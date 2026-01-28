32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).