Увидеть панораму Вероны со стен замка и оценить оригиналы Карото, Рубенса и Беллини
Верона — мировая сокровищница истории искусства.
Я проведу вас по территории старинного замка Кастельвеккио, со стен которого открывается невероятный вид на город.
А внутри замка — городская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Тинторетто, Карпаччо и других легендарных авторов. Вы рассмотрите полотна, а я приоткрою их тайны.
Я проведу вас по территории старинного замка Кастельвеккио, со стен которого открывается невероятный вид на город.
А внутри замка — городская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Тинторетто, Карпаччо и других легендарных авторов. Вы рассмотрите полотна, а я приоткрою их тайны.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Панорама Вероны и прогулка по дворам замка
Кастельвеккио — средневековый замок на берегу реки Адидже со стенами римской эпохи. Гуляя по территории, вы услышите историю правящей веронской династии Скалигеров. Увидите Верону с высоты стен замка и насладитесь пейзажами города. Осмотрите замковый мост, старинные башни и внутренние дворы.
Экскурсия по картинной галерее
В картинной галерее замка хранятся сокровища живописи и скульптуры. Я расскажу о Тинторетто, Рубенсе, Карпаччо, Веронезе и других знаменитых художниках, о художественных техниках и эпохах создания произведений. А ещё раскрою их тайный смысл. Вы узнаете:
- Почему на картине Пизанелло Мадонна сидит на земле, а не на троне
- Почему на картине «Святой Иероним в пустыне» Беллини одно дерево живое, а другое мёртвое
- Почему искусствоведы спорят о «Портрете мальчика с рисунком куклы»
- И многое другое
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в музей — €6/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея Кастельвеккио
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nonna — ваш гид в Вероне
Провёл экскурсии для 75 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна, я — гид с лицензией. Я провожу экскурсии по городам северной Италии, так как сама увлечена историей искусства. Для меня быть гидом — значит постоянное самосовершенствование и неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда я задумываюсь над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хочу показать моим туристам что-то новое и неизведанное, рассказать оригинальные истории. Кроме общедоступных достопримечательностей, я стараюсь открыть нетуристическую жизнь города, его истинное лицо и атмосферу. Например, зайти во внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило свое течение. Мои экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейной паре с детьми и утонченным гурманам. Добро пожаловать, Италия ждет вас!
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