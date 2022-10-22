Что вас ожидает:

Иудейская пустыня, семь ворот, Аль-Акса и другие Святые места

Большая часть Израиля представляет собой пустыню. Даже в Иерусалиме, глядя на восток с Масличной горы мы любуемся Иудейской пустыней. Тем не менее, Иерусалим является зеленым городом. И в этом заслуга иерусалимцев. Жители столицы любят проводить свободное время в городских парках, где развлекаются всей семьёй. Но кроме развлечений, парки полны сюрпризов. В них можно найти важные артефакты, посетить Святые места, услышать интересные истории о прошлом и настоящем и даже понаблюдать за дикими животными.

Начнем с прогулки вокруг стен Старого города, протяжённость которых около 4 км. Советую эту экскурсию заказывать после экскурсии по Старому городу, который на этот раз мы посещать не будем. Вокруг стен разбит красивый парк, по нему-то мы и проедем. Увидим все семь ворот — Яффские, Шхемские, Цветочные, Золотые, Мусорные, Сионские, Новые, а так же протестантскую Голгофу, Иосафатову долину, Масличную гору, Гефсиманию, Сионскую гору, мечеть Аль-Акса, церковь Крика Петуха.

Гиена Огненная, железная дорога из Яффо и арабский колорит

Проедем через долину Гиены Огненной и окажемся в парке района Ямин Моше. Здесь находится могила семьи Ирода Великого. Он мельницы Монтефиори полюбуемся видом на Старый город. Проедем дальше через парк, вдыхая ароматы цветов, до фонтана со львами. А дальше к парку Старой Железной Дороги. Железную дорогу из Яффо в Иерусалим проложили ещё в конце XIX века. В те времена железнодорожный вокзал находился за городом. Сегодня здесь самый центр города и поезда давно уже сюда не доходят. Красивое здание вокзала превращено в центр развлечений. Здесь мы сможем отдохнуть в кафе и отправимся дальше.

Вдоль старой железной дороги, проложен велосипедный маршрут. Его протяженность 5 км. и все время спуск. С ветерком прокатимся через Немецкую слободку, Тальпиот, арабскую деревню Бейт Цафафа до самого большого городского торгового центра Малха. Нет, шоппинг в нашу программу не включен. Мы посмотрим на дома деревни Малха. В 12 веке деревню основали грузины и здесь бывал Шота Руставели.

Великолепие долин и административный центр страны

Дальше мы направимся в Долину газелей. Да, в городе живут газели. И если нам повезет, мы их увидим. А теперь совершим паломничество. Поднимемся в долину Креста, где находится монастырь с тем же названием. Святая Елена Равноапостольная в четвертом веке указала на то место, где росло дерево, из которого впоследствии сделали Крест Господень. Продолжим подниматься на холм Гиват Рам. Этот подъем ведет нас к Кнессету. Там же находятся все государственные учреждения Израиля. В центре городка Государственных учреждений разбит парк Роз. Здесь круглый год цветение, много зелени и журчит вода. Выехать из парка сможем, проехав через здание Верховного Суда Израиля.

Парки на нашем пути закончились, и мы возвращаемся в Центр города. Придется немного, не более километра, проехать по загазованным улицам до трамвайных путей. Дальше будем продвигаться вдоль экологически чистой линии трамвая. Это значит, что там, где мы поедем, нет выхлопных газов. Пронесемся по струнному мосту, потом по улице Яффо доедем до рынка Механе Иуда, где и закончим нашу экскурсию.

Важная информация:

Форма одежды скромная и спортивная. Возьмите с собой воду и головные уборы.