Л Лина Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!

В Владимир Храмовая гора и не только Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.

И Ирина Открыть Иерусалим Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!

А Анна Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа Очень рекомендуем.

Н Наталия Открыть Иерусалим Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии. Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно. Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно

К Кристина Открыть Иерусалим Константин, не просто гид) он кладезь знаний! Можно выучить, а можно прочувствовать … тут второй вариант 🤟

В Влад Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно, 4 часа пролетели как 5 минут.

В Владимир Cтарый город эконом-классом Орна провела для нас экскурсию по Старому городу Иерусалима — интересно, познавательно, грамотно спланировано, впечатления только положительные.

A Alina Cтарый город эконом-классом Спасибо огромное Орне за прекрасную познавательную экскурсию! С удовольствием рекомендую и сама бы сходила еще раз:)