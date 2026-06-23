Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Вероны в Сирмионе, где вы окунетесь в мир истории и культуры.Сирмионе, расположенный на севере Италии, поражает своими улицами, насыщенными историей и культурными сокровищами.Вас ждет

знакомство с уникальными достопримечательностями: средневековым замком Скалигеров, который является единственной точкой доступа в исторический центр города, церковью Санта-Мария-Маджоре с восхитительными фресками 15 века, термальным источником FonteBoiola, придавшим курорту всемирную известность, виллой оперной дивы Марии Каллас, римскими развалинами «Гроты Катулла» и многим другим. Помимо исторических и культурных памятников, вы сможете насладиться красотой озера Гарда, полюбоваться лебедями и утками, а также попробовать местное мороженое. Эта экскурсия станет незабываемым приключением и оставит яркие воспоминания о времени, проведенном в одном из самых живописных уголков Италии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии в Сирмионе - июнь, июль и август. В это время здесь теплая погода, идеальная для прогулок и наслаждения видами озера Гарда. В апреле, мае, сентябре и октябре тоже комфортно, но может быть прохладнее, особенно вечером. В эти месяцы меньше туристов, что делает посещение более спокойным. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть прохладную погоду и ограниченные часы работы некоторых достопримечательностей.

Сейчас август — это идеальное время.