Что вас ожидает:

«Послание к евреям» Апостол Павел.

«Недостанет мне времени, чтобы повествовать … пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, … жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были..; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями,.. подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах… те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли».

Земля Израиля — Святая Земля.

Здесь зародилось нечто уникальное — вера в Единого Бога, который сотворил мир, от которого зависит вздох всего живого, но которого никто не видит и не слышит. Никто… кроме пророков и праведников. Свое путешествие мы начнем с посещения могилы пророка Самуила, который помазал на царствие двух еврейских царей: первого — Саула и второго — Давида. Небе Самуил (Гробница Самуила) — место, почитаемое всеми: евреями, христианами и мусульманами. С высоты горы, на которой находится могила пророка, мы поупражняемся в «святой географии» — посмотрим в сторону гор, где расположена родина другого пророка — Иоанна Крестителя. Почему Самуил еще при живом царе Сауле помазал на царствие отрока Давида? Какое отношение имеет молитва матери Самуила – Ханы (Анны) к молитве Девы Марии Магнификат («Величит душа Моя Господа…»)?

Вторым местом посещения в нашем путешествие станет Эйн-Карем, место рождения Иоанна Крестителя и место встречи Елизаветы, матери Иоанна, с ее родственницей – Девой Марией. Мы поднимемся в самый большой на Святой Земле русский женский монастырь — Горненский. Там, в монастырской тишине, среди прекрасных деревьев и цветов, мы попытаемся понять, почему Иоанн является завершающим звеном в цепи Ветхозаветных пророков и начальным звеном в цепи Новозаветных праведников.

Под сенью Святого Города

Размышления над образом праведной жизни направит нас в Иудейскую пустыню через город Иерусалим. Проезжая Иерусалим, мы поговорим о пророках, деятельность которых проходила в Иерусалиме: Исаия, Иеремия, также поговорим о том, почему причисляют к пророкам царей Давида и Соломона. Здесь всегда находили спасение незаслуженно преследуемые пророки и праведники: Илья, Иоанн, Иеремия, Иоаким и многие другие, монахи и старцы. Не случайно пустыня станет родиной монашеского движения. Образ жизни монахов во многом схож с образом жизни пророков. Мы посмотрим на знаменитый монастырь Георгия Хазевита, посетим монастырь св. Герасима.

Каср эль-Яхуд — место Крещения Иисуса на реке Иордан

Последней точкой нашего путешествия станет место, которое называется Каср эль-Яхуд. Это место, с которым связаны сразу 3 пророка: Илья, Елисей и Иоанн Креститель. На этом месте Илья вознесся на Небеса в Золотой Колеснице, и сам Иисус принял Крещение из рук Иоанна. В завершении мы сможем приобщится к действам пророков: Золотую Колесницу не обещаю, а вот символическое крещение в водах Иордана, это, сам Бог велел!

Важная информация:

Транспортные расходы обсуждаются отдельно. Взять с собой купальники. Дамам желательно иметь при себе платки. Вид скромный, колени и плечи прикрыты.