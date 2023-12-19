Из Вероны - в Сирмионе и обратно

Индивидуальная экскурсия в Вероне

Прикоснуться к истории и культуре Италии на прогулке по живописному полуострову

Приглашаю в путешествие по городку Сирмионе на севере Италии! Вас ждут улицы, насыщенные историей и культурными сокровищами. Вы увидите средневековый замок, старинные фрески и руины древней виллы.

Полюбуетесь пейзажами озера Гарда, оцените работу (предположительно) Брусасорци и узнаете, когда в Сирмионе появились термальные здравницы.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Ближайшие даты:
19
дек
20
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даты

Описание

Мы поедем на автомобиле в Сирмионе, оставим машину на парковке и отправимся на 2-часовую прогулку по старому городу. На нашем маршруте — такие достопримечательности:

  • Замок Скалигеров — единственная точка доступа в исторический центр города и редкий пример озёрных укреплений
  • Церковь Санта-Мария-Маджоре с фресками 15 века и древней статуей Мадонны
  • Термальный источник FonteBoiola, благодаря водам которого курорт приобрёл всемирную известность
  • Вилла оперной дивы Марии Каллас, которая была влюблена в Сирмионе и в мемуарах называла его раем на земле
  • Римские развалины «Гроты Катулла», где жила семья выдающегося поэта эпохи Цицерона и Цезаря Гая Валерия Катулла
  • Церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино в оливковой роще с коллекцией архитектурных памятников и фресок 12–14 веков
  • Церковь Святой Анны — маленькая часовня с прекрасными витражами и произведениями искусства
  • Побережье озера Гарда, где можно полюбоваться лебедями и утками и полакомиться мороженым

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Polo
  • Я заберу вас из удобной точки в Вероне, Падуе или другом близлежащем городе
  • Мороженое оплачивается отдельно и по желанию
  • После прогулки вас ожидает бонус — три фотографии с экскурсии, которые я отправлю вам на почту или в мессенджер
  • По желанию вы покатаетесь на лодке. Билеты на групповую водную прогулку: 25 минут — €10/взрослый, €5/детский; 45 минут — €25/взрослый, €15/детский. Индивидуальная водная прогулка — €130.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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