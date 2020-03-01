Anna проводит ещё 5 экскурсий

Мы выедем из Вероны на машине и отправимся вдоль «дороги Соаве» — так называется местная дорога. За тысячелетнюю историю Soave заслужило славу вина любви. Недаром в одной из сцен известной шекспировской драмы Ромео произносит это слово. Что именно он имел в виду — поцелуй Джульетты или испитое вино — вопрос спорный, разобраться в котором можно только на месте, попробовав «Soave» в здешних погребах и сделав свои выводы. ;)
Во время нашей поездки я помогу вам разобраться в винах Италии и местной кухне, в почвах вулканического происхождения, мы осмотрим виноградные лозы и виноградники Соаве, а также познакомимся с производителями вина. Мы побываем на дегустации и разберемся в органолептических свойствах вин Soave. Будем анализировать цвет, запах, вкус и другие важные параметры.
Это программа подойдет и тем, кто не обладает особыми знаниями о виноделии, итальянских винах или техники дегустации вин. Зато после нашей поездки вы можете смело считать себя специалистами в нескольких областях:
особенности винного мастерства Вероны и старинного винодельческого региона Соаве
почему Соаве в 70-е года являлось визитной карточкой итальянских белых вин во всем мире
выделение и описание редких ароматов и вкуса Soave
правильная дегустация белых вин
знание лучших комбинаций еды и белых вин Soave
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Официальный гид по Вероне и региону Венето. Эксперт по винам. Дипломированный сомелье, выпускница Университета Тренто, Италия. Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии.
Активный участник семинаров и конференций, посвященных вопросам виноделия и туризма. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Северной Италии.
Вы можете заказать уникальные экскурсии в 4 направлениях: Верона, Озеро Гарда и Виллы Венето, Винные туры, а также ШОПИНГ и ГУРМЭ. По заказу могу разработать индивидуальный тур и персонализированную программу.
Изучить достопримечательности и взглянуть на город глазами итальянцев на нескучной обзорной прогулке
Первое знакомство навсегда остается в памяти, поэтому должно быть идеальным. Гид, который любит свой город, принимает активное участие в его развитии и культурной жизни, никогда не допустит разочарования со стороны гостей. Именно с этой мыслью я разработала программу экскурсии «Верона от А до Я».
Обзорная экскурсия и эногастрономическое путешествие с прогулкой на катере
Вдали от шума и суеты, у подножия Альп, располагается самое большое озеро в Италии известное всему миру как Гарда. Здесь вас ждут потрясающей красоты природа, прогулка на катере и знакомство с местной гастрономией. Экскурсия "Lа Dolce Vita" или «Сладкая жизнь» — это настоящий отдых по-итальянски!
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Есть вещи, которые трудно передать словами, именно для этого существует дегустация в винных погребах, где все, что не умещается в 1000 слов, становится понятным с одного глотка. Приглашаю вас постичь загадочную душу Италии и проникнуться настоящей любовью к марочным веронским винам, посетив винные погреба, надежно спрятанные среди виноградников элегантной Вальполичеллы. Вы попробуете себя в роли сомелье, прогуляетесь по живописным окрестностям, попробуете местные вина и познакомитесь с их производством, любуясь видами старинных вилл и пейзажами Валполичеллы.
Мифы и тайны самой знаменитой истории любви на прогулке по достопримечательностям Вероны
Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии.
Представьте себя Шекспиром, который решил увековечить героев своей бессмертной пьесы именно в Вероне.
Феномен архитектуры знаменитого творца Возрождения Андреа Палладио — автомобильный тур
Приготовьтесь открыть для себя совершенно новый мир архитектурных форм, роскошного декора и ландшафтного дизайна. Во время экскурсии вы познакомитесь с шедеврами Андреа Палладио, узнаете об особенностях его работ и архитектуры Возрождения в целом.