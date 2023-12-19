Прикоснуться к истории и культуре Италии на прогулке по живописному полуострову
Приглашаю в путешествие по городку Сирмионе на севере Италии! Вас ждут улицы, насыщенные историей и культурными сокровищами. Вы увидите средневековый замок, старинные фрески и руины древней виллы.
Полюбуетесь пейзажами озера Гарда, оцените работу (предположительно) Брусасорци и узнаете, когда в Сирмионе появились термальные здравницы.
Полюбуетесь пейзажами озера Гарда, оцените работу (предположительно) Брусасорци и узнаете, когда в Сирмионе появились термальные здравницы.
Ближайшие даты:
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Мы поедем на автомобиле в Сирмионе, оставим машину на парковке и отправимся на 2-часовую прогулку по старому городу. На нашем маршруте — такие достопримечательности:
- Замок Скалигеров — единственная точка доступа в исторический центр города и редкий пример озёрных укреплений
- Церковь Санта-Мария-Маджоре с фресками 15 века и древней статуей Мадонны
- Термальный источник FonteBoiola, благодаря водам которого курорт приобрёл всемирную известность
- Вилла оперной дивы Марии Каллас, которая была влюблена в Сирмионе и в мемуарах называла его раем на земле
- Римские развалины «Гроты Катулла», где жила семья выдающегося поэта эпохи Цицерона и Цезаря Гая Валерия Катулла
- Церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино в оливковой роще с коллекцией архитектурных памятников и фресок 12–14 веков
- Церковь Святой Анны — маленькая часовня с прекрасными витражами и произведениями искусства
- Побережье озера Гарда, где можно полюбоваться лебедями и утками и полакомиться мороженым
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Polo
- Я заберу вас из удобной точки в Вероне, Падуе или другом близлежащем городе
- Мороженое оплачивается отдельно и по желанию
- После прогулки вас ожидает бонус — три фотографии с экскурсии, которые я отправлю вам на почту или в мессенджер
- По желанию вы покатаетесь на лодке. Билеты на групповую водную прогулку: 25 минут — €10/взрослый, €5/детский; 45 минут — €25/взрослый, €15/детский. Индивидуальная водная прогулка — €130.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Daria — ваша команда гидов в Вероне
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Вероне. Мы делимся с путешественниками любовью к нашему городу для того, чтобы вы могли открыть его для с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете о Вероне то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам — и ваше пребывание в Вероне будет незабываемым.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вероны
Похожие туры из Вероны
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Обсудить кулинарные традиции Италии, а потом закрепить теорию на практике в 4 проверенных ресторанах
у ворот Портони-делла-Бра
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона
Отправиться на культурно-гастрономическую прогулку по городу
на центральной площади Piazza delle Erbe
Завтра
20 дек
23 дек
24 дек
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
Отведать эксклюзивную продукцию и насладиться пейзажами в авторском путешествии по Вальполичелле
в Арбиццано или по договорённости
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
от €360 за всё до 2 чел.