«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты

Экскурсия «Влюбленный Шекспир» в Вероне предлагает уникальное путешествие по следам Ромео и Джульетты, двух влюбленных, чья история охвачена страстью и трагедией.Уильям Шекспир выбрал именно Верону в качестве места действия своей

бессмертной пьесы, превратив город в символ вечной любви. Экскурсия предлагает не только увидеть основные достопримечательности Вероны, но и познакомиться с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры, которая дышит любовью. Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения, узнаете мифы и легенды о его главных героях. Авторская программа Анны Алексеевой, гида и публициста, основана на подробном изучении творчества Шекспира и мифов, приданий местных жителей. Это позволит по-новому взглянуть на Верону, пройтись по стопам Ромео и Джульетты, увидеть места их встреч и последнего упокоения. Экскурсия по следам Ромео и Джульетты - это не просто путешествие, это возможность коснуться великой истории любви, которая живет в сердцах миллионов

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уильям Шекспир поместил действие самой печальной повести на свете в средневековую Верону, обессмертив великую любовь двух юных героев, охваченных страстью, но разделенных соперничеством своих семей. Экскурсия по следам Ромео и Джульетты – это увлекательное путешествие для влюбленных, молодоженов, а также тех, кто просто верит в любовь.

Вы увидите основные достопримечательности города, познакомитесь с культурной и эстетической ценностью местной архитектуры. Вдохнете воздух города, который буквально дышит любовью.

Вы услышите всевозможные версии создания легендарного произведения и узнаете мифы и легенды о его главных героях. Уникальная информация, собранная в результате подробного изучения творчества Шекспира, а также мифов и приданий, полученных от местных жителей, позволит по-новому взглянуть на город.

Вы пройдете по стопам Ромео и Джульетты словно детектив, который стремиться разгадать секрет мистического драматурга и его персонажей. Вы увидите, где жили Ромео и Джульетта, побываете в местах, где они встречались (согласно легендам) и где были похоронены.

Верона – это сказочный город, овеянный, пускай, мифической, но самой искренней и трогательной любовью. Согласитесь, ведь иногда, несмотря на прозу жизни, так хочется поверить в сказку;)