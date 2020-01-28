4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы у нас впервые или живете здесь уже 20 лет и все равно путаете, кто был здесь раньше — римляне или греки — и причем здесь Британия, эта экскурсия для вас.
Мы пройдемся по историческим и религиозным местам Иерусалима, и я проведу вам краткий и понятный экскурс в пятитысячелетнюю историю города.
Мы пройдемся по историческим и религиозным местам Иерусалима, и я проведу вам краткий и понятный экскурс в пятитысячелетнюю историю города.
Описание экскурсии
Программа
Мы встретимся у Яффских ворот, посетим укрепления, которые построил Ирод Великий 2000 лет назад, музей 5000-летней истории города. Поднимемся на городские стены и спустимся у Сионских ворот. Посетим гору Сион, где находятся горница тайной вечери, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера. Погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей и прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
После захода солнца мы вернемся к башне Давида, где вы увидите лазерное шоу на стенах города.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
От себя и моих друзей хочу поблагодарить Орну за интересную, отлично организованную (выданные наушники очень помогали и облегчали проведение экскурсии, не надо было бежать за экскурсоводом, жаться в людных местах,
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И
Большое спасибо Орне за интересную и не стандартную экскурсию, такого точно не увидишь с многолюдной экскурсией от тур оператора. Орна очень интересно рассказывает и много знает, она отвечела на все
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Л
Спасибо огромное за представленную экскурсию! Орна очень профессиональный гид! Хотелось бы отметить отношение Орны к проведению экскурсии: наглядная демонстрация иллюстраций всех представленных тем в течение экскурсии, хорошая акустика (были наушники), грамотный обзор экскурсии, удобный маршрут (шагали с детьми 8 и 10 лет). Все это обеспечило хорошее настроение на протяжении всего мероприятия!!!
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Y
Экскурсия очень интересная и хорошо продуманная. Орна - чрезвычайно эрудированный гид, рассказывающий интересно и с чувством юмора. Очень рекомендуем. Дети младшего возраста могут устать к концу, лучше рассчитать маршрут заранее.
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В
Орна — великолепный гид. Полный день экскурсии пролетел незаметно. Всё, о чём нам рассказывалось, было очень интересно и увлекательно. У гида отличное чувство юмора, но при этом серьёзный подход к историческим подробностям.
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N
Все было прекрасно организовано, очень насыщенно и интересно!
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