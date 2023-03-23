Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра

Предлагаем гостям города пройтись по маршруту от площади Трав

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О гиде
Ответы на вопросы
Предлагаем гостям города пройтись по маршруту от площади Трав — сердца старинной Вероны к самому романтическому месту города — холму Святого Петра и руинам римского театра.

Прогуляемся по самой романтической средневековой улочке города, узнаем легенды, связанные с местной кухней и славой веронцев, как самых «сумасшедших» жителей региона Венето.
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Трав
  • Балкон Джульетты
  • Площадь Синьории
  • Памятник Данте
  • Гробницы Скалигеров
  • Средневековый квартал мельников
  • Дом Ромео
  • Римский мост
  • Римский театр
  • Холм Св. Петра с панорамной площадкой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Предлагаем гостям города пройтись по маршруту от площади Трав — сердца старинной Вероны к самому романтическому месту города — холму Святого Петра и руинам римского театра.
Вы увидите знаменитый балкон Джульетты и дом Ромео, а также узнаете о других знаковых местах и традициях, связанных с шекспировскими героями. На площади Синьории, мы поговорим о великом Данте, вине и его потомках, связавших свою жизнь с Вероной.
Посидим в старинном кафе за чашечкой ароматного эспрессо. Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной. Вы попробуете знаменитое местное красное вино Valpolicella или белое Soave, под аккомпанемент отменного «пьяного сыра» и домашней колбасы салями.
Мы прогуляемся по самой романтической средневековой улочке города, узнаем легенды, связанные с местной кухней и славой веронцев, как самых «сумасшедших» жителей региона Венето. Выйдя к самому живописному месту города — Римскому мосту, мы поднимимся на фуникулёре на панорамный холм Сан Пьетро, куда приходят встречать закат влюбленные и откуда прекрасно просматривается сцена римского театра, сад Джусти, веронские колокольни и храмы.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • дегустация,
  • поездка на фуникулере.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустация
  • Поездка на фуникулере
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом
Завершение: Римский театр
Когда и сколько длится?
Когда: смотрите свбодные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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