Откройте для себя мифы и легенды Вероны с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Вероне на русском языке, цены от €135, скидки до 55%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
5 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
7 янв в 09:30
8 янв в 09:30
от 180 за всё до 2 чел.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
Пешая
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
«Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения и узнаете мифы и легенды о его главных героях»
Завтра в 14:00
1 янв в 17:00
279 за всё до 5 чел.
Верона - первое свидание
Пешая
скидка
55%
110 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Верона - первое свидание
Увидеть знаковые места «города любви» и узнать его легенды
Начало: Piazza Pasque Veronesi
«Вас ждёт полное погружение в живое прошлое города через краски архитектуры, старинные ароматы, легенды и истории любви жителей города»
6 фев в 15:00
7 фев в 15:00
300135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
    Все очень понравилось, интересно и легко был предподнесен материал
  • В
    Владимир
    15 июня 2024
    «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
    Анна обладает огромным житейским опытом и знаниями. Не удивительно, что Ромео и Шекспиром мы не ограничились. Дети оценили подход к оценке архитектурных эпох. Следующий раз на дегустацию вин приедем
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Всё прошло хорошо, большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    23 февраля 2024
    «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
    Анна, прекрасный гид, встретила нас на машине на вокзале и мы начали нашу экскурсию на машине. т. к. был дождь.
    читать дальше

    Анна замечательный рассказчик, нам с дочкой было очень интересно, много узнали об архитектуре Вероны и после экскурсии потом сами определяли - к какому периоду относится строение. Большое спасибо за столько познавательную экскурсию

  • К
    Ким
    12 февраля 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
    читать дальше

    и послеобеденный кофе с плюшками, что может быть лучше? А может))) прекрасная дегустация игристых вин Франчакорты в кантине Bersi Serlini))) Татьяна, и отдельное вам спасибо от Алексея за интереснейшие разговоры и глубокие знания о винах!

    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
  • Д
    Дарья
    16 апреля 2023
    Верона-история и мифы
    Прекрасный экскурсовод. Интересно рассказывали, очень приятно проходило общение, увидели красивые места, узнали историю Вероны, нам показали места где можно продегустировать вина и сыры. Очень понравилась экскурсия.
  • O
    Olga
    11 апреля 2023
    Верона-история и мифы
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инесса замечательный рассказчик. Получили много полезной информации. Не заметили, как пролетело время. Было здорово. Хочется вернуться…. Спасибо, Инесса!
  • С
    Светлана
    9 сентября 2019
    Верона-история и мифы
    Очень понравилась экскурсия. 2 часа пролетели как один миг. Инесса очень приятный человек и прекрасный гид. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
  2. «Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
  3. Верона - первое свидание
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в декабре 2024
Сейчас в Вероне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 279 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Вероны в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году