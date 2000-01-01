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Иерусалим: по стопам Иисуса

Вадим Л.
Вадим Л. – Гид из Иерусалима
В Святом городе Иисус провёл последние дни своей земной жизни.

Именно в это время произошли столь важные для христианского мира события: вход Господень в Иерусалим, изгнание торговцев из Храма, Тайная вечеря с учениками, арест в Гефсиманском саду, суд Понтия, распятие, погребение и воскресение.

Во время экскурсии 🧭 мы побываем практически везде, где когда-то ступала нога Иисуса.
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Иерусалим: по стопам Иисуса
Иерусалим: по стопам Иисуса

Что вы увидите

  • Церкви Масличной Горы
  • Гефсиманский сад
  • Крестный Путь (Via Dolorosa)
В Святом Городе Иисус провел последние дни своей земной жизни. Именно в это время произошли столь важные для христианского мира события: вход Господень в Иерусалим, изгнание торговцев из Храма, Тайная Вечеря с учениками, арест в Гефсиманском саду, суд Понтия, распятие, погребение и воскресение…
Настоящий маршрут подарит Вам уникальную возможность побывать практически везде, где когда-то ступала нога Иисуса.

Программа экскурсии 🧭 «Иерусалим - ПО СТОПАМ ИИСУСА»:

  • Часовня Вознесения. Самая высокая точка на Масличной горе, откуда Иисус вознёсся на небо.
  • Монастырь «Отче Наш». Пещера, где Иисус обучал своих учеников молитве «Отче Наш».
  • Смотровая площадка. Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город 🏙️ Плача Господня. Терраса на Элеонской горе, где Иисус оплакивает Иерусалим, предрекая разрушения великому городу.
  • Церковь Всех Наций в Гефсиманском Саду. Место моления о Чаше отречения Петра и ареста Иисуса.
  • Крестный Путь (VIA DOLOROSA). Посещение ВСЕХ четырнадцати Станций от Претории до Гроба Господня.
  • Тюрьма Иисуса. Темница, где содержали Иисуса под стражей (возле II станции – станции Бичевания и Возложения Креста).
  • Пещера Обретения Животворящего Креста (В районе IX Станции).
  • Александровском Подворье. Порог Судных Врат, где смертный приговор Иисуса становится неотвратимым.

* Храм Гроба Господня:

  • Голгофа– место распятия.
  • Камень Миропомазания – место умащения маслами тела Иисуса.
  • Гроб Господень – место погребения и ВОСКРЕСЕНИЯ Иисуса.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Возможно
  • понадобится одна или две поездки на такси: примерно по 15 евро каждая
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Иерусалим: по стопам Иисуса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Л.
Вадим Л.
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