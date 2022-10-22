Что вас ожидает:

Базилика Благовещения. Назарет.

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. (Лк. 1:28–33)

В гроте Благовещения находится престол, под которым имеется мраморный круг с крестом внутри. Над ним — надпись на латинском языке: «Verbum caro hic factum est» («Здесь Слово стало плотью»). Именно здесь, по преданию, стояла Дева Мария во время Благовещения. В интерьере Базилики зашифрованы библейские сюжеты, где Ветхозаветные сюжеты являются префигурацией (прообразом или намеком) Новозаветного сюжета. Расшифровка посланий — увлекательнейшее занятие само по себе. Во дворе и в самой Базилике помещены многочисленные изображения Девы Марии — подарки от разных стран.

Церковь «У источника»

В Назарете есть прекрасная ортодоксальная церковь «У источника». По приданию, основанному на Протоевангелие от Якова. Архангел Гавриил впервые встретил Марию у этого Источника. Здесь мы можем набрать чудотворной воды из Источника.

Церковь Нагорной Проповеди. Кинерет

Направимся к озеру Кинерет, где располагается Церковь Нагорной Проповеди. Нагорная Проповедь — красивейший текст Библии, а церковь Нагорной Проповеди — красивейшее место Галилеи

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.»

Табха

Мы посетим Церковь умножения хлебов и рыб, Табху, где на полу сохранилась древняя мозаика византийского периода, прославляющая чудо, совершенное Господом. Иисус сумел накормить огромное количество людей, которые пришли послушать Его учение, всего двумя рыбами и пятью хлебами.

Капернаум

Рядом с Табхой располагается Капернаум или Кфар Нахум, куда мы непременно заглянем. Сейчас на этом месте раскинулись археологический парк и церковь. Сквозь стеклянный пол церкви мы увидим руины дома св. Петра. Это первая в мире церковь домашнего типа.

Дополнительные бонусы:

Красивая православная церковь «Двеннадцати Апостолов».

Ярденит. При желании мы посетим место, где паломники совершают повторное символическое крещение в водах Иордана. Колоритные пейзажи здесь обрамляют хорошо оборудованные спуски в воду.

Важная информация:

Экскурсия рассчитана на 10-12 часов, но поскольку мы довольно много времени проводим в дороге, то она по силам людям разного возраста и разной физической подготовки. Как и во всех экскурсиях по Святым местам есть определенные требования к внешнему виду: одежда должна быть скромной, то есть плечи и колени должны быть прикрыты, а дамам желательно взять платки.