«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты

Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии.
Представьте себя Шекспиром, который решил увековечить героев своей бессмертной пьесы именно в Вероне.
€250 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Уильям Шекспир поместил действие самой печальной повести на свете в средневековую Верону, обессмертив великую любовь двух юных героев, охваченных страстью, но разделенных соперничеством своих семей. Экскурсия по следам Ромео и Джульетты – это увлекательное путешествие для влюбленных, молодоженов, а также тех, кто просто верит в любовь.
Вы увидите основные достопримечательности города, познакомитесь с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры. Вдохнете воздух города, который буквально дышит любовью.
Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения и узнаете мифы и легенды о его главных героях. Уникальная информация, собранная в результате подробного изучения творчества Шекспира, а также мифов и приданий, полученных от местных жителей, позволит по-новому взглянуть на город.
Вы пройдете по стопам Ромео и Джульетты словно детектив, который стремиться разгадать секрет мистического драматурга и его персонажей. Вы увидите, где жили Ромео и Джульетта, побываете в местах, где они встречались (согласно легендам) и где были похоронены.
Верона – это сказочный город, овеянный, пускай, мифической, но самой искренней и трогательной любовью. Согласитесь, ведь иногда, несмотря на прозу жизни, так хочется поверить в сказку ;)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура PIAZZA BRA.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Официальный гид по Вероне и региону Венето. Эксперт по винам. Дипломированный сомелье, выпускница Университета Тренто, Италия. Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии.
Активный участник семинаров и конференций, посвященных вопросам виноделия и туризма. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Северной Италии.
Вы можете заказать уникальные экскурсии в 4 направлениях: Верона, Озеро Гарда и Виллы Венето, Винные туры, а также ШОПИНГ и ГУРМЭ. По заказу могу разработать индивидуальный тур и персонализированную программу.
Анна очень профессиональный гид, с прекрасным знанием материала и отличным чувством юмора. Мы были приятно удивлены нашим знакомством и с удовольствием бы продолжили прогулки с Анной. Наши юные дочери (14 лет) с удовольствием общались с Анной.
Анна! Спасибо!!!
Микаэль
19 октября 2018
Аня великолепна во всех отношениях , в материале, с юмором и артистизмом. Лучшая экскурсия за поездку
Elena
26 августа 2018
Интересная, живая, романтичная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом Анной! Помимо экскурсии получили от Анны много ценных советов - куда съездить в окрестностях Вероны, что еще посмотреть, где вкусно поесть и какое вино выбрать. Анна любит свою работу и это чувствуется!
Игорь
16 апреля 2018
Посетили Верону в апреле 2018 ,посчастливилось побывать на «Шекспировской» экскурсии у Анны Алексеевой .Прекрасное , глубокое и насыщенное мероприятие . Общительный ,эрудированный и очень веселый экскурсовод !!!!
ВИКТОРИЯ
29 октября 2017
Потрясающе многогранный человек.тонко чувствующий ситуацию.умеет слушать!тактично ждёт,когда вы расскажите все ваши жизненные истории,а потом выплескивает на вас всю свою любовь к это у городу ,его истории,людям ,которые в нем живут и работают.мастерски режисирует ваши фотографии.за что - отдельное человеческое спасибо. Дипломированный сомелье,волонтёр,рыцарь Ордена Трюфеля и вин Альбы, и все это наш гид по Вероне - Анна.
Мария
24 сентября 2017
Мы были в сентябре с девочками, несмотря на то,что город для влюбленных пар. На самом деле так кажется только на первый взгляд. Анна показала много значимых мест города и познакомила с культурой Вероны. Прекрасный город! Спасибо за экскурсию!
Ирина
13 марта 2016
Веронская умница и красавица Анна.
Впервые забронировав экскурсию через сайт, как все нормальные российские граждане, пребывала в сомнении в качестве предоставления подобной услуги, но действительность превзошла самые смелые ожидания!
Яркая и харизматичная Анна очаровала всех сразу и навсегда. При любой, самой тщательной самостоятельной подготовке к путешествию по Вероне,не удастся узнать всю историю города , все удивительные места,незаметные для обычных туристов,которые нам посчастливилось посетить благодаря Анне!Надеюсь,что мне еще посчастливиться провести много счастливых часов в Великолепной Италии вместе с Анной:-)
При дальнейших путешествиях буду не только сама пользоваться услугами Tripster,но и рекомендовать всем самостоятельным путешественникам!
Изучить достопримечательности и взглянуть на город глазами итальянцев на нескучной обзорной прогулке
Первое знакомство навсегда остается в памяти, поэтому должно быть идеальным. Гид, который любит свой город, принимает активное участие в его развитии и культурной жизни, никогда не допустит разочарования со стороны гостей. Именно с этой мыслью я разработала программу экскурсии «Верона от А до Я».
Обзорная экскурсия и эногастрономическое путешествие с прогулкой на катере
Вдали от шума и суеты, у подножия Альп, располагается самое большое озеро в Италии известное всему миру как Гарда. Здесь вас ждут потрясающей красоты природа, прогулка на катере и знакомство с местной гастрономией. Экскурсия "Lа Dolce Vita" или «Сладкая жизнь» — это настоящий отдых по-итальянски!
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Есть вещи, которые трудно передать словами, именно для этого существует дегустация в винных погребах, где все, что не умещается в 1000 слов, становится понятным с одного глотка. Приглашаю вас постичь загадочную душу Италии и проникнуться настоящей любовью к марочным веронским винам, посетив винные погреба, надежно спрятанные среди виноградников элегантной Вальполичеллы. Вы попробуете себя в роли сомелье, прогуляетесь по живописным окрестностям, попробуете местные вина и познакомитесь с их производством, любуясь видами старинных вилл и пейзажами Валполичеллы.
Верона окутает вас своим романтичным флёром: её улицы откроют седые легенды, а средневековые постройки будто перенесут в те времена, когда враждовали две легендарные семьи — Монтекки и Капулетти. Выбирайте один из двух предложенных маршрутов — и вперёд за шармом сказочного итальянского городка!
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Каждый город — своего рода матрешка. Чтобы прочувствовать атмосферу Вероны, мы обсудим ее градостроительство, архитектуру, скульптуру и изобразительное искусство. Я покажу главные достопримечательности, обращу внимание на необычные детали декора фасадов и поделюсь тайными знаниями искусствоведа!
Узнать об истории, архитектуре города и менталитете его жителей на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все главные достопримечательности Вероны: площади Бра, делле Эрбе и Синьории, дома Ромео и Джульетты, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте. Погуляете по набережной реки Адидже и услышите о проблемах и радостях простых итальянцев.