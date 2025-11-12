Христианская традиция утверждает, что по улице Виа Долороза Иисус Христос шёл к месту распятия. На этой экскурсии можно пройти этот путь в обратном порядке, начиная с храма Гроба Господня. Здесь

вы увидите место распятия, Голгофу, пещеру Адама и другие значимые места. Также посетите Кувуклию, где Иисус лежал три дня. Экскурсия завершается у Львиных ворот, откуда можно отправиться к Дамасским воротам или Стене плача

Описание экскурсии

Мы встретимся у Яффских ворот — вы увидите укрепления, которые построил Ирод Великий. Если захотите и если будет открыто, поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим весь Старый город.

По пути у вас будет возможность купить сувениры — их можно освятить в Храме Гроба Господня.

Мы будем идти вниз, поэтому проследуем по Крестному пути в обратном порядке — от конца к началу.

Итак, мы:

Войдём в Храм гроба Господня, где по желанию вы освятите сувениры на камне миропомазания

Увидим место распятия — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой

Зайдём в Кувуклию, где Иисус лежал 3 дня. Я вас не брошу — мы встанем в очередь, чтобы попасть внутрь, и будем стоять, пока не попадём

Выйдем из церкви, пройдём все остановки Крестного пути, Овечьи пруды, темницу Иисуса, место рождения Богородицы и другие

Экскурсия завершится у Львиных ворот, откуда мы можем пойти к Дамасским воротам или Стене плача — как вам будет удобнее.

