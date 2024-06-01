1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ВВладимир4 октября 2023Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
- ЮЮрий3 октября 2023Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
- ААлександр15 сентября 2023Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
- NNatalia30 августа 2023Ваш Иерусалим за 3 часаСветлана - замечательный, эрудированный гид!!! Мы провели чудесные время и узнали много познавательной информации!!! В следующий раз обязательно закажем Светлану и будем рекомендовать нашим друзьям!!!
- ККатя29 августа 2023Экскурсия прошла хорошо, интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Храмовая гора»
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