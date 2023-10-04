1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Археологические сокровища Еврейского квартала»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
«Вы начнете путешествие от Яффских ворот и пройдете по всему Еврейскому кварталу»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Мы держим путь в Еврейский квартал к улице Кардо, древнеримской улице, построенной императором Адрианом во втором веке новой эры, мы затронем с вами причины и предпосылки создания этого места»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
«Здесь три тысячи лет тому назад началась еврейская история города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Познакомимся с Христианским, Мусульманским, Еврейским и Армянским кварталами в пределах крепостной стены»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
«За каждым таким гетто стоят сотни тысяч еврейских имен»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 октября 2023Иерусалим + ВифлеемХотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
- ААнна22 сентября 2023Иерусалим + ВифлеемГригорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
- ААлександр15 сентября 2023Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
- ЕЕлена6 августа 2023Иерусалим + ВифлеемДаже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
- ЛЛилия12 мая 2023Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
- ААлексей11 мая 2023С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
- ААлександр1 мая 2023Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
- ЕЕвгений28 марта 2023Удобство аудиоэкскурсии в том, что не надо переспрашивать, если что-то не успел, вместо этого перематываешь назад. Так же очень удобной
- ГГриша20 ноября 2022Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
- ИИрина9 июля 2022Очень информативно!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Еврейские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Еврейские" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 600. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Еврейские», 28 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август