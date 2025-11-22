Мои заказы

Романтические экскурсии по Вероне

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» в Вероне на русском языке, цены от €139, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Верона от А до Я
Пешая
2 часа
238 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
Верона: от римлян до наших дней
Пешая
2 часа
-
5%
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171€180 за всё до 4 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
На катере
4 часа
8 отзывов
Водная прогулка
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€589 за всё до 3 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    22 ноября 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Валентина просто огонь, посто сделала наш день! После гастро-трипа остались только максимально положительные эмоции, всем советую!
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
    Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
  • И
    Ирина
    13 апреля 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала
    читать дальше

    на каждом этапе. Не буду описывать подробности, это действительно надо видеть, пробовать и чувствовать! Валентина - очень гибкий и внимательный гид. Кроме обещанной программы мы получили от неё массу отличных фото и видео, а ещё рекомендации, что дополнительно посмотреть в Вероне. Мы расстались, как давние друзья. Спасибо за этот день!

    Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована
  • Д
    Димитрий
    12 апреля 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень
    читать дальше

    помогло. Далее - маслобойня с дегустацией 4х видов оливкового масла, очень интересно, душевно и познавательно. Потом - сыроварня с дегустацией 5 видов сыров (мы попросили ещё и козий сыр - принесли ещё 2 вида) и 6 видов мяса: и карпаччо, и прошутто, и салями, и панчетта, всё в сопровождении хлеба и бутылки вина, без ограничений по количеству и времени. Потом природный заповедник в горах, это не описать словами, надо видеть, кусочек первобытной природы каменного века. И потом - семейная винодельня, экскурсия и по виноградникам, и по подвалам, и дегустация 4х видов вина региона Вальполичелло, от белого аппассименто до выдержанного амароне. Море эмоций и впечатлений. Валентина - молодая девушка с прекрасным знанием Италии и итальянского, везде все ей рады (и нам соответственно тоже), человек очень приветливый, положительный, и явно занимается своим любимым делом. Спасибо ей за эту экскурсию, и надеемся побывать и на других её турах в Вероне и Венето.

    Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду иИдеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду иИдеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду иИдеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и
  • А
    Арина
    5 ноября 2024
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна очень квалифицированный гид и очень приятный человек!
  • И
    Ирина
    10 октября 2024
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
    Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на
    читать дальше

    которых нас встречали, как старых, добрых друзей, показывали и подробно рассказывали как все устроено, угощали самыми разными специалитетами региона Венето. А также мы побывали в интересном заповеднике, где увидели естественный мост, созданный природой. Было волшебно и незабываемо!
    Наш гид Валентина, очень чуткая и внимательная девушка, видно, что она вкладывает душу в то, чем занимается! Мы точно еще вернемся❤️

    Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновениеНаша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновениеНаша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновениеНаша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновениеНаша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
    читать дальше

    экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления!
    От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси.
    Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

  • С
    Светлана
    4 марта 2020
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
  • А
    Александра
    5 мая 2019
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!
  • Е
    Елена
    15 апреля 2019
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Конечно, нам очень повезло с гидом. Анна очаровала нас своей энергией и задором. У Анны прекрасное знание материала, интереснейшая манера
    читать дальше

    подавать этот материал туристам. Анна сделала всё, чтобы нам надолго запомнилось озеро Гарда и город Сирмионе. Прекрасное знание города, истории, укромных и удивительных мест позволило полюбить этот город навсегда. Нам захотелось вернуться сюда и провести здесь несколько дней. Анна много рассказывала нам о вкусном сыре, о вине и обо всём, что мы хотели узнать у неё об Италии и итальянцах. Анна фотографировала нас, танцевала с нами. (Кстати, фотографии получились профессиональные!)
    Спасибо, Анна!
    Мы обязательно вернёмся!

  • Е
    Елена
    1 октября 2018
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Экскурсия на озеро Гарда была очень интересна и познавательна. Материал был преподнесён с большой выдумкой. Катание на катере, бокал просеко
    читать дальше

    на фоне старинного замка - все это добавило романтики и "изюминки" в наш последний день пребывания в Вероне.
    Молодец Анна! Веселая, знающая, разбирающаяся в предмете - летает ее лучшим гидом этих мест.
    Спасибо за чудесное время

  • С
    Светлана
    23 августа 2018
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Пишу отзыв со слов родителей (65 лет), для которых была организована эта поездка. Они остались очень довольны, отдохнули на озере,
    читать дальше

    прогулялись по Сермионе, прокатились на катере, искупались… Анна прекрасно создает настроение, чувствуется искренняя любовь к городу. Поездка хорошо спланирована и организована. Большое спасибо Анне и команде Трипстера.

  • И
    Ирина
    26 июля 2015
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Все прошло успешно хорошо: квалифицированный Гид, прекрасные места.

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
  2. Из Вероны - в Сирмионе и обратно
  3. Верона от А до Я
  4. Верона: от римлян до наших дней
  5. Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в декабре 2025
Сейчас в Вероне в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 139 до 589 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 341 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 341 ⭐ отзыв, цены от €139. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль