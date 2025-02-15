Верона, город романтики и истории, приглашает на индивидуальную экскурсию.Прогулка по старинным улицам и легендарным местам, где разворачивалась история Ромео и Джульетты, подарит незабываемые впечатления.Выбирайте между двумя маршрутами: Синий, с античной

площадью Бра и Домом Джульетты, или Красный, с Аркой Гави и Домом Ромео. Каждый маршрут охватывает 90% главных достопримечательностей. Экскурсия подходит как новичкам, так и опытным путешественникам, желающим глубже узнать Верону. Пешеходная прогулка с остановками для фото и возможностью задать вопросы местному эксперту. Цена указана для группы до 5 человек, дети до 8 лет бесплатно

за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

от €140 за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Во время обзорной экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных улиц, услышите самое интересное о жизни города, узнаете удивительные факты о любви Ромео и Джульетты и позабавитесь любопытными историями времен Средневековья. Чтобы вы исследовали все главные места Вероны, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Синий маршрут

На античной площади Бра вы услышите рассказ о том, как создавалось итальянское государство, и узнаете больше о его символах. У Дворца Кавали полюбуетесь фресками на тему астрологии на его фасаде. Церковь Святого Фермо, которую негласно считают самой красивой в городе, впечатлит своей архитектурой. А легендарный Дом Джульетты сразу бросится в глаза и безмолвно расскажет старую, с детства знакомую историю двух влюблённых. Вы также увидите римские Ворота Львов, бывший иезуитский монастырь, Дворец Разума, Римский форум и Площадь Данте. О каждой достопримечательности на нашем пути вы услышите только интересные факты.

Красный маршрут

Вы увидите Старый замок, охранявший подступы к городу, и узнаете об интригах правящей элиты средневековой Вероны. На прогулке по древнеримской дороге под Аркой Гави раскроете, какие приключения здесь происходили! Следом — пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари и посетите Биржу шерсти. Также в маршруте Церковь Святой Анастасии и Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Балкон Джульетты и Площадь Трав. По ходу прогулки вам встретятся следы великого драматурга — Уильяма Шекспира, а мы расскажем о его важности для Вероны.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вероне, и частым гостям города

Организационные детали