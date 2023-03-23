Что вас ждет

Предлагаем гостям города пройтись по маршруту от площади Трав — сердца старинной Вероны к самому романтическому месту города — холму Святого Петра и руинам римского театра.

Вы увидите знаменитый балкон Джульетты и дом Ромео, а также узнаете о других знаковых местах и традициях, связанных с шекспировскими героями. На площади Синьории, мы поговорим о великом Данте, вине и его потомках, связавших свою жизнь с Вероной.

Посидим в старинном кафе за чашечкой ароматного эспрессо. Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной. Вы попробуете знаменитое местное красное вино Valpolicella или белое Soave, под аккомпанемент отменного «пьяного сыра» и домашней колбасы салями.

Мы прогуляемся по самой романтической средневековой улочке города, узнаем легенды, связанные с местной кухней и славой веронцев, как самых «сумасшедших» жителей региона Венето. Выйдя к самому живописному месту города — Римскому мосту, мы поднимимся на фуникулёре на панорамный холм Сан Пьетро, куда приходят встречать закат влюбленные и откуда прекрасно просматривается сцена римского театра, сад Джусти, веронские колокольни и храмы.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

дегустация,

поездка на фуникулере.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.