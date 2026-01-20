Найдено 3 экскурсии в категории « Озера » в Вероне на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 часов 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии Начало: На ж/д станции г. Ровато «Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров» от €200 за всё до 7 чел. На катере 4 часа 8 отзывов Водная прогулка Озеро Гарда. Lа Dolce Vita Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас Начало: Верона «Вдали от шума и суеты, у подножия Альп, располагается самое большое озеро в Италии известное всему миру как Гарда» €589 за всё до 3 чел. На теплоходе На поезде 12 часов Водная прогулка Поездка на озеро Гарда из Вероны: поезд и теплоход Откройте для себя чарующие пейзажи озера Гарда, где Альпы встречаются с итальянской природой. Насладитесь незабываемыми видами и свежим воздухом Начало: По договоренности «Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы» Расписание: По согласованию с гидом €500 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Вероны

