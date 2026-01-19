Водная прогулка
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Сегодня в 08:00
22 янв в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
Где камень помнит пророков, а вода дарует очищение
13 фев в 07:30
17 фев в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Водопады оазиса Эйн-Геди и отдых на пляже Мертвого моря
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$600 за всё до 6 чел.
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в январе 2026
Сейчас в Иерусалиме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
