Итальянская кухня - это не просто еда, это искусство, история и культура, которые веками формировались под влиянием различных факторов.Верона, с ее богатым историческим наследием, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир

эногастрономии, где каждое блюдо и каждая бутылка вина рассказывают свою уникальную историю. На нашей экскурсии «Вкусная Верона» вы не только узнаете о лукулловых пирах, великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне, но и сможете лично попробовать деликатесы, которые любят местные жители. Мы посетим 4 избранных ресторана и овощную лавку, где вас ждут дегустации оливкового масла, брускетты, сыров с фруктовой горчицей, артишоков и патэ из чирио, колбасной нарезки, включая сало из Колоннаты и пармскую ветчину, а также традиционной пасты и вин Вальполичелла. Это путешествие по миру вкусов Вероны обещает быть незабываемым. Помимо гастрономического наслаждения, вы получите ценные рекомендации о лучших ресторанах города, которые сделают ваше пребывание в Вероне по-настоящему незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории о лукулловых пирах и вине

Я полностью погружу вас в кулинарные традиции Италии. Проиллюстрирую свой рассказ работами художников на тему еды и её приготовления. Мы обсудим лукулловы пиры в период мрачного Средневековья и эпохи Возрождения, основные гастрономические концепции и блюда. Расскажу о великих винах Вальполичелла и возникновении Амароне.

4 ресторана и овощная лавка

Вы посетите места, где обычно встречаются и ужинают коренные веронцы. Во всех этих ресторанах очень тщательно отбирают сырьё и применяют традиционные подходы к готовке. Кроме того, мы заглянем в небольшую овощную лавочку. Там я объясню, как местные гурмэ мастерски совмещают вкусовые гаммы продуктов.

Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:

Несколько видов оливкового масла

Несколько видов брускетты

Несколько видов сыров и фруктовой горчицы

Артишоки и патэ из чирио

Колбасная нарезка: сало из Колонната, мортаделла, традиционные веронские колбасы, пармская ветчина выдержки 24 месяца

На выбор 2 вида традиционной пасты

3 вида вин Вальполичелла

Местные сладости и кофе

Организационные детали