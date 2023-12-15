Обсудить кулинарные традиции Италии, а потом закрепить теорию на практике в 4 проверенных ресторанах
Итальянская кухня покорила весь мир, но немногие знают историю возникновения национальных деликатесов, тонкости их приготовления и традиционные рецепты.
На экскурсии мы поговорим о том, как кухня Италии связана с искусством, политикой, культурой и повседневной жизнью местных жителей. Вы посетите 4 заведения, любимые горожанами, попробуете деликатесы и вино.
На экскурсии мы поговорим о том, как кухня Италии связана с искусством, политикой, культурой и повседневной жизнью местных жителей. Вы посетите 4 заведения, любимые горожанами, попробуете деликатесы и вино.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Истории о лукулловых пирах и вине
Я полностью погружу вас в кулинарные традиции Италии. Проиллюстрирую свой рассказ работами художников на тему еды и её приготовления. Мы обсудим лукулловы пиры в период мрачного Средневековья и эпохи Возрождения, основные гастрономические концепции и блюда. Расскажу о великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне.
4 ресторана и овощная лавка
Вы посетите места, где обычно встречаются и ужинают коренные веронцы. Во всех этих ресторанах очень тщательно отбирают сырьё и применяют традиционные подходы к готовке. Кроме того, мы заглянем в небольшую овощную лавочку. Там я объясню, как местные гурмэ мастерски совмещают вкусовые гаммы продуктов.
Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:
- Несколько видов оливкового масла
- Несколько видов брускетты
- Несколько видов сыров и фруктовой горчицы
- Артишоки и патэ из чирио
- Колбасная нарезка: сало из Колонната, мортаделла, традиционные веронские колбасы, пармская ветчина выдержки 24 месяца
- На выбор 2 вида традиционной пасты
- 3 вида вин Вальполичелла
- Местные сладости и кофе
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются расходы на дегустации. Средний чек — от 30 до 50 евро.
- В конце экскурсии вы получите список самых лучших ресторанов Вероны
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ворот Портони-делла-Бра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 85 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я гид с лицензией. Провожу экскурсии по городам северной Италии, так как сама увлечена историей искусства. Для меня быть гидом — значит постоянное самосовершенствование и неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда я задумываюсь над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хочу показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, я открываю нетуристическую жизнь города, его истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Мои экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!
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