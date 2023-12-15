Итальянская кухня покорила весь мир, но немногие знают историю возникновения национальных деликатесов, тонкости их приготовления и традиционные рецепты. На экскурсии мы поговорим о том, как кухня Италии связана с искусством, политикой, культурой и повседневной жизнью местных жителей. Вы посетите 4 заведения, любимые горожанами, попробуете деликатесы и вино.

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Описание

Что вас ожидает

Истории о лукулловых пирах и вине

Я полностью погружу вас в кулинарные традиции Италии. Проиллюстрирую свой рассказ работами художников на тему еды и её приготовления. Мы обсудим лукулловы пиры в период мрачного Средневековья и эпохи Возрождения, основные гастрономические концепции и блюда. Расскажу о великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне.

4 ресторана и овощная лавка

Вы посетите места, где обычно встречаются и ужинают коренные веронцы. Во всех этих ресторанах очень тщательно отбирают сырьё и применяют традиционные подходы к готовке. Кроме того, мы заглянем в небольшую овощную лавочку. Там я объясню, как местные гурмэ мастерски совмещают вкусовые гаммы продуктов.

Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:

Несколько видов оливкового масла

Несколько видов брускетты

Несколько видов сыров и фруктовой горчицы

Артишоки и патэ из чирио

Колбасная нарезка: сало из Колонната, мортаделла, традиционные веронские колбасы, пармская ветчина выдержки 24 месяца

На выбор 2 вида традиционной пасты

3 вида вин Вальполичелла

Местные сладости и кофе

Организационные детали