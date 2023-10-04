1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 октября 2023Иерусалим + ВифлеемХотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
- ААнна22 сентября 2023Иерусалим + ВифлеемГригорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
- ЕЕлена6 августа 2023Иерусалим + ВифлеемДаже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
- ЛЛилия12 мая 2023Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
- ААлексей11 мая 2023С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
- ААлександр1 мая 2023Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- RRais23 марта 2023Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
- ППАВЕЛ26 февраля 2023Последняя неделя жизни Иисуса ХристаХотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со
- ФФомина21 ноября 2022Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Масличная гора»
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