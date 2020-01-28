4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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а спокойно, не напрягаясь, получать удовольствие от рассказа и прогулки по городу)), продуманную в плане построения маршрута и проведения экскурсию. Мы никуда не бежали, все было похоже на прогулку с хорошей знакомой, которая еще и интересный рассказчик))

У нас были заранее оговоренные замены некоторых мест маршрута (просто потому, что доступ к ним был невозможен). Зато мы попали в Храм Гроба Господня, который не должны были посещать, но, попав туда минут за 30-40 до закрытия, Орна провела нас по всем знаковым местам храма, минуя толчею, просто зная, как и куда пройти)) И за билеты в музеи мы заплатили меньше означенных сумм, т. к. Орна для нас получила скидку по своей карте гида;))

У нас от экскурсии осталось приятное воспоминание, что мы этот день провели в компании отличного гида-профессионала, неспешно, без суеты проведшего для нас столь продолжительную прогулку по знаковым местам старого города. Большое спасибо вам, Орна!



P.S. А еще (информация для желающих попробовать/купить кофе) по нашей просьбе в арабском квартале Орна завела нас в кафе, где мы пили лучший кофе с кардамоном! Потом самостоятельно еще раз приходили туда на кофе;))