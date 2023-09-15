Экскурсии по еврейскому кварталу в Иерусалиме

Найдено 4 экскурсии в категории «Еврейский квартал» в Иерусалиме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим с еврейским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Археологические сокровища Еврейского квартала»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим еврейский и немного иудаизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
«Поднимемся в Еврейский квартал Старого города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Например, если вам будет интересно узнать больше об иудаизме и еврейском народе, мы сможем посетить синагоги в Еврейском квартале»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
  • И
    Инна
    9 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
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    впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием рекомендую всем эту экскурсию, а также другие путешествия с Вадимом по Израилю. Инна из Израиля

  • Г
    Гриша
    20 ноября 2022
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
  • И
    Ирина
    9 июля 2022
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Очень информативно!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Еврейский квартал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Иерусалим с еврейским акцентом
  2. Иерусалим - город мира
  3. Иерусалим еврейский и немного иудаизма
  4. Один день в Иерусалиме
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Еврейский квартал" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 300. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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