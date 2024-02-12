Экскурсии по пригородам Вероны

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, историческими достопримечательностями и местными деликатесами в полной мере.

Представьте себе место, где время словно остановилось, а красота природы сочетается с богатой историей и культурой. Экскурсия на озеро Изео и Монте Изола из Вероны откроет перед вами двери в

такой мир. Вы посетите средневековый городок Изео, где каждый камень хранит свои тайны, и прогуляетесь по улочкам, наполненным историями и легендами. Озеро Изео, украшенное самым большим и высоким обитаемым островом в Европе, поразит вас своей гармонией и красотой. Вы узнаете о связи этого места с Джокондой и о том, как в 2016 году миллионы туристов смогли пройти по воде. Монте Изола, остров, окруженный множеством легенд, предстанет перед вами во всем своем великолепии. И, конечно же, не обойдется без дегустации знаменитых вин Франчакорты, которые сделают ваше путешествие еще более незабываемым. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Италию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Средневековый городок Изео

Мы встретимся на вокзале г. Ровато и на автомобиле отправимся в старинный городок Изео. Проезжая знаменитую винодельческую зону Франчакорта среди обширных виноградников, холмов и колоритных деревушек, вы узнаете, почему регион стал так популярен в последние десятилетия и какие вина здесь производят. Добравшись до Изео, прогуляетесь по улочкам крупнейшего исторического и туристического центра на озере. Рассмотрите характерный дом-замок монахов капуцинов и церковь, основанную еще в позднеантичную эпоху.

Гармония и красота озера Изео

Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров. Вы оцените завораживающие пейзажи гор, средневековых городков, фруктовых садов, оливковых рощ и виноградников. Услышите захватывающие истории об этих местах и о мировых знаменитостях, любивших озеро. Узнаете о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, которую внесли в список Юнеско. Также я расскажу, как Изео связано с Джокондой Леонардо и каким образом в 2016 году 1,2 миллиона туристов смогли прогуляться пешком по воде в центре озера.

Необыкновенный мир Монте Изола

На набережной г. Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй. Издалека вы разглядите высшую точку Монте Изола, определившую название острова. Узнаете, чем занимаются местные жители и на чем передвигаются. После вдохновляющей прогулки вдоль побережья в экологически чистом оазисе сделаем остановку на кофейную паузу или небольшой ланч в одном из приятных заведений с живописными видами. А в летний период вы сможете искупаться в теплых водах этого гостеприимного озера.

Винодельни Франчакорты (опционально)

Вернувшись в Изео, отправимся на автомобиле на ж/д станцию или дополнительно по дороге можно будет заехать на одну из знаменитых виноделен игристого вина Франчакорта — итальянского конкурента великой Шампани. Вы посетите производство, винные подвалы и, конечно, продегустируете вина в сопровождении местных деликатесов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

До города Ровато вам нужно добраться самостоятельно, он находится в часе езды от Милана или Вероны

По договоренности я могу вас встретить в Милане

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включены: кофе на острове и вкусный сюрприз каждому гостю

Дополнительные расходы: транспорт — 30-40 евро/человека (кораблик на озере и трансфер Ровато — Изео — Ровато); проезд на общественном транспорте от/до Милана/Вероны — 6-8 евро; личные траты

Обратите внимание

Если в группе будет больше 5 человек, я готова сделать скидку

Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов

Дополнительные опции

Посещение винодельни увеличит длительность экскурсии на 2 часа и стоимость на 40 евро/человека (включая дегустацию одного вина).