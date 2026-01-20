Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
от €200 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
«Вдали от шума и суеты, у подножия Альп, располагается самое большое озеро в Италии известное всему миру как Гарда»
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€589 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Поездка на озеро Гарда из Вероны: поезд и теплоход
Откройте для себя чарующие пейзажи озера Гарда, где Альпы встречаются с итальянской природой. Насладитесь незабываемыми видами и свежим воздухом
Начало: По договоренности
«Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
