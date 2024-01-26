Узнать секреты мастеров Северной Италии и попробовать вино, которое невозможно купить нигде в мире
Вы познакомитесь с семьёй, которая уже в третьем поколении выращивает виноград и производит нишевое медитативное вино Amarone.
Продегустируете аутентичные напитки, научитесь различать сорта винограда и узнаете тонкости винного производства.
А ещё откроете для себя итальянские традиции виноделия и станете настоящими ценителями национальных вин.
Продегустируете аутентичные напитки, научитесь различать сорта винограда и узнаете тонкости винного производства.
А ещё откроете для себя итальянские традиции виноделия и станете настоящими ценителями национальных вин.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите уникальный винный погреб с аутентичными красными винами, такими как Valpolicella Сlassica, Valpolicella Superiore, Ripasso, Amarone, Recioto. По вашему желанию, можно провести вертикальную дегустацию Amarone — рассмотреть один вид вина, выпущенного в разные годы урожая.
И конечно, вы пообщаетесь с самими хозяевами, которые гостеприимно распахнут перед вами двери своей винодельни. Они поделятся некоторыми секретами любимого мастерства, расскажут о тонкостях винного производства и истории происхождения напитков. Вы сможете задать им любые вопросы.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер и услуги гида
- Отдельно оплачивается дегустация — 35 евро/чел.
- Помимо Вероны, можем забрать вас из других локаций. Подробности обсудим в личной переписке.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в винном магазине в Вероне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 35 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Вероне. Мы делимся с путешественниками любовью к нашему городу для того, чтобы вы могли открыть его для с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете о Вероне то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам — и ваше пребывание в Вероне будет незабываемым.
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