1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тоннели у западной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя скрытые подземные тоннели и исторические артефакты, которые не видны обычным прохожим
«Мы пройдем под домами мусульманского квартала и увидим древнюю улицу Иерусалима времен второго храма, которой более 2000 лет, а также подземные залы, водохранилища и ритуальные бассейны»
Завтра в 08:00
9 фев в 08:30
€85 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дом на улице Пророков
Улица Пророков в Иерусалиме скрывает богатую историю. Прогуляйтесь по тихим районам и узнайте о жизни знаменитых личностей
«Параллельно центральной городской улице Яффо расположены тихие районы, в которые обычно не заглядывают туристы»
Завтра в 09:00
9 фев в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иерусалим на стыке тысячелетий
Прикоснуться к святыням Старого города в компании профессионального гида
Начало: У Яффских ворот
«Вы погуляете по древним извилистым улицам и увидите легендарные места: Сионскую гору, храм Гроба Господня, Яффские ворота и стену Плача»
Завтра в 09:30
3 фев в 09:30
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлона27 октября 2022Это была великолепная экскурсия. Орна бесподобный рассказчик. Я слушала, затаив дыхание. Мы в восторге! Были удивлены даже наши друзья, которые давно живут в Иерусалиме, но для них тоже было много нового и интересного. Очень рекомендую!
- ААлександра5 октября 2022Не первый раз путешествуем с Орна. Получили море удовольствия, чувстуется, что Орна любит свою профессию, материал преподносит легко, без нагрузки, поэтому в памяти остаётся практически всё Надеемся на дальнейшее сотрудничество! В следующий раз прогулки по Иерусалиму только с Орной😊 Спасибо!
- ИИрина18 августа 2022Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
- ВВладислав14 июня 2022Посмотрели тонели с гидом Орной. Впервые узнали,что под горой и городом такие огромные тонели,высокие залы,длинные проходы. Орна прекрасно ориентируется,интересно и доходчиво подаёт тему. Когда возникла проблема с проходом- она её разрешила. Рекомендую.
- ננינה6 октября 2021Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Иерусалиме в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 350. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Иерусалима. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод