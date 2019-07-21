«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты

Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии. Представьте себя Шекспиром, который решил увековечить героев своей бессмертной пьесы именно в Вероне.

Уильям Шекспир поместил действие самой печальной повести на свете в средневековую Верону, обессмертив великую любовь двух юных героев, охваченных страстью, но разделенных соперничеством своих семей. Экскурсия по следам Ромео и Джульетты – это увлекательное путешествие для влюбленных, молодоженов, а также тех, кто просто верит в любовь.

Вы увидите основные достопримечательности города, познакомитесь с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры. Вдохнете воздух города, который буквально дышит любовью.

Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения и узнаете мифы и легенды о его главных героях. Уникальная информация, собранная в результате подробного изучения творчества Шекспира, а также мифов и приданий, полученных от местных жителей, позволит по-новому взглянуть на город.

Вы пройдете по стопам Ромео и Джульетты словно детектив, который стремиться разгадать секрет мистического драматурга и его персонажей. Вы увидите, где жили Ромео и Джульетта, побываете в местах, где они встречались (согласно легендам) и где были похоронены.

Верона – это сказочный город, овеянный, пускай, мифической, но самой искренней и трогательной любовью. Согласитесь, ведь иногда, несмотря на прозу жизни, так хочется поверить в сказку ;)