Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
Индивидуальная экскурсия в Вероне

Узнать секреты мастеров Северной Италии и попробовать вино, которое невозможно купить нигде в мире

Вы познакомитесь с семьёй, которая уже в третьем поколении выращивает виноград и производит нишевое медитативное вино Amarone.

Продегустируете аутентичные напитки, научитесь различать сорта винограда и узнаете тонкости винного производства.

А ещё откроете для себя итальянские традиции виноделия и станете настоящими ценителями национальных вин.
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
Ближайшие даты:
26
янв
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янв
28
янв
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янв
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янв
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите уникальный винный погреб с аутентичными красными винами, такими как Valpolicella Сlassica, Valpolicella Superiore, Ripasso, Amarone, Recioto. По вашему желанию, можно провести вертикальную дегустацию Amarone — рассмотреть один вид вина, выпущенного в разные годы урожая.

И конечно, вы пообщаетесь с самими хозяевами, которые гостеприимно распахнут перед вами двери своей винодельни. Они поделятся некоторыми секретами любимого мастерства, расскажут о тонкостях винного производства и истории происхождения напитков. Вы сможете задать им любые вопросы.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер и услуги гида
  • Отдельно оплачивается дегустация — 35 евро/чел.
  • Помимо Вероны, можем забрать вас из других локаций. Подробности обсудим в личной переписке.
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в винном магазине в Вероне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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