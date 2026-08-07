Вальполичелла Классико — историческая винодельческая зона в регионе Венето, обрамлённая с севера Лессинскими горами. В этих живописных краях на вилле 18 века находится атмосферная винодельня, куда мы и направимся. Гостеприимные хозяева расскажут нам историю её создания. А я на правах сомелье научу вас, как получать удовольствие от каждого глотка благородного напитка.
Описание экскурсии
Секреты рождения вина
Хозяева расскажут, как появилась винодельня, покажут винные погреба и производственные помещения. Мы пройдём в туннеле под виноградниками, где созданы благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времён двух мировых войн, окунёмся в атмосферу тех лет.
116 терминов, оттенки ароматов и вкусов
Во время дегустации вы научитесь производить органолептический анализ вина, познакомитесь с терминами, описывающими его, узнаете о технологии производства Valpolicella Classico Doc, Valpolicella Classico Superiore Doc, Amarone Della Valpolicella Classico Docs, Recioto Della Valpolicella Classico Docs и других сортов. При желании купите вино и оливковое масло.
Организационные детали
- В стоимость включено: экскурсия по винодельне, услуги гида-сомелье
- Дополнительно оплачивается дегустация — €40/чел.
- Перед дегустацией (по крайней мере за 2 часа) воздержитесь от кофе, сигарет, острой еды и нанесения духов
- Если вам необходим трансфер из центра Вероны — пожалуйста, сообщите об этом заранее. Время в пути — 30 мин. в одну сторону, стоимость трансфера с ожиданием для 3 человек — €70
- В воскресенье и праздничные дни винодельня закрыта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Gran Guardia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 643 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.
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