Верона — мировая сокровищница истории искусства. Я проведу вас по территории старинного замка Кастельвеккио, со стен которого открывается невероятный вид на город. А внутри замка — городская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Тинторетто, Карпаччо и других легендарных авторов. Вы рассмотрите полотна, а я приоткрою их тайны.

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Описание

Что вас ожидает

Панорама Вероны и прогулка по дворам замка

Кастельвеккио — средневековый замок на берегу реки Адидже со стенами римской эпохи. Гуляя по территории, вы услышите историю правящей веронской династии Скалигеров. Увидите Верону с высоты стен замка и насладитесь пейзажами города. Осмотрите замковый мост, старинные башни и внутренние дворы.

Экскурсия по картинной галерее

В картинной галерее замка хранятся сокровища живописи и скульптуры. Я расскажу о Тинторетто, Рубенсе, Карпаччо, Веронезе и других знаменитых художниках, о художественных техниках и эпохах создания произведений. А ещё раскрою их тайный смысл. Вы узнаете:

Почему на картине Пизанелло Мадонна сидит на земле, а не на троне

Почему на картине «Святой Иероним в пустыне» Беллини одно дерево живое, а другое мёртвое

Почему искусствоведы спорят о «Портрете мальчика с рисунком куклы»

И многое другое

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — €6/чел.