Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171
€180 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€589 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий22 ноября 2025Валентина просто огонь, посто сделала наш день! После гастро-трипа остались только максимально положительные эмоции, всем советую!
- ИИрина12 мая 2025Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
- ИИрина13 апреля 2025Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала
- ДДимитрий12 апреля 2025Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень
- ААрина5 ноября 2024Анна очень квалифицированный гид и очень приятный человек!
- ИИрина10 октября 2024Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на
- ССветлана15 октября 2023Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
- ССветлана4 марта 2020Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
- ААлександра5 мая 2019Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!
- ЕЕлена15 апреля 2019Конечно, нам очень повезло с гидом. Анна очаровала нас своей энергией и задором. У Анны прекрасное знание материала, интереснейшая манера
- ЕЕлена1 октября 2018Экскурсия на озеро Гарда была очень интересна и познавательна. Материал был преподнесён с большой выдумкой. Катание на катере, бокал просеко
- ССветлана23 августа 2018Пишу отзыв со слов родителей (65 лет), для которых была организована эта поездка. Они остались очень довольны, отдохнули на озере,
- ИИрина26 июля 2015Все прошло успешно хорошо: квалифицированный Гид, прекрасные места.
