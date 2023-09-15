читать дальше впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием рекомендую всем эту экскурсию, а также другие путешествия с Вадимом по Израилю. Инна из Израиля

Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит