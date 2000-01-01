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Бэйт Гуврин - мировое наследие

5
3 отзыва
Эдуард
Эдуард – Гид из Иерусалима
Бэйт Гуврин - мировое наследие
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • Подземная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $450 за экскурсию

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Бэйт Гуврин - мировое наследие
Бэйт Гуврин - мировое наследие

Что вы увидите

  • Подземные голубятни
  • Масличный пресс
  • Древние каменоломни
  • Римский амфитеатр
Бэйт Гуврин – один из интереснейших археологических парков 🌳 Израиля, по праву включённый ЮНЕСКО в список памятников мировой культуры.
Древний город 🏙️ был расположен на одной из основных дорог, соединяющих Иерусалим с морем, и играл ключевую роль на протяжении многих веков.
Геологические особенности региона послужили причиной того, что здесь очень распространены подземные сооружения, часть из которых мы увидим.
Во время экскурсии 🧭 мы посетим подземную голубиную ферму и масличный пресс. Узнаем, кем же были настоящие палестинцы, увидим единственный в Израиле амфитеатр времен римской эпохи и крепость крестоносцев.
Возможность посещения в этот день дополнительный объектов оговаривается отдельно
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Входные билеты до 10 дол на человека
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договорености
Бэйт Гуврин - мировое наследие
Бэйт Гуврин - мировое наследие
Бэйт Гуврин - мировое наследие
Бэйт Гуврин - мировое наследие

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эдуард
Эдуард
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3 отзыва оставили туристы

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