Anna проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в Соаве — это ключ к разгадке успеха итальянского виноделия. Вы отправитесь в регион, где его история насчитывает более тысячи лет. Осмотрите виноградники, узнаете об особенностях местного виноделия, пообщаетесь с производителями вина и, конечно, окажетесь на дегустации — я расскажу обо всех её законах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы выедем из Вероны на машине и отправимся вдоль «дороги Соаве» — так называется местная дорога. За тысячелетнюю историю Soave заслужило славу вина любви. Недаром в одной из сцен известной шекспировской драмы Ромео произносит это слово. Что именно он имел в виду — поцелуй Джульетты или испитое вино — вопрос спорный, разобраться в котором можно только на месте, попробовав «Soave» в здешних погребах и сделав свои выводы.;)

Во время нашей поездки я помогу вам разобраться в винах Италии и местной кухне, в почвах вулканического происхождения, мы осмотрим виноградные лозы и виноградники Соаве, а также познакомимся с производителями вина. Мы побываем на дегустации и разберёмся в органолептических свойствах вин Soave. Будем анализировать цвет, запах, вкус и другие важные параметры.

Это программа подойдёт и тем, кто не обладает особыми знаниями о виноделии, итальянских винах или техники дегустации вин. Зато после нашей поездки вы можете смело считать себя специалистами в нескольких областях: