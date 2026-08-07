Вальполичелла Классико — историческая винодельческая зона в регионе Венето, обрамлённая с севера Лессинскими горами. В этих живописных краях на вилле 18 века находится атмосферная винодельня, куда мы и направимся. Гостеприимные хозяева расскажут нам историю её создания. А я на правах сомелье научу вас, как получать удовольствие от каждого глотка благородного напитка.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты рождения вина

Хозяева расскажут, как появилась винодельня, покажут винные погреба и производственные помещения. Мы пройдём в туннеле под виноградниками, где созданы благоприятные условия для рождения вина. Увидим раритеты времён двух мировых войн, окунёмся в атмосферу тех лет.

116 терминов, оттенки ароматов и вкусов

Во время дегустации вы научитесь производить органолептический анализ вина, познакомитесь с терминами, описывающими его, узнаете о технологии производства Valpolicella Classico Doc, Valpolicella Classico Superiore Doc, Amarone Della Valpolicella Classico Docs, Recioto Della Valpolicella Classico Docs и других сортов. При желании купите вино и оливковое масло.

Организационные детали