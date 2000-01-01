В Святом Городе Иисус провел последние дни своей земной жизни. Именно в это время произошли столь важные для христианского мира события: вход Господень в Иерусалим, изгнание торговцев из Храма, Тайная Вечеря с учениками, арест в Гефсиманском саду, суд Понтия, распятие, погребение и воскресение…
Настоящий маршрут подарит Вам уникальную возможность побывать практически везде, где когда-то ступала нога Иисуса.
Программа экскурсии 🧭 «Иерусалим - ПО СТОПАМ ИИСУСА»:
Часовня Вознесения. Самая высокая точка на Масличной горе, откуда Иисус вознёсся на небо.
Монастырь «Отче Наш». Пещера, где Иисус обучал своих учеников молитве «Отче Наш».
Смотровая площадка. Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город 🏙️ Плача Господня. Терраса на Элеонской горе, где Иисус оплакивает Иерусалим, предрекая разрушения великому городу.
Церковь Всех Наций в Гефсиманском Саду. Место моления о Чаше отречения Петра и ареста Иисуса.
Крестный Путь (VIA DOLOROSA). Посещение ВСЕХ четырнадцати Станций от Претории до Гроба Господня.
Тюрьма Иисуса. Темница, где содержали Иисуса под стражей (возле II станции – станции Бичевания и Возложения Креста).
Пещера Обретения Животворящего Креста (В районе IX Станции).
Александровском Подворье. Порог Судных Врат, где смертный приговор Иисуса становится неотвратимым.
* Храм Гроба Господня:
Голгофа– место распятия.
Камень Миропомазания – место умащения маслами тела Иисуса.
Гроб Господень – место погребения и ВОСКРЕСЕНИЯ Иисуса.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Возможно
понадобится одна или две поездки на такси: примерно по 15 евро каждая
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.