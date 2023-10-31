Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея

Увидеть панораму Вероны со стен замка и оценить оригиналы Карото, Рубенса и Беллини

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Верона — мировая сокровищница истории искусства.

Я проведу вас по территории старинного замка Кастельвеккио, со стен которого открывается невероятный вид на город.

А внутри замка — городская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Тинторетто, Карпаччо и других легендарных авторов. Вы рассмотрите полотна, а я приоткрою их тайны.
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Панорама Вероны и прогулка по дворам замка

Кастельвеккио — средневековый замок на берегу реки Адидже со стенами римской эпохи. Гуляя по территории, вы услышите историю правящей веронской династии Скалигеров. Увидите Верону с высоты стен замка и насладитесь пейзажами города. Осмотрите замковый мост, старинные башни и внутренние дворы.

Экскурсия по картинной галерее

В картинной галерее замка хранятся сокровища живописи и скульптуры. Я расскажу о Тинторетто, Рубенсе, Карпаччо, Веронезе и других знаменитых художниках, о художественных техниках и эпохах создания произведений. А ещё раскрою их тайный смысл. Вы узнаете:

  • Почему на картине Пизанелло Мадонна сидит на земле, а не на троне
  • Почему на картине «Святой Иероним в пустыне» Беллини одно дерево живое, а другое мёртвое
  • Почему искусствоведы спорят о «Портрете мальчика с рисунком куклы»
  • И многое другое

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — €6/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея Кастельвеккио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние

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