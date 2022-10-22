По паркам Иерусалима на велосипеде

Познакомиться с парками Иерусалима нам поможет велосипед. Почему именно он

Познакомиться с парками Иерусалима нам поможет велосипед.

Почему именно он? Для пешей прогулки расстояния слишком велики, а из окна машины нельзя разглядеть и малую часть того, что нам предстоит увидеть.
По паркам Иерусалима на велосипеде
По паркам Иерусалима на велосипеде
По паркам Иерусалима на велосипеде
По паркам Иерусалима на велосипеде
По паркам Иерусалима на велосипеде
По паркам Иерусалима на велосипеде

Что вас ожидает 🤩

  • Парки Иерусалима
  • Стены Старого города
  • Семь ворот: Яффские, Шхемские, Цветочные, Золотые, Мусорные, Сионские, Новые
  • Протестантская Голгофа
  • Иосафатова долина
  • Масличную гору
  • Гефсиманию
  • Сионскую гору
  • Мечеть Аль-Акса
  • Церковь Крика Петуха.
  • Долину Гиены Огненной
  • Мельницы Монтефиори
  • Немецкую слободку
  • Тальпиот
  • Арабскую деревню Бейт Цафафа
  • Долину газелей
  • Долину Креста
  • Кнессет
  • Здание Верховного Суда Израиля
  • Улицу Яффо
  • Рынок Механе Иуда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Иудейская пустыня, семь ворот, Аль-Акса и другие Святые места
Большая часть Израиля представляет собой пустыню. Даже в Иерусалиме, глядя на восток с Масличной горы мы любуемся Иудейской пустыней. Тем не менее, Иерусалим является зеленым городом. И в этом заслуга иерусалимцев. Жители столицы любят проводить свободное время в городских парках, где развлекаются всей семьёй. Но кроме развлечений, парки полны сюрпризов. В них можно найти важные артефакты, посетить Святые места, услышать интересные истории о прошлом и настоящем и даже понаблюдать за дикими животными.
Начнем с прогулки вокруг стен Старого города, протяжённость которых около 4 км. Советую эту экскурсию заказывать после экскурсии по Старому городу, который на этот раз мы посещать не будем. Вокруг стен разбит красивый парк, по нему-то мы и проедем. Увидим все семь ворот — Яффские, Шхемские, Цветочные, Золотые, Мусорные, Сионские, Новые, а так же протестантскую Голгофу, Иосафатову долину, Масличную гору, Гефсиманию, Сионскую гору, мечеть Аль-Акса, церковь Крика Петуха.
Гиена Огненная, железная дорога из Яффо и арабский колорит
Проедем через долину Гиены Огненной и окажемся в парке района Ямин Моше. Здесь находится могила семьи Ирода Великого. Он мельницы Монтефиори полюбуемся видом на Старый город. Проедем дальше через парк, вдыхая ароматы цветов, до фонтана со львами. А дальше к парку Старой Железной Дороги. Железную дорогу из Яффо в Иерусалим проложили ещё в конце XIX века. В те времена железнодорожный вокзал находился за городом. Сегодня здесь самый центр города и поезда давно уже сюда не доходят. Красивое здание вокзала превращено в центр развлечений. Здесь мы сможем отдохнуть в кафе и отправимся дальше.
Вдоль старой железной дороги, проложен велосипедный маршрут. Его протяженность 5 км. и все время спуск. С ветерком прокатимся через Немецкую слободку, Тальпиот, арабскую деревню Бейт Цафафа до самого большого городского торгового центра Малха. Нет, шоппинг в нашу программу не включен. Мы посмотрим на дома деревни Малха. В 12 веке деревню основали грузины и здесь бывал Шота Руставели.

Великолепие долин и административный центр страны

Дальше мы направимся в Долину газелей. Да, в городе живут газели. И если нам повезет, мы их увидим. А теперь совершим паломничество. Поднимемся в долину Креста, где находится монастырь с тем же названием. Святая Елена Равноапостольная в четвертом веке указала на то место, где росло дерево, из которого впоследствии сделали Крест Господень. Продолжим подниматься на холм Гиват Рам. Этот подъем ведет нас к Кнессету. Там же находятся все государственные учреждения Израиля. В центре городка Государственных учреждений разбит парк Роз. Здесь круглый год цветение, много зелени и журчит вода. Выехать из парка сможем, проехав через здание Верховного Суда Израиля.
Парки на нашем пути закончились, и мы возвращаемся в Центр города. Придется немного, не более километра, проехать по загазованным улицам до трамвайных путей. Дальше будем продвигаться вдоль экологически чистой линии трамвая. Это значит, что там, где мы поедем, нет выхлопных газов. Пронесемся по струнному мосту, потом по улице Яффо доедем до рынка Механе Иуда, где и закончим нашу экскурсию.

Важная информация:

Форма одежды скромная и спортивная. Возьмите с собой воду и головные уборы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Прокат велосипедов
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Форма одежды скромная и спортивная. Возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

😎Индивидуальные⚙️Необычные🙏РелигиозныеСтарый город🗽Популярные местаМасличная гора🍀Природа и пейзажиГефсиманский садМечеть Аль-Акса🚲На велосипеде🏞Парки

Похожие туры в Иерусалиме

Первые кварталы Нового Иерусалима
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Первые кварталы Нового Иерусалима
Прелестные улочки и парки Нового города рассказывают нам свою историю, зачастую они рассказывают ее в ироничной манере
По договоренности
$190 за всё до 10 чел.
Основные святыни старого Иерусалима
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Основные святыни старого Иерусалима
В экскурсии по старому Иерусалиму я предлагаю посетить именно эти два намыленных веками места
По договоренности
$400 за всё до 7 чел.
Поездка в парк Сафари
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Поездка в парк Сафари
Территориально парк разделен на две части
По договоренности
$450 за всё до 7 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.5
2 отзыва
Иерусалим за пределами крепостных стен
Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Иерусалимом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
5
12 отзывов
Знакомство с Иерусалимом
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
185 за всё до 6 чел.
Святыни Иерусалима
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Travel
Travel
Нет отзывов
Святыни Иерусалима
по договоренности
$420 за всё до 6 чел.
Иерусалим трёх тысяч лет
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Иерусалим трёх тысяч лет
Первое упоминание об Иерусалиме относится к ХХ
По договоренности
$300 за всё до 15 чел.
Иродион. Ирод - человек и крепость
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Иродион. Ирод - человек и крепость
Всего в 15 километрах от Иерусалима
По договоренности
$250 за всё до 7 чел.
Православные монастыри Иерусалима
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Православные монастыри Иерусалима
Закрываются тяжелые двери и машина времени
По договоренности
Сегодня
Завтра
28 окт
29 окт
$500 за всё до 7 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
5 отзывов
Град Давида - исток Иерусалима
Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле
23 окт
24 окт
26 окт
27 окт
190 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
$38 за 1 человека
Тель-Авив и Яффо из Иерусалима
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Тель-Авив и Яффо из Иерусалима
Википедия окрестила Тель-Авив самым эклектичным городом
По договоренности
Сегодня
Завтра
28 окт
29 окт
$400 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иерусалиме
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