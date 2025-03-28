Астрологическая Верона

Узнать, как астрология повлияла на жизнь города и сплотила его правителей и Данте Алигьери
Древнеримский гладиатор Глауко, покровитель Вероны Святой Зенон, поэт Данте Алигьери, веронский правитель Кангранде I делла Скала и великий Уильям Шекспир связаны общей нитью — астрологией.

На экскурсии мы рассмотрим астрологическую и астрономическую тему в Вероне — городе, который появился задолго до римлян и был построен по особым канонам.
Астрологическая Верона
Астрологическая Верона
Астрологическая Верона
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Арену — древнеримский амфитеатр, созданный в соответствии с астрологическим учением.
  • дворик Джульетты — построенный по мотивам пьесы Шекспира.
  • площадь Трав — с интересными средневековыми памятниками.
  • площадь Синьории — с памятником Данте, жившим при дворе Кангранде I делла Скала.
  • замок Кангранде — где гостили выдающиеся личности позднего Средневековья.
  • Арки Скалигеров — фамильное кладбище представителей рода Скалигеров, управлявшего Вероной в 13–14 веках.
  • собор Дуомо, церковь Святой Елены и дом каноников.

Я расскажу:

  • Почему город строился не по древнеримским осям кардо и декумано массимо, а был повёрнут на 35 градусов.
  • Что означают 72 арки в веронской Арене.
  • О чём гласит надпись на могиле гладиатора Глауко.
  • Какова была роль астрологии при дворе династии делла Скала.
  • Какой астрологический символ был найден в саркофаге Кангранде.
  • Почему главный собор находится не в центре города.
  • Как покровитель Вероны Святой Зенон использовал все знаки зодиака для написания Евангелия.

Кому подойдёт экскурсия

  • Программа будет интересна путешественникам, увлекающимся историей и астрологией.
  • Для первого знакомства с городом лучше заказать обзорную экскурсию.
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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