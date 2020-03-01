Экскурсии по пригородам Вероны

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин

Tiana
Задать вопрос
Tiana – ваш гид
В поездке вы откроете дивную жемчужину из ожерелья приальпийских озер Италии, узнаете как Изео связано с Джокондой и какие знаменитые люди любили это место.

А также прогуляетесь по оазису самого крупного и высокого обитаемого острова Европы и познакомитесь с итальянским соперником Шампани.
От 160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На кораблике
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Встреча на ж/д станции г. Ровато
Забронировать экскурсию
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Что вас ожидает

Средневековый городок Изео
Мы встретимся на вокзале г. Ровато и на автомобиле отправимся в старинный городок Изео. Проезжая знаменитую винодельческую зону Франчакорта среди обширных виноградников, холмов и колоритных деревушек, вы узнаете, почему регион стал так популярен в последние десятилетия и какие вина здесь производят. Добравшись до Изео, прогуляетесь по улочкам крупнейшего исторического и туристического центра на озере. Рассмотрите характерный дом-замок монахов капуцинов и церковь, основанную еще в позднеантичную эпоху.

Гармония и красота озера Изео
Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров. Вы оцените завораживающие пейзажи гор, средневековых городков, фруктовых садов, оливковых рощ и виноградников. Услышите захватывающие истории об этих местах и о мировых знаменитостях, любивших озеро. Узнаете о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, которую внесли в список Юнеско. Также я расскажу, как Изео связано с Джокондой Леонардо и каким образом в 2016 году 1,2 миллиона туристов смогли прогуляться пешком по воде в центре озера.

Необыкновенный мир Монте Изола
На набережной г. Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй. Издалека вы разглядите высшую точку Монте Изола, определившую название острова. Узнаете, чем занимаются местные жители и на чем передвигаются. После вдохновляющей прогулки вдоль побережья в экологически чистом оазисе сделаем остановку на кофейную паузу или небольшой ланч в одном из приятных заведений с живописными видами. А в летний период вы сможете искупаться в теплых водах этого гостеприимного озера.

Винодельни Франчакорты (опционально)
Вернувшись в Изео, отправимся на автомобиле на ж/д станцию или дополнительно по дороге можно будет заехать на одну из знаменитых виноделен игристого вина Франчакорта — итальянского конкурента великой Шампани. Вы посетите производство, винные подвалы и, конечно, продегустируете вина в сопровождении местных деликатесов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • До города Ровато вам нужно добраться самостоятельно, он находится в часе езды от Милана или Вероны
  • По договоренности я могу вас встретить в Милане

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: кофе на острове и вкусный сюрприз каждому гостю
  • Дополнительные расходы: транспорт — 30-40 евро/человека (кораблик на озере и трансфер Ровато — Изео — Ровато); проезд на общественном транспорте от/до Милана/Вероны — 6-8 евро; личные траты

Обратите внимание

  • Если в группе будет больше 5 человек, я готова сделать скидку
  • Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов

Дополнительные опции
Посещение винодельни увеличит длительность экскурсии на 2 часа и стоимость на 40 евро/человека (включая дегустацию одного вина).

Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д станции г. Ровато.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Вероны

Озеро Гарда. Lа Dolce VitaОзеро Гарда. Lа Dolce VitaОзеро Гарда. Lа Dolce Vita
420 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия и эногастрономическое путешествие с прогулкой на катере
Вдали от шума и суеты, у подножия Альп, располагается самое большое озеро в Италии известное всему миру как Гарда. Здесь вас ждут потрясающей красоты природа, прогулка на катере и знакомство с местной гастрономией. Экскурсия "Lа Dolce Vita" или «Сладкая жизнь» — это настоящий отдых по-итальянски!
Эногастрономическое путешествие: секреты AmaroneЭногастрономическое путешествие: секреты AmaroneЭногастрономическое путешествие: секреты Amarone
540 за экскурсию
5 часов
7 отзывов
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Есть вещи, которые трудно передать словами, именно для этого существует дегустация в винных погребах, где все, что не умещается в 1000 слов, становится понятным с одного глотка. Приглашаю вас постичь загадочную душу Италии и проникнуться настоящей любовью к марочным веронским винам, посетив винные погреба, надежно спрятанные среди виноградников элегантной Вальполичеллы. Вы попробуете себя в роли сомелье, прогуляетесь по живописным окрестностям, попробуете местные вина и познакомитесь с их производством, любуясь видами старинных вилл и пейзажами Валполичеллы.

Выбирайте и другие экскурсии в Вероне

За городомНа автомобилеИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВсеНеобычные маршрутыПешкомОбзорныеНа кораблике