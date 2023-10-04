Масличная гора – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 5 экскурсий в категории «Масличная гора» в Иерусалиме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим трёх религий
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
По паркам Иерусалима на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 октября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Хотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
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    достопримечательности, но и погрузиться в их историю, Григорий – идеальный выбор. За три дня, проведенных в Израиле, у нас было три незабываемые экскурсии - Вифлеем, Кейсария-Хайфа-Акко, Тель Авив-Яффа. Образованный, умный и внимательный Григорий – настоящий знаток, который любит историю страны, делится знаниями с гостями. Экскурсия с ним как путешествие на машине времени. Если планируете дальнюю экскурсию, в вашем распоряжении будет удобный минивэн, где можно отдохнуть с комфортом между городами, а в это время гид продолжит рассказывать вам о непростой истории народа Израиля. Рекомендую!

  • А
    Анна
    22 сентября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Григорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
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    и могу честно сказать, что он превзошел все ожидания. Он не только рассказывал факты, но вплетал их в историю, возвращаясь к сказанному ранее и усилия восприятие, когда нужно. Он заполнил пробелы в наших разрозненных знаниях истории нашей цивилизации. Отличный гид и эксперт в своей области

  • Е
    Елена
    6 августа 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Даже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
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    мере, кто собрался за пару дней «объять необъятное» в Израиле, такую еще поискать. Нам важно, чтобы было интересно, динамично, информативно, комфортно. Немаловажный плюс — чуткий человек, зачастую даже предвосхищающий ваши вопросы, интересы, трудности. Буду краткой — Григория настоятельно рекомендую!

  • Л
    Лилия
    12 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
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    все не "по заученому", а от себя и по делу, на все вопросы были даны ответы. В храмы заходили быстро, без очередей, что позволило максимально много осмотреть. Ездили на комфортном автомобиле, что не мало важно. Григорий- професиональный гид, пунктуальный, комуникабельный, тактичный, чуствует, что интересно туристу, обладает чуством юмора, кучей знаний, короче, не зануда? (а учебных зануд видели и слышали) Резюме- рекомендую?Тот случай, когда заплатил деньги и не пожалел об этом потом.

  • А
    Алексей
    11 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
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    нашего путешествия по Израилю. Григорий продемонстрировал себя как профессионал своего дела, предоставляя нам высококачественный и индивидуальный сервис. Очень понравилось, что Григорий внимательно отнесся к нашим интересам и потребностям, и давал ответ на любой наш вопрос. Он очень хорошо знал историю и культуру всего. Наша семья из 6 человек чувствовала себя очень комфортно в его удобном и просторном автомобиле. Нам также не пришлось беспокоиться о том, куда ехать, поскольку Григорий забирал нас из отеля каждое утро и возвращал вечером. Мы были на различных экскурсиях по Иерусалиму, Галилее, Вифлеему и Назарету, и наслаждались множеством красивых и интересных мест. Но, что было еще более важно, мы чувствовали, что мы путешествуем в безопасности и с человеком, который по-настоящему заботится о нашем благополучии.

  • А
    Александр
    1 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
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    Во время нашей стоянки в порту Ашдод. Мы посетили Храм Рождества,Старый город, Храм Гроба Господня –главная святыня Христианства и Стену Плача - Еврейская Святыня. Григорий Ткач - один из самых профессиональных и лучших гидов, которых мы когда-либо встречали. Благодаря Григорию его знаниям и любви к этой стране, проникаешься величием древности, святостью этих мест, богатством Израиля. Григорий - очень спокойный, тактичный, приятный в общении человек и прекрасный рассказчик с чувством юмора. настоящий профессионал и знающий историк. экскурсия в Иерусалим произвела на нас огромное впечатление. Очень рекомендуем Григория, если вы прибываете на круизном корабле, то он встретить вас прямо у трапа у и проведет с вами незабываемый денькоторый оставит незабываемая впечатления на всю жизнь, Алекс, Лана Техас USA.

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • R
    Rais
    23 марта 2023
    Христианские Святыни Иудеи
    Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
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    гидом был Вадим. За те дни, которые мы провели с ним, мы смогли «объять необъятное», получили огромное количество новой информации. Вадим отлично знает историю своей страны и очень любит её, хорошо разбирается в религии. Вадим, большое спасибо Вам. Обязательно будем рекомендовать Вас. Привет из Амберга, Германия.

  • П
    ПАВЕЛ
    26 февраля 2023
    Последняя неделя жизни Иисуса Христа
    Хотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со
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    святыми событиями. Спасибо за хорошую организацию экскурсии и внимательность. Помимо интересной экскурсии мы сделали остановку в одном ресторанчике в старом городе где было очень вкусно. Еще раз благодарим 😊

  • Ф
    Фомина
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
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    действительно важно интересна ли Вам его манера подачи. Время, проверенное с Вадимом прошло на одном дыхании. Отзывчивый, помог разрешить проблему с трансфером.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Масличная гора»

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  1. Иерусалим: по стопам Иисуса
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  3. Христианские Святыни Иудеи
  4. По паркам Иерусалима на велосипеде
  5. Один день в Иерусалиме
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Масличная гора" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 600. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Масличная гора», 18 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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