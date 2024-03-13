1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«оставшиеся фрагменты Иерусалимского Храма, разрушение которого в народе оплакивается по сегодняшний день»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Храм Рождества Христова в ВифлеемеРусский Спасо-Вознесенский монастырьСтопочку (Место вознесения)Гробницы ПророковКатолическую церковь Доминус ФлевитРусский Монастырь Марии Магдалины»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
- ВВладимир4 октября 2023Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
- ИИрина26 сентября 2023Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!
- ААнна1 сентября 2023Очень рекомендуем.
- ННаталия16 августа 2023Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии. Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно. Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно
- ККристина10 августа 2023Константин, не просто гид) он кладезь знаний! Можно выучить, а можно прочувствовать … тут второй вариант 🤟
- ВВлад5 июля 2023Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно, 4 часа пролетели как 5 минут.
- ВВладимир3 мая 2023Орна провела для нас экскурсию по Старому городу Иерусалима — интересно, познавательно, грамотно спланировано, впечатления только положительные.
- AAlina25 апреля 2023Спасибо огромное Орне за прекрасную познавательную экскурсию! С удовольствием рекомендую и сама бы сходила еще раз:)
- ССветлана29 марта 2023Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа,
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Соборы и храмы»
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