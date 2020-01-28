4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О первых поселенцах, Британии, Ироде Великом и религии — экскурс в историю на обзорной прогулке

ORNA
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ORNA – ваш гид
Если вы у нас впервые или живете здесь уже 20 лет и все равно путаете, кто был здесь раньше — римляне или греки — и причем здесь Британия, эта экскурсия для вас.

Мы пройдемся по историческим и религиозным местам Иерусалима, и я проведу вам краткий и понятный экскурс в пятитысячелетнюю историю города.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У Яффских ворот
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У этой экскурсии4 отзыва
5
5000 лет в 1 день
5000 лет в 1 день

Программа

Мы встретимся у Яффских ворот, посетим башню Давида, укрепления, которые построил Ирод Великий 2000 лет назад, музей 5000-летней истории города. Поднимемся на городские стены и спустимся у Сионских ворот. Посетим гору Сион, где находятся горница тайной вечери, храм успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера. Погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей и прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача.

После захода солнца мы вернемся в башню Давида, где вы увидите лазерное шоу на стенах города.

Организационные детали

Стоимость билетов:

  • в башню Давида — 70 шек. (взрослый), 55 шек. (ребенок);
  • стены старого города —16 шек. (взрослый), 8 шек. (ребенок);
  • этнографический музей — 13 шек. (взрослый), 6.5 шек. (ребенок).
5000 лет в 1 день
5000 лет в 1 день
5000 лет в 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Яффских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
От себя и моих друзей хочу поблагодарить Орну за интересную, отлично организованную (выданные наушники очень помогали и облегчали проведение экскурсии, не надо было бежать за экскурсоводом, жаться в людных местах, а спокойно, не напрягаясь, получать удовольствие от рассказа и прогулки по городу)), продуманную в плане построения маршрута и проведения экскурсию. Мы никуда не бежали, все было похоже на прогулку с хорошей знакомой, которая еще и интересный рассказчик))
У нас были заранее оговоренные замены некоторых мест маршрута (просто потому, что доступ к ним был невозможен). Зато мы попали в Храм Гроба Господня, который не должны были посещать, но, попав туда минут за 30-40 до закрытия, Орна провела нас по всем знаковым местам храма, минуя толчею, просто зная, как и куда пройти)) И за билеты в музеи мы заплатили меньше означенных сумм, т.к. Орна для нас получила скидку по своей карте гида;))
У нас от экскурсии осталось приятное воспоминание, что мы этот день провели в компании отличного гида-профессионала, неспешно, без суеты проведшего для нас столь продолжительную прогулку по знаковым местам старого города. Большое спасибо вам, Орна!

P.S. А еще (информация для желающих попробовать/купить кофе) по нашей просьбе в арабском квартале Орна завела нас в кафе, где мы пили лучший кофе с кардамоном! Потом самостоятельно еще раз приходили туда на кофе;))
9 января 2020
Спасибо огромное за представленную экскурсию! Орна очень профессиональный гид! Хотелось бы отметить отношение Орны к проведению экскурсии: наглядная демонстрация иллюстраций всех представленных тем в течение экскурсии, хорошая акустика (были наушники), грамотный обзор экскурсии, удобный маршрут (шагали с детьми 8 и 10 лет). Все это обеспечило хорошее настроение на протяжении всего мероприятия!!!
15 января 2019
Экскурсия очень интересная и хорошо продуманная. Орна - чрезвычайно эрудированный гид, рассказывающий интересно и с чувством юмора. Очень рекомендуем. Дети младшего возраста могут устать к концу, лучше рассчитать маршрут заранее.
14 ноября 2017
Большое спасибо Орне за интересную и не стандартную экскурсию, такого точно не увидишь с многолюдной экскурсией от тур оператора. Орна очень интересно рассказывает и много знает, она отвечела на все наши вопросы, давала время перекусить и отдохнуть, отвечала на наши многочисленные вопросы, иногда экскурсия наша больше походила на беседу чем на лекцию. Так же орна перестраивала экскурсию под обстоятельства, которых в этот день получилось много, мы не попали на лазерное шоу, но вместо этого Орна провела нас по храму Гроба Господня и показала всё там, мы были там же с другой экскурсией позже с тур оператором и рассказывали нашим попутчикам о том, что до этого рассказала Орна, потому,что экскурсовод от тур оператора рассказывала меньше.
Я очень рекомендую эту экскурсию тем кто готов много ходить и получать много информации о истории Израиля и Иерусалима, для тех кто хочет увидеть то,что не покажет тур оператор. Не стала бы рекомендовать её тем людям, которым будет тяжело много ходить и тем кому будет тяжело пройтись по стенам.

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