Прогулка по старинным улицам и легендарным местам, где разворачивалась история Ромео и Джульетты, подарит незабываемые впечатления.
Выбирайте между двумя маршрутами: Синий, с античной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные маршруты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 📸 Фотопаузы в живописных местах
- 🗺️ Легенды и факты о Вероне
- 🕰️ Погружение в историю
Что можно увидеть
- Площадь Бра
- Дворец Кавали
- Церковь Святого Фермо
- Дом Джульетты
- Ворота Львов
- Старый замок
- Арка Гави
- Церковь Святой Анастасии
- Дом Ромео
- Площадь Трав
Описание экскурсии
Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья. Чтобы вы исследовали все главные места Вероны, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Синий маршрут
На античной площади Бра вы услышите рассказ о том, как создавалось итальянское государство, и узнаете больше о его символах. У Дворца Кавали полюбуетесь фресками на тему астрологии на его фасаде. Церковь Святого Фермо, которую негласно считают самой красивой в городе, впечатлит своей архитектурой. А легендарный Дом Джульетты сразу бросится в глаза и безмолвно расскажет старую, с детства знакомую историю двух влюблённых. Вы также увидите римские Ворота Львов, бывший иезуитский монастырь, Дворец Разума, Римский форум и Площадь Данте. О каждой достопримечательности на нашем пути вы услышите только интересные факты.
Красный маршрут
Вы увидите Старый замок, охранявший подступы к городу, и узнаете об интригах правящей элиты средневековой Вероны. На прогулке по древнеримской дороге под Аркой Гави раскроете, какие приключения здесь происходили! Следом — пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари и посетите Биржу шерсти. Также в маршруте Церковь Святой Анастасии и Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Балкон Джульетты и Площадь Трав. По ходу прогулки вам встретятся следы великого драматурга — Уильяма Шекспира, а мы расскажем о его важности для Вероны.
Кому подойдёт прогулка
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вероне, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно