Мы создали маршрут, который объединяет лучшие города северного побережья Гарды. Вам не придётся думать о парковках и дорогах: мы заберём вас из Вероны и покажем всё самое красивое.
Вы прогуляетесь по улочкам средневекового Мальчезине, почувствуете альпийский характер Рива-дель-Гарда и окунётесь в средиземноморскую атмосферу Лимоне-суль-Гарда с его лимонными рощами.
Вы прогуляетесь по улочкам средневекового Мальчезине, почувствуете альпийский характер Рива-дель-Гарда и окунётесь в средиземноморскую атмосферу Лимоне-суль-Гарда с его лимонными рощами.
Описание экскурсии
Мальчезине
Он будто приклеен на утёсе между водами Гарды и горой Монте-Бальдо. Если подняться на фуникулёре на её вершину, с высоты 2000 м откроется красивый вид на озеро.
Рива-дель-Гарда
Этот городок относится к региону Трентино-Альто-Адидже, он живописно окружён горными хребтами, потрясающей набережной и прозрачными водами озера, в которых плавают лебеди.
Лимоне-суль-Гарда
Его ещё называют самым фотогеничным городом Гарды — и не зря: узкие улочки, крутые спуски к воде и яркие цитрусовые рощи на скалах создают ощущение, будто вы на Сицилии или Амальфитанском побережье. По желанию можно попробовать лимонный сорбет или коктейль «Лимончелло Шприц» (18+).
Организационные детали
- Едем на Volkswagen Golf или Volkswagen Polo (до 3 чел.)
- По желанию дополнительно оплачивается:
— подъём на фуникулёре: €27 — в кассе или €25 — при покупке онлайн. Дети ростом до 1,2 м могут подняться бесплатно (в сопровождении взрослых)
— коктейль «Лимончелло Шприц» (18+): €8–9
- Обед не предусмотрен
- Можем организовать экскурсию для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Есть возможность забрать вас не в Вероне — подробности в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3046 туристов
Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
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