Итальянская кухня - это не просто еда, это искусство, история и культура, которые веками формировались под влиянием различных факторов.
Верона, с ее богатым историческим наследием, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир
Верона, с ее богатым историческим наследием, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация изысканных вин Вальполичелла
- 🍝 Традиционные итальянские блюда
- 🎨 Истории о кулинарных традициях и искусстве
- 🍇 Посещение местных ресторанов и лавок
- 📜 Узнаете исторические факты о кухне Италии
Что можно увидеть
- Рестораны Вероны
- Овощная лавка
Описание экскурсии
Истории о лукулловых пирах и вине
Я полностью погружу вас в кулинарные традиции Италии. Проиллюстрирую свой рассказ работами художников на тему еды и её приготовления. Мы обсудим лукулловы пиры в период мрачного Средневековья и эпохи Возрождения, основные гастрономические концепции и блюда. Расскажу о великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне.
4 ресторана и овощная лавка
Вы посетите места, где обычно встречаются и ужинают коренные веронцы. Во всех этих ресторанах очень тщательно отбирают сырьё и применяют традиционные подходы к готовке. Кроме того, мы заглянем в небольшую овощную лавочку. Там я объясню, как местные гурмэ мастерски совмещают вкусовые гаммы продуктов.
Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:
- Несколько видов оливкового масла
- Несколько видов брускетты
- Несколько видов сыров и фруктовой горчицы
- Артишоки и патэ из чирио
- Колбасная нарезка: сало из Колонната, мортаделла, традиционные веронские колбасы, пармская ветчина выдержки 24 месяца
- На выбор 2 вида традиционной пасты
- 3 вида вин Вальполичелла
- Местные сладости и кофе
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются расходы на дегустации. Средний чек — от 30 до 50 евро.
- В конце экскурсии вы получите список самых лучших ресторанов Вероны
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Портони-делла-Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 763 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хочу выразить благодарность нашему гиду Eugenio (Евгению). Это был очень необычный опыт в Вероне. Я изначально представляла экскурсию в немного другом формате, но в реальности понравилось даже больше:)
Евгений завел нас
Евгений завел нас
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