Верона, город с богатым историческим наследием, приглашает вас на уникальную экскурсию по замку Кастельвеккио, жемчужине средневековой архитектуры, расположенной на берегу реки Адидже.
Эта экскурсия предлагает не только исследование стен и дворов
Эта экскурсия предлагает не только исследование стен и дворов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная возможность посетить средневековый замок
- 🖼️ Откройте тайны шедевров мирового искусства
- 🌆 Насладитесь панорамными видами Вероны
- 🗣️ Узнайте интересные факты о художниках и их работах
- 🚶♂️ Прогулка по историческим дворам и башням
Что можно увидеть
- Кастельвеккио
- Картинная галерея
- Замковый мост
- Старинные башни
- Внутренние дворы
Описание экскурсии
Панорама Вероны и прогулка по дворам замка
Кастельвеккио — средневековый замок на берегу реки Адидже со стенами римской эпохи. Гуляя по территории, вы услышите историю правящей веронской династии Скалигеров. Увидите Верону с высоты стен замка и насладитесь пейзажами города. Осмотрите замковый мост, старинные башни и внутренние дворы.
Экскурсия по картинной галерее
В картинной галерее замка хранятся сокровища живописи и скульптуры. Я расскажу о Тинторетто, Рубенсе, Карпаччо, Веронезе и других знаменитых художниках, о художественных техниках и эпохах создания произведений. А ещё раскрою их тайный смысл. Вы узнаете:
- Почему на картине Пизанелло Мадонна сидит на земле, а не на троне
- Почему на картине «Святой Иероним в пустыне» Беллини одно дерево живое, а другое мёртвое
- Почему искусствоведы спорят о «Портрете мальчика с рисунком куклы»
- И многое другое
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в музей — €6/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Кастельвеккио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 763 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим
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