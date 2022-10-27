И Илона Тоннели у западной стены Это была великолепная экскурсия. Орна бесподобный рассказчик. Я слушала, затаив дыхание. Мы в восторге! Были удивлены даже наши друзья, которые давно живут в Иерусалиме, но для них тоже было много нового и интересного. Очень рекомендую!

А Александра Тоннели у западной стены Не первый раз путешествуем с Орна. Получили море удовольствия, чувстуется, что Орна любит свою профессию, материал преподносит легко, без нагрузки, поэтому в памяти остаётся практически всё Надеемся на дальнейшее сотрудничество! В следующий раз прогулки по Иерусалиму только с Орной😊 Спасибо!

И Ирина Дом на улице Пророков Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.

В Владислав Тоннели у западной стены Посмотрели тонели с гидом Орной. Впервые узнали,что под горой и городом такие огромные тонели,высокие залы,длинные проходы. Орна прекрасно ориентируется,интересно и доходчиво подаёт тему. Когда возникла проблема с проходом- она её разрешила. Рекомендую.