Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

Что вас ожидает:

Монастырь, имеющий особенное историческое и религиозное значение

Мы свернем с дороги, ведущей к Мертвому морю, чтобы посмотреть на удивительный и красивейший монастырь Георгия Хозевита. Он расположен на склоне горы в ущелье Кельт. Начинал свое существование монастырь с пещер: отшельники селились в природных гротах и вели уединенный образ жизни в молитве и покаянии. В одной из таких пещер некогда проживал Илья Пророк. Я расскажу вам о типах монастырского проживания, а также о Святынях, которые сокрыты в этом монастыре.

Монастырь св. Герасима Иорданского

Монастырь расположен рядом с рекой Иордан, где Иоанн Предтеча крестил множество народа, дабы они подготовились к встрече с Мессией, и где он крестил самого Господа. Монастырь существует с византийских времен. Назван в честь св. Герасима, одного из зачинателей монашеской жизни в Иудейской пустыне. Здесь Святое Семейство останавливалось по пути бегства от Ирода в Египет. На этом месте св. Зосима исповедовал Марию Египетскую. И здесь оживает придание о льве и ослике св. Герасима. Мы посмотрим два уровня церкви при монастыре св. Герасима: на верхнем этаже — церковь св. Герасима, а в нижнем, в Крипте, Пещера Святого Семейства. В притворе мощи монахов, обитавших в монастыре. В церкви Святого Семейства есть знаменитая чудотворная икона Богородица Млекопитательница.

Касар эль-Яхуд или Вифавара, Место Крещения

Здесь народ иудейский переходил Иордан и вошел в Землю Обетованную. Здесь Илья Пророк был взят живым на Небеса. И здесь Иоанн крестил Господа: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мф. 3, 16,17

Масада — древняя крепость

Я рекомендую обязательно посетить этот археологический парк, чтобы окунуться в атмосферу периода Второго Храма. Крепость Масаду построил на остатках крепости Хасмонейских царей Ирод Великий. Тот самый, который построил город-порт Кесарию, перестроил Храмовую гору и сам Храм, тот самый, которому приписывается избиение младенцев в Вифлееме. С Масадой связаны героические и вместе с тем трагические события Великого еврейского восстания. Масада пала последней в цепи подавляемых римлянами очагов восстания. Мы соприкоснемся с интереснейшей страницей еврейской истории, связанной с разрушением еврейского Храма и предсказаниями пророков.

Мертвое море

Далее мы поедим на пляж Мертвого моря. Самое низкое и самое соленое озеро в мире — Мертвое море. Это уникальное место планеты Земля и жемчужина Иудейской пустыни. Издревле люди заметили, что воды Мертвого моря обладают целебными свойствами. Не случайно сейчас здесь раскинулась целая сеть гостиниц и водолечебниц.

Важная информация:

В это многоцветное путешествие надо взять с собой купальники для пляжа и для окунания в воды Иордана, дамам надо взять платок для посещения монастыря. И всем, всем, всем — хорошее настроение!