вкусов

Во время дегустации вы научитесь производить органолептический анализ вина, познакомитесь с терминами, описывающими его, узнаете о технологии производства Valpolicella Classico Doc, Valpolicella Classico Superiore Doc, Amarone Della Valpolicella Classico Docs, Recioto Della Valpolicella Classico Docs и других сортов. При желании купите вино и оливковое масло.

Организационные детали

  • В стоимость включено: экскурсия по винодельне, услуги гида и переводчика
  • Поездка проходит на вашем автомобиле. При необходимости помогу с трансфером. Его стоимость составит €80.
  • Дополнительно оплачивается дегустация — €40/чел.
  • Перед дегустаций (по крайней мере за 2 часа) воздержитесь от кофе, сигарет, острой еды и нанесения духов
  • В воскресенье и праздничные дни винодельня закрыта

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у здания Gran Guardia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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