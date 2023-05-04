Anna проводит ещё 5 экскурсий

Мы выедем из Вероны на машине и отправимся вдоль «дороги Соаве» — так называется местная дорога. За тысячелетнюю историю Soave заслужило славу вина любви. Недаром в одной из сцен известной шекспировской драмы Ромео произносит это слово. Что именно он имел в виду — поцелуй Джульетты или испитое вино — вопрос спорный, разобраться в котором можно только на месте, попробовав «Soave» в здешних погребах и сделав свои выводы.;)
Во время нашей поездки я помогу вам разобраться в винах Италии и местной кухне, в почвах вулканического происхождения, мы осмотрим виноградные лозы и виноградники Соаве, а также познакомимся с производителями вина. Мы побываем на дегустации и разберёмся в органолептических свойствах вин Soave. Будем анализировать цвет, запах, вкус и другие важные параметры.
Это программа подойдёт и тем, кто не обладает особыми знаниями о виноделии, итальянских винах или техники дегустации вин. Зато после нашей поездки вы можете смело считать себя специалистами в нескольких областях:
особенности винного мастерства Вероны и старинного винодельческого региона Соаве
почему Соаве в 70-е года являлось визитной карточкой итальянских белых вин во всём мире
выделение и описание редких ароматов и вкуса Soave
правильная дегустация белых вин
знание лучших комбинаций еды и белых вин Soave
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2782 туристов
Официальный гид по Вероне и Гарде. Пока другие цитируют Википедию, я анализирую историю. Мои гости — успешные люди, ценящие авторский взгляд и бережное отношение к своему времени.
Я почётный член Ассоциации читать дальшеуменьшить
Церемониймейстеров (ANCEP), консультант рестораторов. По образованию — педагог и экономист, член литературного общества Вероны. Также я сомелье (AIS), эксперт по винам Бургундии и Италии: обучалась в Австралии и США, организую винные туры и мастер-классы. Замужем за итальянцем, мама двоих счастливых детей.
Мои детские квесты — единственные в Вероне, где дети не ноют, а просят добавки. Я знаю, как увлечь ребёнка историей, чтобы родители в это время могли выдохнуть и насладиться моментом.
Мой формат — это качество, а не количество часов. Мои блиц-туры (45–60 мин) — это академический час драйва и глубокой пользы. Идеально для тех, кто проездом.
Хотите увидеть город глазами эксперта? Нам по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эльвира
Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность и профессионализм своего дела. Есть люди которым,от Бога дано быть экскурсоводом и работать с читать дальшеуменьшить
людьми. Ее хочется слушать и время надо, чтоб остановилось. Но увы, время пролетело очень быстро и кажется мы что -то не спросили, что -то забыли. Но мы точно знаем,мы вернёмся и встретимся! До новых встреч!!! Дорогие путешественники, если вы планируете поехать в Верону, то Вам обязательно надо взять Анну! Не пожалеете точно!
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Екатерина
Могу сказать только самые лучшие слова о посещении виноделен! Анна действительно специалист в мире вина, Италии и очень приятный человек в общении! Столько новой информации, красивейший мест и вкуснейшего вина! читать дальшеуменьшить
Индивидуальный подход- это тоже одно из важных вещей! Все на высшем уровне! Не могу найти еще больше слов благодарности))) поэтому обязательно приеду в следующий раз и именно к Анне! И конечно буду рекомендовать всем встречи с ней! Это было незабываемо! Спасибо еще раз! 🫶🏼
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