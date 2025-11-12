Мои заказы

Крестный путь в Иерусалиме

Пройдите Крестный путь в Иерусалиме, следуя по стопам Иисуса Христа. Откройте для себя места, где происходили чудеса, и узнайте о жизни 2000 лет назад
Христианская традиция утверждает, что по улице Виа Долороза Иисус Христос шёл к месту распятия. На этой экскурсии можно пройти этот путь в обратном порядке, начиная с храма Гроба Господня. Здесь
вы увидите место распятия, Голгофу, пещеру Адама и другие значимые места. Также посетите Кувуклию, где Иисус лежал три дня. Экскурсия завершается у Львиных ворот, откуда можно отправиться к Дамасским воротам или Стене плача

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут в обратном порядке
  • 🕌 Посещение храма Гроба Господня
  • 📜 Исторические факты о Виа Долороза
  • 🙏 Возможность освятить сувениры
  • 🕍 Знакомство с древними святынями
Крестный путь в Иерусалиме© Орна
Крестный путь в Иерусалиме© Орна
Крестный путь в Иерусалиме© Орна
Ближайшие даты:
24
ноя1
дек2
дек3
дек4
дек8
дек9
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Храм Гроба Господня
  • Голгофа
  • Пещера Адама
  • Кувуклия
  • Овечьи пруды
  • Темница Иисуса
  • Место рождения Богородицы

Описание экскурсии

Мы встретимся у Яффских ворот — вы увидите укрепления, которые построил Ирод Великий. Если захотите и если будет открыто, поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим весь Старый город.

По пути у вас будет возможность купить сувениры — их можно освятить в Храме Гроба Господня.

Мы будем идти вниз, поэтому проследуем по Крестному пути в обратном порядке — от конца к началу.

Итак, мы:

  • Войдём в Храм гроба Господня, где по желанию вы освятите сувениры на камне миропомазания
  • Увидим место распятия — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой
  • Зайдём в Кувуклию, где Иисус лежал 3 дня. Я вас не брошу — мы встанем в очередь, чтобы попасть внутрь, и будем стоять, пока не попадём
  • Выйдем из церкви, пройдём все остановки Крестного пути, Овечьи пруды, темницу Иисуса, место рождения Богородицы и другие

Экскурсия завершится у Львиных ворот, откуда мы можем пойти к Дамасским воротам или Стене плача — как вам будет удобнее.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обзорная площадка — 5 шекелей (около €1,3) за чел., посещение платных объектов по маршруту — до 35 шекелей (до €8,9) за чел., обед — по желанию (можем сделать перерыв)
  • Тайминг экскурсии зависит от туристического сезона и вашего темпа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

