Окрестности Иерусалима: пещера Сорек + 3 монастыря

Откройте для себя богатую историю Иерусалима, посетив пещеру Сорек и три монастыря. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Путешествие по окрестностям Иерусалима подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории и религии этого древнего города.

В программе посещение монастырей Латрун и Бейт Джамаль, где можно насладиться архитектурой и местными продуктами.

В
арабском поселении Абу-Гош вы увидите церковь крестоносцев и место, где, по преданию, Христос явился после воскрешения.

Завершает экскурсию визит в пещеру Сорек, известную своими древними сталактитами и сталагмитами, и Горненский женский монастырь, где можно ощутить духовное спокойствие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю и религию
  • 🌿 Визит в уникальные монастыри
  • 🕍 Посещение древней пещеры
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🌟 Духовное обогащение
Окрестности Иерусалима: пещера Сорек + 3 монастыря© Юлия
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Латрун
  • Монастырь Бейт Джамаль
  • Церковь Святой Марии
  • Пещера Сорек
  • Горненский женский монастырь

Описание экскурсии

Латрун — монастырь монахов-молчальников

Мы исследуем обитель, известную не только строгим уставом, но и вином, которое считается одним из лучших в Израиле. Вы узнаете о жизни монахов, посетите винодельню и продегустируете напиток.

Католический монастырь Бейт Джамаль

Вы познакомитесь с монастырём, основанным в честь святого Стефана. Погуляете по его красивым садам, полюбуетесь архитектурой и посетите магазинчик с монастырскими продуктами: оливковым маслом, вином, мёдом.

Абу-Гош — арабское поселение и церковь крестоносцев

Вы осмотрите церковь Святой Марии, которую построили крестоносцы в 12 веке. Увидите место, где, по преданию, Иисус Христос явился своим ученикам после воскресения. И по желанию попробуете знаменитый хумус.

Пещера Сорек (сталактитовая пещера)

Вы посетите знаменитую пещеру со сталактитами и сталагмитами возрастом более 300 000 лет. Это одно из немногих мест в мире, где такие древние геологические образования сохранились в первозданной красоте.

Горненский женский монастырь

Мы исследуем обитель, построенную на месте встречи Богородицы с матерью Иоанна Предтечи. Зайдём в Казанскую церковь — главную в обители с Казанской иконой Богородицы. А также рассмотрим камень, на котором, согласно поверьям, Иоанн Креститель читал проповеди.

Кому подойдёт экскурсия:

  • паломникам
  • историческим энтузиастам
  • людям, ценящим духовное наследие и атмосферу покоя

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Возможен трансфер из Хайфы, Нетании, Ашдода, Ашкелона и других городов — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание!

На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть — не позднее чем за 1 день до экскурсии по ссылке. Оплата возможна с российских банковских карт. После оплаты мы пришлём вам посадочный талон, без которого невозможна посадка. Также возможна оплата банковским переводом не менее, чем за 3 рабочих дня до экскурсии.

в субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице King David
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Иерусалиме
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Юлия, и я представляю одну из крупнейших израильских туристических компаний. Наша специализация — русскоязычные экскурсии по стране. Мы успешно знакомим путешественников с Ближним Востоком более 10 лет и гарантируем интересные прогулки и туры в Израиле и Иордании.
