О Ольга «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты Все очень понравилось, интересно и легко был предподнесен материал

В Владимир «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты Анна обладает огромным житейским опытом и знаниями. Не удивительно, что Ромео и Шекспиром мы не ограничились. Дети оценили подход к оценке архитектурных эпох. Следующий раз на дегустацию вин приедем

А Андрей Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты Всё прошло хорошо, большое спасибо.

Н Наталья «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты читать дальше Анна замечательный рассказчик, нам с дочкой было очень интересно, много узнали об архитектуре Вероны и после экскурсии потом сами определяли - к какому периоду относится строение. Большое спасибо за столько познавательную экскурсию Анна, прекрасный гид, встретила нас на машине на вокзале и мы начали нашу экскурсию на машине. т. к. был дождь.

К Ким Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты читать дальше и послеобеденный кофе с плюшками, что может быть лучше? А может))) прекрасная дегустация игристых вин Франчакорты в кантине Bersi Serlini))) Татьяна, и отдельное вам спасибо от Алексея за интереснейшие разговоры и глубокие знания о винах! Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед

Е Елена Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.

Д Дарья Верона-история и мифы Прекрасный экскурсовод. Интересно рассказывали, очень приятно проходило общение, увидели красивые места, узнали историю Вероны, нам показали места где можно продегустировать вина и сыры. Очень понравилась экскурсия.

O Olga Верона-история и мифы Экскурсия очень понравилась. Гид Инесса замечательный рассказчик. Получили много полезной информации. Не заметили, как пролетело время. Было здорово. Хочется вернуться…. Спасибо, Инесса!