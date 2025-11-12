Христианская традиция утверждает, что по улице Виа Долороза Иисус Христос шёл к месту распятия. На этой экскурсии можно пройти этот путь в обратном порядке, начиная с храма Гроба Господня. Здесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут в обратном порядке
- 🕌 Посещение храма Гроба Господня
- 📜 Исторические факты о Виа Долороза
- 🙏 Возможность освятить сувениры
- 🕍 Знакомство с древними святынями
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- Пещера Адама
- Кувуклия
- Овечьи пруды
- Темница Иисуса
- Место рождения Богородицы
Описание экскурсии
Мы встретимся у Яффских ворот — вы увидите укрепления, которые построил Ирод Великий. Если захотите и если будет открыто, поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим весь Старый город.
По пути у вас будет возможность купить сувениры — их можно освятить в Храме Гроба Господня.
Мы будем идти вниз, поэтому проследуем по Крестному пути в обратном порядке — от конца к началу.
Итак, мы:
- Войдём в Храм гроба Господня, где по желанию вы освятите сувениры на камне миропомазания
- Увидим место распятия — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой
- Зайдём в Кувуклию, где Иисус лежал 3 дня. Я вас не брошу — мы встанем в очередь, чтобы попасть внутрь, и будем стоять, пока не попадём
- Выйдем из церкви, пройдём все остановки Крестного пути, Овечьи пруды, темницу Иисуса, место рождения Богородицы и другие
Экскурсия завершится у Львиных ворот, откуда мы можем пойти к Дамасским воротам или Стене плача — как вам будет удобнее.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обзорная площадка — 5 шекелей (около €1,3) за чел., посещение платных объектов по маршруту — до 35 шекелей (до €8,9) за чел., обед — по желанию (можем сделать перерыв)
- Тайминг экскурсии зависит от туристического сезона и вашего темпа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писалЗадать вопрос
Входит в следующие категории Иерусалима
Похожие экскурсии из Иерусалима
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.