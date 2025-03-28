Древнеримский гладиатор Глауко, покровитель Вероны Святой Зенон, поэт Данте Алигьери, веронский правитель Кангранде I делла Скала и великий Уильям Шекспир связаны общей нитью — астрологией.
На экскурсии мы рассмотрим астрологическую и астрономическую тему в Вероне — городе, который появился задолго до римлян и был построен по особым канонам.
На экскурсии мы рассмотрим астрологическую и астрономическую тему в Вероне — городе, который появился задолго до римлян и был построен по особым канонам.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Арену — древнеримский амфитеатр, созданный в соответствии с астрологическим учением.
- дворик Джульетты — построенный по мотивам пьесы Шекспира.
- площадь Трав — с интересными средневековыми памятниками.
- площадь Синьории — с памятником Данте, жившим при дворе Кангранде I делла Скала.
- замок Кангранде — где гостили выдающиеся личности позднего Средневековья.
- Арки Скалигеров — фамильное кладбище представителей рода Скалигеров, управлявшего Вероной в 13–14 веках.
- собор Дуомо, церковь Святой Елены и дом каноников.
Я расскажу:
- Почему город строился не по древнеримским осям кардо и декумано массимо, а был повёрнут на 35 градусов.
- Что означают 72 арки в веронской Арене.
- О чём гласит надпись на могиле гладиатора Глауко.
- Какова была роль астрологии при дворе династии делла Скала.
- Какой астрологический символ был найден в саркофаге Кангранде.
- Почему главный собор находится не в центре города.
- Как покровитель Вероны Святой Зенон использовал все знаки зодиака для написания Евангелия.
Кому подойдёт экскурсия
- Программа будет интересна путешественникам, увлекающимся историей и астрологией.
- Для первого знакомства с городом лучше заказать обзорную экскурсию.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 488 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.Задать вопрос
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