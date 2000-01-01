В Святом Городе Иисус провел последние дни своей земной жизни. Именно в это время произошли столь важные для христианского мира события: вход Господень в Иерусалим, изгнание торговцев из Храма, Тайная Вечеря с учениками, арест в Гефсиманском саду, суд Понтия, распятие, погребение и воскресение…

Настоящий маршрут подарит Вам уникальную возможность побывать практически везде, где когда-то ступала нога Иисуса.

Программа экскурсии 🧭 «Иерусалим - ПО СТОПАМ ИИСУСА»:

Часовня Вознесения. Самая высокая точка на Масличной горе, откуда Иисус вознёсся на небо.

Монастырь «Отче Наш». Пещера, где Иисус обучал своих учеников молитве «Отче Наш».

Смотровая площадка. Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город 🏙️ Плача Господня. Терраса на Элеонской горе, где Иисус оплакивает Иерусалим, предрекая разрушения великому городу.

Церковь Всех Наций в Гефсиманском Саду. Место моления о Чаше отречения Петра и ареста Иисуса.

Крестный Путь (VIA DOLOROSA). Посещение ВСЕХ четырнадцати Станций от Претории до Гроба Господня.

Тюрьма Иисуса. Темница, где содержали Иисуса под стражей (возле II станции – станции Бичевания и Возложения Креста).

Пещера Обретения Животворящего Креста (В районе IX Станции).

Александровском Подворье. Порог Судных Врат, где смертный приговор Иисуса становится неотвратимым.

* Храм Гроба Господня: