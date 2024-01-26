Вы познакомитесь с семьёй, которая уже в третьем поколении выращивает виноград и производит нишевое медитативное вино Amarone. Продегустируете аутентичные напитки, научитесь различать сорта винограда и узнаете тонкости винного производства. А ещё откроете для себя итальянские традиции виноделия и станете настоящими ценителями национальных вин.

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите уникальный винный погреб с аутентичными красными винами, такими как Valpolicella Сlassica, Valpolicella Superiore, Ripasso, Amarone, Recioto. По вашему желанию, можно провести вертикальную дегустацию Amarone — рассмотреть один вид вина, выпущенного в разные годы урожая.

И конечно, вы пообщаетесь с самими хозяевами, которые гостеприимно распахнут перед вами двери своей винодельни. Они поделятся некоторыми секретами любимого мастерства, расскажут о тонкостях винного производства и истории происхождения напитков. Вы сможете задать им любые вопросы.

Организационные детали