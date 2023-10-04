Экскурсии по еврейским местам Иерусалима

Найдено 7 экскурсий в категории «Еврейские» в Иерусалиме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим с еврейским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Археологические сокровища Еврейского квартала»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Иерусалим - столица Еврейского царства в эпоху расцвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
«Вы начнете путешествие от Яффских ворот и пройдете по всему Еврейскому кварталу»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
30 за человека
Иерусалим трёх религий
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Мы держим путь в Еврейский квартал к улице Кардо, древнеримской улице, построенной императором Адрианом во втором веке новой эры, мы затронем с вами причины и предпосылки создания этого места»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Иерусалим еврейский и немного иудаизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
«Здесь три тысячи лет тому назад началась еврейская история города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Познакомимся с Христианским, Мусульманским, Еврейским и Армянским кварталами в пределах крепостной стены»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
«За каждым таким гетто стоят сотни тысяч еврейских имен»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 октября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Хотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
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    достопримечательности, но и погрузиться в их историю, Григорий – идеальный выбор. За три дня, проведенных в Израиле, у нас было три незабываемые экскурсии - Вифлеем, Кейсария-Хайфа-Акко, Тель Авив-Яффа. Образованный, умный и внимательный Григорий – настоящий знаток, который любит историю страны, делится знаниями с гостями. Экскурсия с ним как путешествие на машине времени. Если планируете дальнюю экскурсию, в вашем распоряжении будет удобный минивэн, где можно отдохнуть с комфортом между городами, а в это время гид продолжит рассказывать вам о непростой истории народа Израиля. Рекомендую!

  • А
    Анна
    22 сентября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Григорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
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    и могу честно сказать, что он превзошел все ожидания. Он не только рассказывал факты, но вплетал их в историю, возвращаясь к сказанному ранее и усилия восприятие, когда нужно. Он заполнил пробелы в наших разрозненных знаниях истории нашей цивилизации. Отличный гид и эксперт в своей области

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
  • Е
    Елена
    6 августа 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Даже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
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    мере, кто собрался за пару дней «объять необъятное» в Израиле, такую еще поискать. Нам важно, чтобы было интересно, динамично, информативно, комфортно. Немаловажный плюс — чуткий человек, зачастую даже предвосхищающий ваши вопросы, интересы, трудности. Буду краткой — Григория настоятельно рекомендую!

  • Л
    Лилия
    12 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
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    все не "по заученому", а от себя и по делу, на все вопросы были даны ответы. В храмы заходили быстро, без очередей, что позволило максимально много осмотреть. Ездили на комфортном автомобиле, что не мало важно. Григорий- професиональный гид, пунктуальный, комуникабельный, тактичный, чуствует, что интересно туристу, обладает чуством юмора, кучей знаний, короче, не зануда? (а учебных зануд видели и слышали) Резюме- рекомендую?Тот случай, когда заплатил деньги и не пожалел об этом потом.

  • А
    Алексей
    11 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
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    нашего путешествия по Израилю. Григорий продемонстрировал себя как профессионал своего дела, предоставляя нам высококачественный и индивидуальный сервис. Очень понравилось, что Григорий внимательно отнесся к нашим интересам и потребностям, и давал ответ на любой наш вопрос. Он очень хорошо знал историю и культуру всего. Наша семья из 6 человек чувствовала себя очень комфортно в его удобном и просторном автомобиле. Нам также не пришлось беспокоиться о том, куда ехать, поскольку Григорий забирал нас из отеля каждое утро и возвращал вечером. Мы были на различных экскурсиях по Иерусалиму, Галилее, Вифлеему и Назарету, и наслаждались множеством красивых и интересных мест. Но, что было еще более важно, мы чувствовали, что мы путешествуем в безопасности и с человеком, который по-настоящему заботится о нашем благополучии.

  • А
    Александр
    1 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
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    Во время нашей стоянки в порту Ашдод. Мы посетили Храм Рождества,Старый город, Храм Гроба Господня –главная святыня Христианства и Стену Плача - Еврейская Святыня. Григорий Ткач - один из самых профессиональных и лучших гидов, которых мы когда-либо встречали. Благодаря Григорию его знаниям и любви к этой стране, проникаешься величием древности, святостью этих мест, богатством Израиля. Григорий - очень спокойный, тактичный, приятный в общении человек и прекрасный рассказчик с чувством юмора. настоящий профессионал и знающий историк. экскурсия в Иерусалим произвела на нас огромное впечатление. Очень рекомендуем Григория, если вы прибываете на круизном корабле, то он встретить вас прямо у трапа у и проведет с вами незабываемый денькоторый оставит незабываемая впечатления на всю жизнь, Алекс, Лана Техас USA.

  • Е
    Евгений
    28 марта 2023
    Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
    Удобство аудиоэкскурсии в том, что не надо переспрашивать, если что-то не успел, вместо этого перематываешь назад. Так же очень удобной
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    была возможность разбить маршрут на два дня. Отсутствие возможности задать живой вопрос экскурсоводу для меня не был критическим, потому что на все возникшие вопросы я нашел ответы в интернет. Маршрут построен интересно и информативно. Узнал о теме экскурсии больше, чем ожидал. Очень интересные углубления в историю и истоки традиций, что меня очень интересует. Нашелся один неактуальный момент: кто пойдет на эту экскурсию, не ищите львов возле археологического музея, не теряйте время. Их сейчас там нет (20 февраля 2023года). Может быть, еще вернут после окончания реставрационных работ на площади.

  • Г
    Гриша
    20 ноября 2022
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
  • И
    Ирина
    9 июля 2022
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Очень информативно!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Еврейские»

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  4. Иерусалим трёх религий
  5. Иерусалим еврейский и немного иудаизма
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
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  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Еврейские», 28 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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