Мы создали маршрут, который объединяет лучшие города северного побережья Гарды. Вам не придётся думать о парковках и дорогах: мы заберём вас из Вероны и покажем всё самое красивое. Вы прогуляетесь по улочкам средневекового Мальчезине, почувствуете альпийский характер Рива-дель-Гарда и окунётесь в средиземноморскую атмосферу Лимоне-суль-Гарда с его лимонными рощами.

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Описание экскурсии

Мальчезине

Он будто приклеен на утёсе между водами Гарды и горой Монте-Бальдо. Если подняться на фуникулёре на её вершину, с высоты 2000 м откроется красивый вид на озеро.

Рива-дель-Гарда

Этот городок относится к региону Трентино-Альто-Адидже, он живописно окружён горными хребтами, потрясающей набережной и прозрачными водами озера, в которых плавают лебеди.

Лимоне-суль-Гарда

Его ещё называют самым фотогеничным городом Гарды — и не зря: узкие улочки, крутые спуски к воде и яркие цитрусовые рощи на скалах создают ощущение, будто вы на Сицилии или Амальфитанском побережье. По желанию можно попробовать лимонный сорбет или коктейль «Лимончелло Шприц» (18+).

Организационные детали