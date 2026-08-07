Верона, город с богатым историческим наследием, приглашает вас на уникальную экскурсию по замку Кастельвеккио, жемчужине средневековой архитектуры, расположенной на берегу реки Адидже.Эта экскурсия предлагает не только исследование стен и дворов

замка, которые сохранили в себе истории правящей династии Скалигеров, но и возможность насладиться великолепными панорамами Вероны. Внутри замка расположена картинная галерея, где вы сможете увидеть работы мировых мастеров живописи - Рубенса, Тинторетто, Карпаччо и многих других. Экскурсовод раскроет перед вами тайны и скрытые смыслы этих шедевров, рассказав, почему Мадонна Пизанелло изображена сидящей на земле, а не на троне, и какие загадки хранит «Портрет мальчика с рисунком куклы». Экскурсия по Кастельвеккио - это не просто прогулка, а погружение в историю и искусство, которое оставит незабываемые впечатления. Организационные детали учтены для вашего удобства: стоимость билета в музей составляет всего €6 на человека, что делает этот культурный опыт доступным каждому желающему

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорама Вероны и прогулка по дворам замка

Кастельвеккио — средневековый замок на берегу реки Адидже со стенами римской эпохи. Гуляя по территории, вы услышите историю правящей веронской династии Скалигеров. Увидите Верону с высоты стен замка и насладитесь пейзажами города. Осмотрите замковый мост, старинные башни и внутренние дворы.

Экскурсия по картинной галерее

В картинной галерее замка хранятся сокровища живописи и скульптуры. Я расскажу о Тинторетто, Рубенсе, Карпаччо, Веронезе и других знаменитых художниках, о художественных техниках и эпохах создания произведений. А ещё раскрою их тайный смысл. Вы узнаете:

Почему на картине Пизанелло Мадонна сидит на земле, а не на троне

Почему на картине «Святой Иероним в пустыне» Беллини одно дерево живое, а другое мёртвое

Почему искусствоведы спорят о «Портрете мальчика с рисунком куклы»

И многое другое

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — €6/чел.