32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность за один день посетить главные религиозные и исторические места города.
Программа включает посещение Сионской Горы, где можно увидеть церковь Дормицион и Гробницу Царя Давида. В
Программа включает посещение Сионской Горы, где можно увидеть церковь Дормицион и Гробницу Царя Давида. В
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение ключевых религиозных мест
- 📜 Углубленное изучение истории
- 👣 Пешая прогулка по Старому Городу
- 🗺️ Профессиональный гид с опытом
- 🎨 Визуальные пособия для лучшего понимания
Что можно увидеть
- Яффские ворота
- Сионская Гора
- Церковь Дормицион
- Гробница Царя Давида
- Горница Тайной Вечери
- Еврейский квартал
- Кардо
- Храмовая гора
- Стена Плача
- Храм Гроба Господнего
Описание экскурсии
Программа
- Экскурсия начнется в 10 утра у Яффских ворот Старого Города. По вашему желанию мы поднимемся на стены Старого города (Стены построены в 1540-х годах султаном Сулейманом Великолепным) или пройдем по Армянскому кварталу. Квартал существует с 4 века, своего расцвета достиг в начале 20 века, когда здесь проживало до 15 тысяч человек, сейчас здесь проживают не более 500 человек, поговорим о причинах нынешнего упадка.
- Далее посетим Сионскую Гору, церковь Дормицион (Успения Богородицы) и узнаем тайну Ватиканской Шишки. Здесь же в церкви Успения Богородицы мы посетим раскопки дома Иоанна Богослова, где жила Богородица 15 лет после Вознесения Господнего.
- На Сионской Горе мы посетим Гробницу Царя Давида и Горницу Тайной Вечери, узнаем, почему её именуют “Церковью Трех Религий” и наконец разберемся, в чем сходство и отличие еврейского Песаха и Христианской Пасхи. Будем говорить о тайнах Седер Песах.
- Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня.
- Мы подойдем к Стане Плача и попробуем разобраться, почему иудеи со всего мира приезжают в Иерусалим к Стене молиться.
- От Стены Плача пройдем через мусульманский квартал в Храм Гроба Господнего. Я расскажу вам историю с лестницей на фасаде и о том, как сходит Благодатный Огонь, и познакомлю с привратником Храма — Ваджихом Нусейбе.
Мы обнаружим, что нынешний Иерусалим и Иерусалим во времена Христа находятся на разных местах и уровнях, и наконец поймем, почему Храм Гроба Господнего на Голгофе находится в центре Христианского Квартала, а не за пределами города, как это было в Евангельский период.
Организационные детали
- Начало и конец экскурсии — возле Яффских ворот. Гид зайдет за вами в гостиницу, если это необходимо.
- Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в музеи (по вашему желанию)
- По желанию можно организовать трансфер в Иерусалим и обратно из района Тель-Авива, стоимость составит €340
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия прошла великолепно. Посещали Иерусалим, обзорная экскурсия в январе. Отдельная благодарность нашему гиду Ольге— настоящий профессионал, которая интересно и доступно подает материал, отвечала на вопросы. Организация на высшем уровне: все
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Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая квалификация сертифицированного гида Ольги позволила мне и моей семье посетить как знаковые места старого
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М
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим пешком». Получили много впечатлений и новички, и те, кто в Старом Городе не впервые.
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И
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про историю, используя дополнительные демонстрационные материалы и свои знания археолога, так, что даже детям было
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A
Замечательная экскурсия! Непринуждённая беседа со знающим интересным человеком! Погрузились в историю древнего города, прониклись духовностью "намоленных" мест разных религий. Ольга прекрасный гид, чувствует аудиторию. Мы согласовали маршрут, который нам был интересен, прогулялись по иерусалимскому базару, получили советы, где купить сувениры и попробовать местную кухню. Буду рекомендовать всем друзьям! Нам показали город изнутри!
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Отличная экскурсия, гид осознанно знает свое дело, очень информативно и профессионально работает, благодарю Ольгу!
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