Мы исследуем обитель, известную не только строгим уставом, но и вином, которое считается одним из лучших в Израиле. Вы узнаете о жизни монахов, посетите винодельню и продегустируете напиток.
Католический монастырь Бейт Джамаль
Вы познакомитесь с монастырём, основанным в честь святого Стефана. Погуляете по его красивым садам, полюбуетесь архитектурой и посетите магазинчик с монастырскими продуктами: оливковым маслом, вином, мёдом.
Абу-Гош — арабское поселение и церковь крестоносцев
Вы осмотрите церковь Святой Марии, которую построили крестоносцы в 12 веке. Увидите место, где, по преданию, Иисус Христос явился своим ученикам после воскресения. И по желанию попробуете знаменитый хумус.
Пещера Сорек (сталактитовая пещера)
Вы посетите знаменитую пещеру со сталактитами и сталагмитами возрастом более 300 000 лет. Это одно из немногих мест в мире, где такие древние геологические образования сохранились в первозданной красоте.
Горненский женский монастырь
Мы исследуем обитель, построенную на месте встречи Богородицы с матерью Иоанна Предтечи. Зайдём в Казанскую церковь — главную в обители с Казанской иконой Богородицы. А также рассмотрим камень, на котором, согласно поверьям, Иоанн Креститель читал проповеди.
Кому подойдёт экскурсия:
паломникам
историческим энтузиастам
людям, ценящим духовное наследие и атмосферу покоя
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Возможен трансфер из Хайфы, Нетании, Ашдода, Ашкелона и других городов — подробности уточняйте в переписке
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице King David
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Юлия — Организатор в Иерусалиме
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Юлия, и я представляю одну из крупнейших израильских туристических компаний. Наша специализация — русскоязычные экскурсии по стране. Мы успешно знакомим путешественников с Ближним Востоком более 10 лет и гарантируем интересные прогулки и туры в Израиле и Иордании.