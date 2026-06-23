Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Вероны в Сирмионе, где вы окунетесь в мир истории и культуры.
Сирмионе, расположенный на севере Италии, поражает своими улицами, насыщенными историей и культурными сокровищами.
Вас ждет
Сирмионе, расположенный на севере Италии, поражает своими улицами, насыщенными историей и культурными сокровищами.
Вас ждет
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические достопримечательности
- 🌅 Живописные виды озера Гарда
- 🎨 Культурные сокровища и произведения искусства
- 📸 Памятные фотографии в подарок
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- ⛵ Возможность водной прогулки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Сирмионе - июнь, июль и август. В это время здесь теплая погода, идеальная для прогулок и наслаждения видами озера Гарда. В апреле, мае, сентябре и октябре тоже комфортно, но может быть прохладнее, особенно вечером. В эти месяцы меньше туристов, что делает посещение более спокойным. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть прохладную погоду и ограниченные часы работы некоторых достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Скалигеров
- Церковь Санта-Мария-Маджоре
- Термальный источник FonteBoiola
- Вилла Марии Каллас
- Гроты Катулла
- Церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино
- Церковь Святой Анны
- Побережье озера Гарда
Описание экскурсии
Мы поедем на автомобиле в Сирмионе, оставим машину на парковке и отправимся на 2-часовую прогулку по старому городу. На нашем маршруте — такие достопримечательности:
- Замок Скалигеров — единственная точка доступа в исторический центр города и редкий пример озёрных укреплений
- Церковь Санта-Мария-Маджоре с фресками 15 века и древней статуей Мадонны
- Термальный источник FonteBoiola, благодаря водам которого курорт приобрёл всемирную известность
- Вилла оперной дивы Марии Каллас, которая была влюблена в Сирмионе и в мемуарах называла его раем на земле
- Римские развалины «Гроты Катулла», где жила семья выдающегося поэта эпохи Цицерона и Цезаря Гая Валерия Катулла
- Церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино в оливковой роще с коллекцией архитектурных памятников и фресок 12–14 веков
- Церковь Святой Анны — маленькая часовня с прекрасными витражами и произведениями искусства
- Побережье озера Гарда, где можно полюбоваться лебедями и утками и полакомиться мороженым
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Polo
- Я заберу вас из удобной точки в Вероне, Падуе или другом близлежащем городе
- Мороженое оплачивается отдельно и по желанию
- После прогулки вас ожидает бонус — три фотографии с экскурсии, которые я отправлю вам на почту или в мессенджер
- По желанию вы покатаетесь на лодке. Билеты на групповую водную прогулку: 25 минут — €10/взрослый, €5/детский; 45 минут — €25/взрослый, €15/детский. Индивидуальная водная прогулка — €130.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3005 туристов
Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У нас была экскурсия с Дарьей из Вероны в Сирмионе и обратно. Хотелось бы поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного, получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и полезной, время пролетело просто незаметно:)
Вам был полезен этот отзыв?
D
Дарья, замечательный гид, экскурсия организована отлично! Дарья, спасибо Вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательный гид Дарья помогла нам увидеть столько красоты сегодня! Спасибо за индивидуальный подход. Мы рады, что доверили наш день именно Вам, Дарья!
Вам был полезен этот отзыв?
R
Замечательная экскурсия, Дарья очень интересно провела её по всему Сирмионе и поделилась секретами не только Вероны/Сирмионе, но и региона в целом.
Для себя уже решили, что надо будет обязательно вернуться.
Спасибо!
Для себя уже решили, что надо будет обязательно вернуться.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дарья - великолепный гид! Кажется, что в Вероне она знает каждый камень и каждый дом, и может про них рассказывать часами. Покажет то, на что сам никогда не обратишь внимание.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вероны
Похожие экскурсии на «Из Вероны - в Сирмионе и обратно»
Мини-группа
до 10 чел.
Все дороги ведут - в Верону
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с русским итальянцем
Начало: На площади Бра
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Завтра в 08:00
11 авг в 15:00
от €219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Завтра в 08:00
11 авг в 15:00
от €149 за всё до 5 чел.
от €335 за экскурсию