Храмы и соборы Иерусалима с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Открыть Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Храмовая гора и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«оставшиеся фрагменты Иерусалимского Храма, разрушение которого в народе оплакивается по сегодняшний день»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Cтарый город эконом-классом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Храм Рождества Христова в ВифлеемеРусский Спасо-Вознесенский монастырьСтопочку (Место вознесения)Гробницы ПророковКатолическую церковь Доминус ФлевитРусский Монастырь Марии Магдалины»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    13 марта 2024
    Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
    Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
  • И
    Ирина
    26 сентября 2023
    Открыть Иерусалим
    Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    1 сентября 2023
    Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
    Очень рекомендуем.
  • Н
    Наталия
    16 августа 2023
    Открыть Иерусалим
    Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии. Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно. Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно
    Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсииМы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсииМы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсииМы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии
  • К
    Кристина
    10 августа 2023
    Открыть Иерусалим
    Константин, не просто гид) он кладезь знаний! Можно выучить, а можно прочувствовать … тут второй вариант 🤟
  • В
    Влад
    5 июля 2023
    Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
    Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно, 4 часа пролетели как 5 минут.
    Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно
  • В
    Владимир
    3 мая 2023
    Cтарый город эконом-классом
    Орна провела для нас экскурсию по Старому городу Иерусалима — интересно, познавательно, грамотно спланировано, впечатления только положительные.
  • A
    Alina
    25 апреля 2023
    Cтарый город эконом-классом
    Спасибо огромное Орне за прекрасную познавательную экскурсию! С удовольствием рекомендую и сама бы сходила еще раз:)
  • С
    Светлана
    29 марта 2023
    Храмовая гора и не только
    Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа,
    читать дальше

    прогулялись по знаковым местам города.. Время пролетело с Орной легко и непринуждённо. Она всеобъемлюще владеет информацией, и на любой наш вопрос у неё нашёлся ответ. . Спасибо большое за чудесно проведённое время!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Соборы и храмы»

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  3. Храмовая гора и не только
  4. Cтарый город эконом-классом
  5. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 500. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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