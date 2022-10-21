Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

Мертвое море и Иудейская пустыня

Путь к Мертвому морю пролегает через Иудейскую пустыню

Путь к Мертвому морю пролегает через Иудейскую пустыню.

Иудейская пустыня относится к тому уникальному типу пустынь, которые не лежат на 30-ой параллели — линии мировых пустынь.

Иудейская пустыня — это самая низкая точка суши в мире! Иногда эту пустыню называют «пустыней в тени дождя». Дождь не проливается над ней в виду очень низкого расположения.

Однако этот факт не мешает превращению Иудейской пустыни в место бурного развития монашеского движения.

Отсутствие лесов оголяют человека пред Небесами, удаленность от мирской суеты располагает к молитве, а открытые горизонты настраивают на пророчества о будущем.
Мертвое море и Иудейская пустыня
Мертвое море и Иудейская пустыня
Мертвое море и Иудейская пустыня
Мертвое море и Иудейская пустыня
Мертвое море и Иудейская пустыня
Мертвое море и Иудейская пустыня
Мертвое море и Иудейская пустыня
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Описание

Что вас ожидает:

Монастырь, имеющий особенное историческое и религиозное значение
Мы свернем с дороги, ведущей к Мертвому морю, чтобы посмотреть на удивительный и красивейший монастырь Георгия Хозевита. Он расположен на склоне горы в ущелье Кельт. Начинал свое существование монастырь с пещер: отшельники селились в природных гротах и вели уединенный образ жизни в молитве и покаянии. В одной из таких пещер некогда проживал Илья Пророк. Я расскажу вам о типах монастырского проживания, а также о Святынях, которые сокрыты в этом монастыре.

Монастырь св. Герасима Иорданского

Монастырь расположен рядом с рекой Иордан, где Иоанн Предтеча крестил множество народа, дабы они подготовились к встрече с Мессией, и где он крестил самого Господа. Монастырь существует с византийских времен. Назван в честь св. Герасима, одного из зачинателей монашеской жизни в Иудейской пустыне. Здесь Святое Семейство останавливалось по пути бегства от Ирода в Египет. На этом месте св. Зосима исповедовал Марию Египетскую. И здесь оживает придание о льве и ослике св. Герасима. Мы посмотрим два уровня церкви при монастыре св. Герасима: на верхнем этаже — церковь св. Герасима, а в нижнем, в Крипте, Пещера Святого Семейства. В притворе мощи монахов, обитавших в монастыре. В церкви Святого Семейства есть знаменитая чудотворная икона Богородица Млекопитательница.

Касар эль-Яхуд или Вифавара, Место Крещения

Здесь народ иудейский переходил Иордан и вошел в Землю Обетованную. Здесь Илья Пророк был взят живым на Небеса. И здесь Иоанн крестил Господа: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мф. 3, 16,17

Масада — древняя крепость

Я рекомендую обязательно посетить этот археологический парк, чтобы окунуться в атмосферу периода Второго Храма. Крепость Масаду построил на остатках крепости Хасмонейских царей Ирод Великий. Тот самый, который построил город-порт Кесарию, перестроил Храмовую гору и сам Храм, тот самый, которому приписывается избиение младенцев в Вифлееме. С Масадой связаны героические и вместе с тем трагические события Великого еврейского восстания. Масада пала последней в цепи подавляемых римлянами очагов восстания. Мы соприкоснемся с интереснейшей страницей еврейской истории, связанной с разрушением еврейского Храма и предсказаниями пророков.

Мертвое море

Далее мы поедим на пляж Мертвого моря. Самое низкое и самое соленое озеро в мире — Мертвое море. Это уникальное место планеты Земля и жемчужина Иудейской пустыни. Издревле люди заметили, что воды Мертвого моря обладают целебными свойствами. Не случайно сейчас здесь раскинулась целая сеть гостиниц и водолечебниц.

Важная информация:

В это многоцветное путешествие надо взять с собой купальники для пляжа и для окунания в воды Иордана, дамам надо взять платок для посещения монастыря. И всем, всем, всем — хорошее настроение!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр.)
  • Транспортные расходы
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Важно правильно экипироваться: удобная одежда и спортивная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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