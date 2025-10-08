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Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия

Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Итальянская кухня - это не просто еда, это искусство, история и культура, которые веками формировались под влиянием различных факторов.

Верона, с ее богатым историческим наследием, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир
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эногастрономии, где каждое блюдо и каждая бутылка вина рассказывают свою уникальную историю.

На нашей экскурсии «Вкусная Верона» вы не только узнаете о лукулловых пирах, великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне, но и сможете лично попробовать деликатесы, которые любят местные жители.

Мы посетим 4 избранных ресторана и овощную лавку, где вас ждут дегустации оливкового масла, брускетты, сыров с фруктовой горчицей, артишоков и патэ из чирио, колбасной нарезки, включая сало из Колоннаты и пармскую ветчину, а также традиционной пасты и вин Вальполичелла. Это путешествие по миру вкусов Вероны обещает быть незабываемым.

Помимо гастрономического наслаждения, вы получите ценные рекомендации о лучших ресторанах города, которые сделают ваше пребывание в Вероне по-настоящему незабываемым

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация изысканных вин Вальполичелла
  • 🍝 Традиционные итальянские блюда
  • 🎨 Истории о кулинарных традициях и искусстве
  • 🍇 Посещение местных ресторанов и лавок
  • 📜 Узнаете исторические факты о кухне Италии
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия

Что можно увидеть

  • Рестораны Вероны
  • Овощная лавка

Описание экскурсии

Истории о лукулловых пирах и вине

Я полностью погружу вас в кулинарные традиции Италии. Проиллюстрирую свой рассказ работами художников на тему еды и её приготовления. Мы обсудим лукулловы пиры в период мрачного Средневековья и эпохи Возрождения, основные гастрономические концепции и блюда. Расскажу о великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне.

4 ресторана и овощная лавка

Вы посетите места, где обычно встречаются и ужинают коренные веронцы. Во всех этих ресторанах очень тщательно отбирают сырьё и применяют традиционные подходы к готовке. Кроме того, мы заглянем в небольшую овощную лавочку. Там я объясню, как местные гурмэ мастерски совмещают вкусовые гаммы продуктов.

Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:

  • Несколько видов оливкового масла
  • Несколько видов брускетты
  • Несколько видов сыров и фруктовой горчицы
  • Артишоки и патэ из чирио
  • Колбасная нарезка: сало из Колонната, мортаделла, традиционные веронские колбасы, пармская ветчина выдержки 24 месяца
  • На выбор 2 вида традиционной пасты
  • 3 вида вин Вальполичелла
  • Местные сладости и кофе

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются расходы на дегустации. Средний чек — от 30 до 50 евро.
  • В конце экскурсии вы получите список самых лучших ресторанов Вероны

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Портони-делла-Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 763 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим
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показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Н
Хочу выразить благодарность нашему гиду Eugenio (Евгению). Это был очень необычный опыт в Вероне. Я изначально представляла экскурсию в немного другом формате, но в реальности понравилось даже больше:)
Евгений завел нас
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в несколько заведений и рассказал об особенностях веронской гастрономии, а так же провел по достопремичательностям города. Но больше всего запомнился сам Евгений - это самый необычный гид, с которым я ходила на экскурсии! Столько личных историй и рекомендаций я не слышала давно. Открытый и приятынй в общении человек, с которым хотелось бы еще прогуляться и не только узнать о городе, но и о его жизни:))

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