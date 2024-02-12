Экскурсии по пригородам Вероны

Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Представьте себе место, где время словно остановилось, а красота природы сочетается с богатой историей и культурой. Экскурсия на озеро Изео и Монте Изола из Вероны откроет перед вами двери в читать дальшеуменьшить
такой мир.
Вы посетите средневековый городок Изео, где каждый камень хранит свои тайны, и прогуляетесь по улочкам, наполненным историями и легендами.
Озеро Изео, украшенное самым большим и высоким обитаемым островом в Европе, поразит вас своей гармонией и красотой.
Вы узнаете о связи этого места с Джокондой и о том, как в 2016 году миллионы туристов смогли пройти по воде. Монте Изола, остров, окруженный множеством легенд, предстанет перед вами во всем своем великолепии.
И, конечно же, не обойдется без дегустации знаменитых вин Франчакорты, которые сделают ваше путешествие еще более незабываемым. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Италию
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, историческими достопримечательностями и местными деликатесами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городок Изео
Дом-замок монахов капуцинов
Церковь позднеантичной эпохи
Остров Монте Изола
Винодельни Франчакорты
Описание экскурсии
Средневековый городок Изео
Мы встретимся на вокзале г. Ровато и на автомобиле отправимся в старинный городок Изео. Проезжая знаменитую винодельческую зону Франчакорта среди обширных виноградников, холмов и колоритных деревушек, вы узнаете, почему регион стал так популярен в последние десятилетия и какие вина здесь производят. Добравшись до Изео, прогуляетесь по улочкам крупнейшего исторического и туристического центра на озере. Рассмотрите характерный дом-замок монахов капуцинов и церковь, основанную еще в позднеантичную эпоху.
Гармония и красота озера Изео
Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров. Вы оцените завораживающие пейзажи гор, средневековых городков, фруктовых садов, оливковых рощ и виноградников. Услышите захватывающие истории об этих местах и о мировых знаменитостях, любивших озеро. Узнаете о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, которую внесли в список Юнеско. Также я расскажу, как Изео связано с Джокондой Леонардо и каким образом в 2016 году 1,2 миллиона туристов смогли прогуляться пешком по воде в центре озера.
Необыкновенный мир Монте Изола
На набережной г. Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй. Издалека вы разглядите высшую точку Монте Изола, определившую название острова. Узнаете, чем занимаются местные жители и на чем передвигаются. После вдохновляющей прогулки вдоль побережья в экологически чистом оазисе сделаем остановку на кофейную паузу или небольшой ланч в одном из приятных заведений с живописными видами. А в летний период вы сможете искупаться в теплых водах этого гостеприимного озера.
Винодельни Франчакорты (опционально)
Вернувшись в Изео, отправимся на автомобиле на ж/д станцию или дополнительно по дороге можно будет заехать на одну из знаменитых виноделен игристого вина Франчакорта — итальянского конкурента великой Шампани. Вы посетите производство, винные подвалы и, конечно, продегустируете вина в сопровождении местных деликатесов.
Организационные детали
Вопросы трансфера
До города Ровато вам нужно добраться самостоятельно, он находится в часе езды от Милана или Вероны
По договоренности я могу вас встретить в Милане
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включены: кофе на острове и вкусный сюрприз каждому гостю
Дополнительные расходы: транспорт — 30-40 евро/человека (кораблик на озере и трансфер Ровато — Изео — Ровато); проезд на общественном транспорте от/до Милана/Вероны — 6-8 евро; личные траты
Обратите внимание
Если в группе будет больше 5 человек, я готова сделать скидку
Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов
Дополнительные опции
Посещение винодельни увеличит длительность экскурсии на 2 часа и стоимость на 40 евро/человека (включая дегустацию одного вина).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции г. Ровато
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ким
Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед и послеобеденный кофе с плюшками, что может быть лучше? А может))) прекрасная дегустация игристых вин Франчакорты в кантине Bersi Serlini))) Татьяна, и отдельное вам спасибо от Алексея за интереснейшие разговоры и глубокие знания о винах!
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Е
Елена
Огромное сердечное спасибо Тиане за экскурсию на озеро Изео. Несколько часов прошли насыщенно и незаметно в приятной непринужденной беседе. Шикарные виды,увлекательные истории, замечательная компания, отличная организация - что еще нужно читать дальшеуменьшить
для удачного отдыха! Тиана любит свою работу, любит эти места и заразила своим энтузиазмом и нас. а в конце нам удалось попасть на дегустацию на винодельню, и это был очень приятный сюрприз. Нам все очень понравилось! Рекомендуем всем!
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Е
Елена
Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.