Личное свидание с Вероной

Романтика Вероны оживает на улицах, где враждовали Монтекки и Капулетти. Выберите маршрут и откройте тайны города с местным гидом
Верона, город романтики и истории, приглашает на индивидуальную экскурсию.

Прогулка по старинным улицам и легендарным местам, где разворачивалась история Ромео и Джульетты, подарит незабываемые впечатления.

Выбирайте между двумя маршрутами: Синий, с античной
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площадью Бра и Домом Джульетты, или Красный, с Аркой Гави и Домом Ромео. Каждый маршрут охватывает 90% главных достопримечательностей. Экскурсия подходит как новичкам, так и опытным путешественникам, желающим глубже узнать Верону. Пешеходная прогулка с остановками для фото и возможностью задать вопросы местному эксперту. Цена указана для группы до 5 человек, дети до 8 лет бесплатно

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные маршруты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
  • 🗺️ Легенды и факты о Вероне
  • 🕰️ Погружение в историю
Личное свидание с Вероной
Личное свидание с Вероной
Личное свидание с Вероной
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Площадь Бра
  • Дворец Кавали
  • Церковь Святого Фермо
  • Дом Джульетты
  • Ворота Львов
  • Старый замок
  • Арка Гави
  • Церковь Святой Анастасии
  • Дом Ромео
  • Площадь Трав

Описание экскурсии

Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья. Чтобы вы исследовали все главные места Вероны, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Синий маршрут

На античной площади Бра вы услышите рассказ о том, как создавалось итальянское государство, и узнаете больше о его символах. У Дворца Кавали полюбуетесь фресками на тему астрологии на его фасаде. Церковь Святого Фермо, которую негласно считают самой красивой в городе, впечатлит своей архитектурой. А легендарный Дом Джульетты сразу бросится в глаза и безмолвно расскажет старую, с детства знакомую историю двух влюблённых. Вы также увидите римские Ворота Львов, бывший иезуитский монастырь, Дворец Разума, Римский форум и Площадь Данте. О каждой достопримечательности на нашем пути вы услышите только интересные факты.

Красный маршрут

Вы увидите Старый замок, охранявший подступы к городу, и узнаете об интригах правящей элиты средневековой Вероны. На прогулке по древнеримской дороге под Аркой Гави раскроете, какие приключения здесь происходили! Следом — пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари и посетите Биржу шерсти. Также в маршруте Церковь Святой Анастасии и Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Балкон Джульетты и Площадь Трав. По ходу прогулки вам встретятся следы великого драматурга — Уильяма Шекспира, а мы расскажем о его важности для Вероны.

Кому подойдёт прогулка

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вероне, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Под часами Портони делла Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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