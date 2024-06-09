Найдено 3 экскурсии в категории « Вечерние » в Вероне на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом Расписание: смотрите свбодные даты € 180 за всё до 8 чел. 🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа Магия вечерней Вероны Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи 150 € 135 за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона «Вы можете создать себе особое настроение и прийти на экскурсию в вечернем платье, будто идёте на оперное представление» € 169 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Вероны

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Вечерние»

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