1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Археологические сокровища Еврейского квартала»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
«Поднимемся в Еврейский квартал Старого города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Например, если вам будет интересно узнать больше об иудаизме и еврейском народе, мы сможем посетить синагоги в Еврейском квартале»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр15 сентября 2023Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
- ИИнна9 апреля 2023Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
- ГГриша20 ноября 2022Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
- ИИрина9 июля 2022Очень информативно!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Еврейский квартал»
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