Храмовая гора – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 13 экскурсий в категории «Храмовая гора» в Иерусалиме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Храмовая гора и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Иерусалим - столица Еврейского царства в эпоху расцвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
30 за человека
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Ночной Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
В поисках сакрального
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
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    диалога, а не радио. Особенно классно, что маршрут можно было построить с учетом заданного времени и пожеланий. Причем, про пожелания спросили не просто так, а с предложением вариантов - это очень ценно, когда есть нормальные подсказки, если вдруг растерялся и в голову сразу не пришло ничего! Спасибо за экскурсию, спасибо за одну исполненную мечту - попробовать настоящий местный стрит-фуд и успехов в организации новых туров!

  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
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    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане! Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам… С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом). В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
  • Ю
    Юрий
    3 октября 2023
    Весь Иерусалим пешком
    Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
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    рассказывала Ольга. Такого послевкусия от экскурсии - не ожидал! Ольга, замечательный рассказчик. Маршрут составлен так, что без Ольги мы бы во многих местах просто не побывали. Город с огромной историей и переплетены не только религии и времена правления, кажется, что Ольга может рассказывать о каждом здании, которе встречается на пути. А еще Ольга, очень душевный человек! Все время старалась во время остановок поставить нас в тень, находила скамеечки, что бы мы отдохнули и следила, что бы пили воду. И это не считая того, что подсказала где лучше запаковать машину, где посмотреть сувениры и т. п. Кажется, что мы влюбились в Иерусалим так же как любит его Ольга. Так приятно встретить не просто профессионала в своем деле с большой буквы, но и в одном лице, рассказика, которая может с одной стороны все так просто и понятно раскатывать, а с другой стороны оперировать кучей фактов, дат, имен. Как буду то мы перенеслись на машине времени. Даже сейчас, пишу этот отзыв и вспоминаю тот чудесный день! Возможно, написал на эмоциях и по этому немного сумбурно, но лично для нас, лучшего гида по Иерусалиму не могу представить! Обязательно вернемся и пойдем на другие экскурсии с Ольгой!

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
  • N
    Natalia
    30 августа 2023
    Ваш Иерусалим за 3 часа
    Светлана - замечательный, эрудированный гид!!! Мы провели чудесные время и узнали много познавательной информации!!! В следующий раз обязательно закажем Светлану и будем рекомендовать нашим друзьям!!!
  • К
    Катя
    29 августа 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Экскурсия прошла хорошо, интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Храмовая гора»

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  4. Весь Иерусалим пешком
  5. Иерусалим с еврейским акцентом
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  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
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  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
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