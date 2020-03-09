32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Израиль
  2. Экскурсии

  3. Весь Иерусалим пешком

Большая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Посмотреть весь Старый Город за один день пешком — задача не простая, но очень интересная.

Мы посетим 4 церкви, 2 синагоги и 2 мечети, одну панорамную площадку.

Я отвечу на многие вопросы и доступно объясню непонятное.

Для этих целей у меня с собой визуальные пособия и достаточный преподавательский опыт.

Но скучно вам не будет.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Яффских ворот
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии32 отзыва
4.91
Весь Иерусалим пешком
Весь Иерусалим пешком

Программа

  • Экскурсия начнется в 10 утра у Яффских ворот Старого Города. По вашему желанию мы поднимемся на стены Старого города (Стены построены в 1540-х годах султаном Сулейманом Великолепным) или пройдем по Армянскому кварталу. Квартал существует с 4 века, своего расцвета достиг в начале 20 века, когда здесь проживало до 15 тысяч человек, сейчас здесь проживают не более 500 человек, поговорим о причинах нынешнего упадка.
  • Далее посетим Сионскую Гору, церковь Дормицион (Успения Богородицы) и узнаем тайну Ватиканской Шишки. Здесь же в церкви Успения Богородицы мы посетим раскопки дома Иоанна Богослова, где жила Богородица 15 лет после Вознесения Господнего.
  • На Сионской Горе мы посетим Гробницу Царя Давида и Горницу Тайной Вечери, узнаем, почему её именуют “Церковью Трех Религий” и наконец разберемся, в чем сходство и отличие еврейского Песаха и Христианской Пасхи. Будем говорить о тайнах Седер Песах.
  • Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую Гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня.
  • Мы подойдем к Стане Плача и попробуем разобраться, почему иудеи со всего мира приезжают в Иерусалим к Стене молиться.
  • От Стены Плача пройдем через мусульманский квартал в Храм Гроба Господнего. Я расскажу вам историю с лестницей на фасаде и о том, как сходит Благодатный Огонь, и познакомлю с привратником Храма — Ваджихом Нусейбе.

Мы обнаружим, что нынешний Иерусалим и Иерусалим во времена Христа находятся на разных местах и уровнях, и наконец поймем, почему Храм Гроба Господнего на Голгофе находится в центре Христианского Квартала, а не за пределами города, как это было в Евангельский период.

Организационные детали

  • Начало и конец экскурсии — возле Яффских ворот. Гид зайдет за вами в гостиницу, если это необходимо.
  • Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в музеи (по вашему желанию)
  • Стоимость экскурсии с 1 апреля — 285 €
Весь Иерусалим пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Яффских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
Напишите мне

32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
За один-единственный день, проведённый в Иерусалиме, мы получили яркое, насыщенное и объемное представление о великом городе и его великой истории. И все благодаря Ольге. Экскурсия превзошла все ожидания! Горячо рекомендую всем, кому интересно заглянуть глубже в историю Иерусалима, восполнить пробелы в знаниях и разложить в своей голове все по полочкам. Спасибо Ольге за изумительный день!
9 марта 2020
Хорошая экскурсия на весь день по Иерусалиму
12 февраля 2020
Ольга отличный И очень грамотный гид! Мы безумно благодарны, что она отвечала на ВСЕ наши вопросы. А вопросов у нас было очень много! Видно, что Ольга владеет темой и очень хорошо все всем разбирается. Будем советовать всем нашим друзьям и знакомым, кто собирается в Иерусалим! Если вы думаете брать экскурсию или нет, то можете не сомневаться. Ещё раз спасибо, Ольга, от всей нашей большой компании!
Елена
12 января 2020
Олечка! Спасибо за восстановление цепочек истории в наших головах!!!! Очень доступно и увлекательно! Ждем в Питере!!!
22 ноября 2019
Очень интересная экскурсия.
Хотелось бы ее немного удлинить заходом на храмовую гору.
19 ноября 2019
Ольга - замечательный гид, провела очень интересную экскурсию по городу , прекрасно владеет материалом, все наши запутанные знания разложила по полочкам. Забрала нас из Тель-авива, договорилась с транспортом. Все было супер. Город удивительный , как и его народ, кварталы, храмы. Хочется вернуться .
14 ноября 2019
Спасибо за экскурсию, благодаря которой мы в общих чертах ознакомились со Старым городом
4 ноября 2019
Оля чудесный гид, располагающий большим арсеналом исторических сведений, умеющей донести их в легкой форме до обывателя. Легкая, доброжелательная, чуткая. Экскурсия оставила о себе прекрасные впечатления.
13 октября 2019
Замечательный гид. Учла все наши личные пожелания.
Очень рекомендую.
1 сентября 2019
Отличная экскурсия по Иерусалиму, гид Ольга очень интересно рассказала историю старого города и всех основных обьектов, провела по всем интересным местам, все на 5+!
Ещё 22 отзыва

