1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города
Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом
Расписание: смотрите свбодные даты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
«Вы можете создать себе особое настроение и прийти на экскурсию в вечернем платье, будто идёте на оперное представление»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€169 за всё до 10 чел.
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