5 часов
Водная прогулка
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
7 янв в 09:30
8 янв в 09:30
от €180 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
«Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения и узнаете мифы и легенды о его главных героях»
Завтра в 14:00
1 янв в 17:00
€279 за всё до 5 чел.
скидка
55%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Верона - первое свидание
Увидеть знаковые места «города любви» и узнать его легенды
Начало: Piazza Pasque Veronesi
«Вас ждёт полное погружение в живое прошлое города через краски архитектуры, старинные ароматы, легенды и истории любви жителей города»
6 фев в 15:00
7 фев в 15:00
300€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 июля 2024Все очень понравилось, интересно и легко был предподнесен материал
- ВВладимир15 июня 2024Анна обладает огромным житейским опытом и знаниями. Не удивительно, что Ромео и Шекспиром мы не ограничились. Дети оценили подход к оценке архитектурных эпох. Следующий раз на дегустацию вин приедем
- ААндрей25 мая 2024Всё прошло хорошо, большое спасибо.
- ННаталья23 февраля 2024Анна, прекрасный гид, встретила нас на машине на вокзале и мы начали нашу экскурсию на машине. т. к. был дождь.
- ККим12 февраля 2024Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
- ЕЕлена9 сентября 2023Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
- ДДарья16 апреля 2023Верона-история и мифыПрекрасный экскурсовод. Интересно рассказывали, очень приятно проходило общение, увидели красивые места, узнали историю Вероны, нам показали места где можно продегустировать вина и сыры. Очень понравилась экскурсия.
- OOlga11 апреля 2023Верона-история и мифыЭкскурсия очень понравилась. Гид Инесса замечательный рассказчик. Получили много полезной информации. Не заметили, как пролетело время. Было здорово. Хочется вернуться…. Спасибо, Инесса!
- ССветлана9 сентября 2019Верона-история и мифыОчень понравилась экскурсия. 2 часа пролетели как один миг. Инесса очень приятный человек и прекрасный гид. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Мифы и легенды»
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