32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Весь Иерусалим пешком

Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность за один день посетить главные религиозные и исторические места города.

Программа включает посещение Сионской Горы, где можно увидеть церковь Дормицион и Гробницу Царя Давида. В
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Еврейском квартале можно будет прогуляться по Кардо и подняться на Храмовую гору. В завершение экскурсии - посещение Храма Гроба Господнего.

Гид предоставит интересные факты и визуальные пособия, чтобы сделать экскурсию познавательной и увлекательной

5
69 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение ключевых религиозных мест
  • 📜 Углубленное изучение истории
  • 👣 Пешая прогулка по Старому Городу
  • 🗺️ Профессиональный гид с опытом
  • 🎨 Визуальные пособия для лучшего понимания
Весь Иерусалим пешком
Весь Иерусалим пешком
Весь Иерусалим пешком

Что можно увидеть

  • Яффские ворота
  • Сионская Гора
  • Церковь Дормицион
  • Гробница Царя Давида
  • Горница Тайной Вечери
  • Еврейский квартал
  • Кардо
  • Храмовая гора
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господнего

Описание экскурсии

Программа

  • Экскурсия начнется в 10 утра у Яффских ворот Старого Города. По вашему желанию мы поднимемся на стены Старого города (Стены построены в 1540-х годах султаном Сулейманом Великолепным) или пройдем по Армянскому кварталу. Квартал существует с 4 века, своего расцвета достиг в начале 20 века, когда здесь проживало до 15 тысяч человек, сейчас здесь проживают не более 500 человек, поговорим о причинах нынешнего упадка.
  • Далее посетим Сионскую Гору, церковь Дормицион (Успения Богородицы) и узнаем тайну Ватиканской Шишки. Здесь же в церкви Успения Богородицы мы посетим раскопки дома Иоанна Богослова, где жила Богородица 15 лет после Вознесения Господнего.
  • На Сионской Горе мы посетим Гробницу Царя Давида и Горницу Тайной Вечери, узнаем, почему её именуют “Церковью Трех Религий” и наконец разберемся, в чем сходство и отличие еврейского Песаха и Христианской Пасхи. Будем говорить о тайнах Седер Песах.
  • Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня.
  • Мы подойдем к Стане Плача и попробуем разобраться, почему иудеи со всего мира приезжают в Иерусалим к Стене молиться.
  • От Стены Плача пройдем через мусульманский квартал в Храм Гроба Господнего. Я расскажу вам историю с лестницей на фасаде и о том, как сходит Благодатный Огонь, и познакомлю с привратником Храма — Ваджихом Нусейбе.

Мы обнаружим, что нынешний Иерусалим и Иерусалим во времена Христа находятся на разных местах и уровнях, и наконец поймем, почему Храм Гроба Господнего на Голгофе находится в центре Христианского Квартала, а не за пределами города, как это было в Евангельский период.

Организационные детали

  • Начало и конец экскурсии — возле Яффских ворот. Гид зайдет за вами в гостиницу, если это необходимо.
  • Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в музеи (по вашему желанию)
  • По желанию можно организовать трансфер в Иерусалим и обратно из района Тель-Авива, стоимость составит €340

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
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других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
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2
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О
Экскурсия прошла великолепно. Посещали Иерусалим, обзорная экскурсия в январе. Отдельная благодарность нашему гиду Ольге— настоящий профессионал, которая интересно и доступно подает материал, отвечала на вопросы. Организация на высшем уровне: все
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вовремя, комфортно и насыщенно(гид дала советы по одежде заранее,встретила нас на вокзале, помогла оплатить билеты на трамвай,рассказ начала уже по дороге). Было приятно видеть, что нашего гида все знают и рады ей и нам.
Рекомендую.

Экскурсия прошла великолепно. Посещали Иерусалим, обзорная экскурсия в январе. Отдельная благодарность нашему гиду Ольге— настоящий профессионал,
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Борис
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая квалификация сертифицированного гида Ольги позволила мне и моей семье посетить как знаковые места старого
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города, так и проникнуться духом пустых старых улочек, закрытых двориков с панорамными видами. Экскурсия заняла около шести часов. Маршрут пролегал от Яффских ворот и включал в себя Храмовую гору со стеной плача, Храм Гроба Господня, еврейский квартал, кардио, один из путей на Голгофу от темницы.

Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
Несмотря на тяжелые погодные условия (а это был август) экскурсия оставила после себя отличные впечатления. Высокая
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М
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим пешком». Получили много впечатлений и новички, и те, кто в Старом Городе не впервые.
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Мы смогли погрузиться в историческое прошлое города, зайти в потайные места, в которые вряд ли заглянули бы самостоятельно, увидеть и узнать, как старый город живет сегодня. Очень благодарны Ольге за активное и увлекательное начало Нового Года!

Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим
Познавательная часть нашей новогодней поездки в Иерусалим удалась именно благодаря чудесной экскурсии гида Ольги «весь Иерусалим
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И
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про историю, используя дополнительные демонстрационные материалы и свои знания археолога, так, что даже детям было
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не только понятно, но и интересно. Ольга пошла нам на встречу и внесла некоторые корректировки в ход экскурсии, а также помогла организовать посещение Вифлеема в главный день года - на Рождество. Спасибо Ольга!

Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
Ольга смогла показать старый город Иерусалим во всей его многогранной красоте. Доходчиво и понятно рассказала про
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A
Замечательная экскурсия! Непринуждённая беседа со знающим интересным человеком! Погрузились в историю древнего города, прониклись духовностью "намоленных" мест разных религий. Ольга прекрасный гид, чувствует аудиторию. Мы согласовали маршрут, который нам был интересен, прогулялись по иерусалимскому базару, получили советы, где купить сувениры и попробовать местную кухню. Буду рекомендовать всем друзьям! Нам показали город изнутри!
Замечательная экскурсия! Непринуждённая беседа со знающим интересным человеком! Погрузились в историю древнего города, прониклись духовностью "намоленных"
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Анатолий
Отличная экскурсия, гид осознанно знает свое дело, очень информативно и профессионально работает, благодарю Ольгу!
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