Путешествие по окрестностям Иерусалима подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории и религии этого древнего города.В программе посещение монастырей Латрун и Бейт Джамаль, где можно насладиться архитектурой и местными продуктами.

арабском поселении Абу-Гош вы увидите церковь крестоносцев и место, где, по преданию, Христос явился после воскрешения. Завершает экскурсию визит в пещеру Сорек, известную своими древними сталактитами и сталагмитами, и Горненский женский монастырь, где можно ощутить духовное спокойствие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Латрун — монастырь монахов-молчальников

Мы исследуем обитель, известную не только строгим уставом, но и вином, которое считается одним из лучших в Израиле. Вы узнаете о жизни монахов, посетите винодельню и продегустируете напиток.

Католический монастырь Бейт Джамаль

Вы познакомитесь с монастырём, основанным в честь святого Стефана. Погуляете по его красивым садам, полюбуетесь архитектурой и посетите магазинчик с монастырскими продуктами: оливковым маслом, вином, мёдом.

Абу-Гош — арабское поселение и церковь крестоносцев

Вы осмотрите церковь Святой Марии, которую построили крестоносцы в 12 веке. Увидите место, где, по преданию, Иисус Христос явился своим ученикам после воскресения. И по желанию попробуете знаменитый хумус.

Пещера Сорек (сталактитовая пещера)

Вы посетите знаменитую пещеру со сталактитами и сталагмитами возрастом более 300 000 лет. Это одно из немногих мест в мире, где такие древние геологические образования сохранились в первозданной красоте.

Горненский женский монастырь

Мы исследуем обитель, построенную на месте встречи Богородицы с матерью Иоанна Предтечи. Зайдём в Казанскую церковь — главную в обители с Казанской иконой Богородицы. А также рассмотрим камень, на котором, согласно поверьям, Иоанн Креститель читал проповеди.

Кому подойдёт экскурсия:

паломникам

историческим энтузиастам

людям, ценящим духовное наследие и атмосферу покоя

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Возможен трансфер из Хайфы, Нетании, Ашдода, Ашкелона и других городов — подробности уточняйте в переписке

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание!

На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть — не позднее чем за 1 день до экскурсии по ссылке. Оплата возможна с российских банковских карт. После оплаты мы пришлём вам посадочный талон, без которого невозможна посадка. Также возможна оплата банковским переводом не менее, чем за 3 рабочих дня до экскурсии.