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Подземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя Давида
225 за экскурсию
6 часов
19 отзывов
Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории
Я приглашаю вас узнать Иерусалим буквально изнутри! Вы спуститесь в подземный археологический парк, чтобы рассмотреть основание башни, увидеть бассейн Шилоах и повторить путь древних паломников. А после отправитесь на прогулку по Старому городу: пройдёте через Еврейский квартал, увидите раскопки стены царя Хизкиягу и фундаменты стены Плача, а также посетите могилу царя Давида.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная ГораХрам Рождества в Вифлееме и Масличная ГораХрам Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
285 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
Во время автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу, какие церкви построила Императрица Елена на Святой Земле, и мы даже побываем в одной из них. Вы разберетесь в трактовках сюжета Евангелия, узнаете об иудейских традициях и поймете, как разные конфессии соседствуют на Святой Земле сегодня.

Экскурсии по Старому городу

Многоликий ИерусалимМноголикий ИерусалимМноголикий Иерусалим
94 за экскурсию
3 часа
175 отзывов
История Старого города и его кварталов на душевной прогулке
Я покажу вам весь Иерусалим, таким, каким я вижу этот древний величественный город трех мировых религий. Мы пройдем по мусульманскому, еврейскому, христианскому и армянскому кварталам, посетим храм Гроба Господня и место последней трапезы Иисуса Христа, поговорим об истории Стены Плача и разрушения Второго Храма, а также посмотрим, как живут ортодоксальные иудеи.
Знакомство с ИерусалимомЗнакомство с ИерусалимомЗнакомство с Иерусалимом
150 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Иерусалим — яркий, самобытный и невероятно красивый. Вы погуляете по его колоритным узким улочкам, посетите главные христианские святыни, загадаете желание у Стены Плача, подниметесь на Сионскую гору и раскроете все грани этого удивительного места.
Иерусалим — город трех религий
168 за экскурсию
5 часов
13 отзывов
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Иерусалим в моей экскурсии заговорит с вами запахами ладана и мирта, громкими криками восточных торговцев, узкими улицами, чашкой ароматного кофе с кардамоном, вкусной кунжутной булочкой и мудростью, исходящей из камней мостовых и домов. Притронувшись ко всему этому, вы действительно поймете, почему такой древний, 5000-летний город, остался таким волнующим и поныне.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религийСвятые места в Иерусалиме. История трех мировых религийСвятые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
200 за экскурсию
5 часов
95 отзывов
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.
Cтарый город эконом-классомCтарый город эконом-классомCтарый город эконом-классом
220 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Храм Гроба Господня, гора Сион, Стена Плача и прочее: главное достояние города на обзорной прогулке
На нашей прогулке вы сможете посетить всемирно известные исторические и религиозные объекты города, услышать истории о их основании и значении и проникнуться атмосферой духовности.
Две святыни в один деньДве святыни в один деньДве святыни в один день
220 за экскурсию
7 часов
26 отзывов
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени. Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия. В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача. Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.

Выбирайте и другие экскурсии в Иерусалиме

Необычные маршрутыЗимойХрам Гроба ГосподняНа автобусеСтарый городИстория и архитектураСтена ПлачаВсеОбзорныеМертвое мореГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВифлеемСвятые местаНа автомобилеЗа городомПодземный ИерусалимМасадаПешком