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«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты

Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Экскурсия «Влюбленный Шекспир» в Вероне предлагает уникальное путешествие по следам Ромео и Джульетты, двух влюбленных, чья история охвачена страстью и трагедией.

Уильям Шекспир выбрал именно Верону в качестве места действия своей
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бессмертной пьесы, превратив город в символ вечной любви.

Экскурсия предлагает не только увидеть основные достопримечательности Вероны, но и познакомиться с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры, которая дышит любовью.

Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения, узнаете мифы и легенды о его главных героях.

Авторская программа Анны Алексеевой, гида и публициста, основана на подробном изучении творчества Шекспира и мифов, приданий местных жителей.

Это позволит по-новому взглянуть на Верону, пройтись по стопам Ромео и Джульетты, увидеть места их встреч и последнего упокоения.

Экскурсия по следам Ромео и Джульетты - это не просто путешествие, это возможность коснуться великой истории любви, которая живет в сердцах миллионов

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 💑 Погружение в атмосферу великой любви
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 📜 Узнаете мифы и легенды
  • 🔍 Исследование творчества Шекспира
  • 🌆 Ощущение культурной ценности Вероны
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты

Что можно увидеть

  • Дом Ромео
  • Дом Джульетты
  • Места встреч Ромео и Джульетты
  • Места захоронения Ромео и Джульетты

Описание экскурсии

Уильям Шекспир поместил действие самой печальной повести на свете в средневековую Верону, обессмертив великую любовь двух юных героев, охваченных страстью, но разделенных соперничеством своих семей. Экскурсия по следам Ромео и Джульетты – это увлекательное путешествие для влюбленных, молодоженов, а также тех, кто просто верит в любовь.

Вы увидите основные достопримечательности города, познакомитесь с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры. Вдохнете воздух города, который буквально дышит любовью.

Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения и узнаете мифы и легенды о его главных героях. Уникальная информация, собранная в результате подробного изучения творчества Шекспира, а также мифов и приданий, полученных от местных жителей, позволит по-новому взглянуть на город.

Вы пройдете по стопам Ромео и Джульетты словно детектив, который стремиться разгадать секрет мистического драматурга и его персонажей. Вы увидите, где жили Ромео и Джульетта, побываете в местах, где они встречались (согласно легендам) и где были похоронены.

Верона – это сказочный город, овеянный, пускай, мифической, но самой искренней и трогательной любовью. Согласитесь, ведь иногда, несмотря на прозу жизни, так хочется поверить в сказку;)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
PIAZZA BRA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2790 туристов
Официальный гид по Вероне и Гарде. Пока другие цитируют Википедию, я анализирую историю. Мои гости — успешные люди, ценящие авторский взгляд и бережное отношение к своему времени. Я почётный член Ассоциации
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Церемониймейстеров (ANCEP), консультант рестораторов. По образованию — педагог и экономист, член литературного общества Вероны. Также я сомелье (AIS), эксперт по винам Бургундии и Италии: обучалась в Австралии и США, организую винные туры и мастер-классы. Замужем за итальянцем, мама двоих счастливых детей. Мои детские квесты — единственные в Вероне, где дети не ноют, а просят добавки. Я знаю, как увлечь ребёнка историей, чтобы родители в это время могли выдохнуть и насладиться моментом. Мой формат — это качество, а не количество часов. Мои блиц-туры (45–60 мин) — это академический час драйва и глубокой пользы. Идеально для тех, кто проездом. Хотите увидеть город глазами эксперта? Нам по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Анна
Очень интересная получилась прогулка, гид рассказывает живо и увлекательно. Отличный способ познакомиться с Вероной. Спасибо, Анна!
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S
Анна - потрясающий экскурсовод. Моя дочка, ей 5 лет, ее очень сложно увлечь. Это было чудо, что 3 часа ребенок слушал экскурсию открыв рот. Это нечто невероятное. Взрослые тоже все были в восторге. Советуем 100%
Анна - потрясающий экскурсовод. Моя дочка, ей 5 лет, ее очень сложно увлечь. Это было чудо,
Анна - потрясающий экскурсовод. Моя дочка, ей 5 лет, ее очень сложно увлечь. Это было чудо,
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О
Анна, огромное спасибо! Все было замечательно!
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Ирина
Веронская умница и красавица Анна.
Впервые забронировав экскурсию через сайт, как все нормальные российские граждане, пребывала в сомнении в качестве предоставления подобной услуги, но действительность превзошла самые смелые ожидания!
Яркая и харизматичная
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Анна очаровала всех сразу и навсегда. При любой, самой тщательной самостоятельной подготовке к путешествию по Вероне,не удастся узнать всю историю города, все удивительные места,незаметные для обычных туристов,которые нам посчастливилось посетить благодаря Анне! Надеюсь,что мне еще посчастливиться провести много счастливых часов в Великолепной Италии вместе с Анной:-)
При дальнейших путешествиях буду не только сама пользоваться услугами Tripster,но и рекомендовать всем самостоятельным путешественникам!

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В
Потрясающе многогранный человек. тонко чувствующий ситуацию. умеет слушать! тактично ждёт,когда вы расскажите все ваши жизненные истории,а потом выплескивает на вас всю свою любовь к это у городу,его истории,людям,которые в нем живут и работают. мастерски режисирует ваши фотографии. за что - отдельное человеческое спасибо. Дипломированный сомелье,волонтёр,рыцарь Ордена Трюфеля и вин Альбы, и все это наш гид по Вероне - Анна.
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Е
Анна прекрасный и профессиональный гид! Прогулка по Вероне была очень интересной, узнали много нового об архитектуре Вероны, прошли по самым значимым местам, насладились прекрасными видами! Мне и моим дочкам очень понравилось! Прекрасный город! Спасибо большое за экскурсию!
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