4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

5000 лет в 1 день

О первых поселенцах, Британии, Ироде Великом и религии - экскурс в историю на обзорной прогулке
Если вы у нас впервые или живете здесь уже 20 лет и все равно путаете, кто был здесь раньше — римляне или греки — и причем здесь Британия, эта экскурсия для вас.

Мы пройдемся по историческим и религиозным местам Иерусалима, и я проведу вам краткий и понятный экскурс в пятитысячелетнюю историю города.
5
6 отзывов
5000 лет в 1 день
5000 лет в 1 день
5000 лет в 1 день

Описание экскурсии

Программа

Мы встретимся у Яффских ворот, посетим укрепления, которые построил Ирод Великий 2000 лет назад, музей 5000-летней истории города. Поднимемся на городские стены и спустимся у Сионских ворот. Посетим гору Сион, где находятся горница тайной вечери, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера. Погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей и прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.

После захода солнца мы вернемся к башне Давида, где вы увидите лазерное шоу на стенах города.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Дополнительные расходы:Билеты на стены старого города —16 шек. (взрослый), 8 шек. (ребенок); билеты в этнографический музей — 13 шек. (взрослый), 6.5 шек. (ребенок).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
читать дальшеуменьшить

известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
От себя и моих друзей хочу поблагодарить Орну за интересную, отлично организованную (выданные наушники очень помогали и облегчали проведение экскурсии, не надо было бежать за экскурсоводом, жаться в людных местах,
читать дальшеуменьшить

а спокойно, не напрягаясь, получать удовольствие от рассказа и прогулки по городу)), продуманную в плане построения маршрута и проведения экскурсию. Мы никуда не бежали, все было похоже на прогулку с хорошей знакомой, которая еще и интересный рассказчик))
У нас были заранее оговоренные замены некоторых мест маршрута (просто потому, что доступ к ним был невозможен). Зато мы попали в Храм Гроба Господня, который не должны были посещать, но, попав туда минут за 30-40 до закрытия, Орна провела нас по всем знаковым местам храма, минуя толчею, просто зная, как и куда пройти)) И за билеты в музеи мы заплатили меньше означенных сумм, т. к. Орна для нас получила скидку по своей карте гида;))
У нас от экскурсии осталось приятное воспоминание, что мы этот день провели в компании отличного гида-профессионала, неспешно, без суеты проведшего для нас столь продолжительную прогулку по знаковым местам старого города. Большое спасибо вам, Орна!

P.S. А еще (информация для желающих попробовать/купить кофе) по нашей просьбе в арабском квартале Орна завела нас в кафе, где мы пили лучший кофе с кардамоном! Потом самостоятельно еще раз приходили туда на кофе;))

Вам был полезен этот отзыв?
И
Большое спасибо Орне за интересную и не стандартную экскурсию, такого точно не увидишь с многолюдной экскурсией от тур оператора. Орна очень интересно рассказывает и много знает, она отвечела на все
читать дальшеуменьшить

наши вопросы, давала время перекусить и отдохнуть, отвечала на наши многочисленные вопросы, иногда экскурсия наша больше походила на беседу чем на лекцию. Так же орна перестраивала экскурсию под обстоятельства, которых в этот день получилось много, мы не попали на лазерное шоу, но вместо этого Орна провела нас по храму Гроба Господня и показала всё там, мы были там же с другой экскурсией позже с тур оператором и рассказывали нашим попутчикам о том, что до этого рассказала Орна, потому,что экскурсовод от тур оператора рассказывала меньше.
Я очень рекомендую эту экскурсию тем кто готов много ходить и получать много информации о истории Израиля и Иерусалима, для тех кто хочет увидеть то,что не покажет тур оператор. Не стала бы рекомендовать её тем людям, которым будет тяжело много ходить и тем кому будет тяжело пройтись по стенам.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Спасибо огромное за представленную экскурсию! Орна очень профессиональный гид! Хотелось бы отметить отношение Орны к проведению экскурсии: наглядная демонстрация иллюстраций всех представленных тем в течение экскурсии, хорошая акустика (были наушники), грамотный обзор экскурсии, удобный маршрут (шагали с детьми 8 и 10 лет). Все это обеспечило хорошее настроение на протяжении всего мероприятия!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Экскурсия очень интересная и хорошо продуманная. Орна - чрезвычайно эрудированный гид, рассказывающий интересно и с чувством юмора. Очень рекомендуем. Дети младшего возраста могут устать к концу, лучше рассчитать маршрут заранее.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Орна — великолепный гид. Полный день экскурсии пролетел незаметно. Всё, о чём нам рассказывалось, было очень интересно и увлекательно. У гида отличное чувство юмора, но при этом серьёзный подход к историческим подробностям.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Все было прекрасно организовано, очень насыщенно и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иерусалима

Похожие экскурсии на «5000 лет в 1 день»

Знакомство с Иерусалимом
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Завтра в 09:00
9 авг в 15:30
от €260 за всё до 6 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
от €230 за всё до 8 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Пешая
3 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Погрузитесь в историю Иерусалима, колыбели трех религий. Посетите святыни, прикоснитесь к древним реликвиям и ощутите духовную атмосферу
Начало: Яффские ворота
9 авг в 10:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 5 чел.
Весь Иерусалим пешком
Пешая
6 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Начало: У Яффских ворот
9 авг в 10:30
10 авг в 10:30
от €396 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иерусалиме
от €250 за экскурсию