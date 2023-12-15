Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия

Индивидуальная экскурсия в Вероне

Обсудить кулинарные традиции Италии, а потом закрепить теорию на практике в 4 проверенных ресторанах

Итальянская кухня покорила весь мир, но немногие знают историю возникновения национальных деликатесов, тонкости их приготовления и традиционные рецепты.

На экскурсии мы поговорим о том, как кухня Италии связана с искусством, политикой, культурой и повседневной жизнью местных жителей. Вы посетите 4 заведения, любимые горожанами, попробуете деликатесы и вино.
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Ближайшие даты:
15
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Описание

Что вас ожидает

Истории о лукулловых пирах и вине

Я полностью погружу вас в кулинарные традиции Италии. Проиллюстрирую свой рассказ работами художников на тему еды и её приготовления. Мы обсудим лукулловы пиры в период мрачного Средневековья и эпохи Возрождения, основные гастрономические концепции и блюда. Расскажу о великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне.

4 ресторана и овощная лавка

Вы посетите места, где обычно встречаются и ужинают коренные веронцы. Во всех этих ресторанах очень тщательно отбирают сырьё и применяют традиционные подходы к готовке. Кроме того, мы заглянем в небольшую овощную лавочку. Там я объясню, как местные гурмэ мастерски совмещают вкусовые гаммы продуктов.

Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:

  • Несколько видов оливкового масла
  • Несколько видов брускетты
  • Несколько видов сыров и фруктовой горчицы
  • Артишоки и патэ из чирио
  • Колбасная нарезка: сало из Колонната, мортаделла, традиционные веронские колбасы, пармская ветчина выдержки 24 месяца
  • На выбор 2 вида традиционной пасты
  • 3 вида вин Вальполичелла
  • Местные сладости и кофе

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются расходы на дегустации. Средний чек — от 30 до 50 евро.
  • В конце экскурсии вы получите список самых лучших ресторанов Вероны

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот Портони-делла-Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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