Пророки и пороки Святой Земли: Иоанн, Самуил, Илья

Пророки и праведники, кто они

Пророки и праведники, кто они? Почему именно их выбирает Господь? Какие пороки они призваны искоренять? Все ли средства подходят для искоренения пороков? Почему пророков называют ушами и голосом Бога? Что объединяет этих людей? Какой силой они были наделены? Какие дела и чудеса вершили словом Божьим? Почему их преследовали, изгоняли и даже предавали мученической смерти?
Пророки и пороки Святой Земли: Иоанн, Самуил, Илья

Что вас ожидает 🤩

  • Иудейская пустыня
  • Монастырь Георгия Хазевита
  • Место Крещения Иисуса Христа
  • Могила пророка Самуила
  • Эйн Карем
  • Каср эль-Яхуд
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Описание

Что вас ожидает:

  • «Послание к евреям» Апостол Павел.
  • «Недостанет мне времени, чтобы повествовать … пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, … жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были..; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями,.. подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах… те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли».
  • Земля Израиля — Святая Земля.
Здесь зародилось нечто уникальное — вера в Единого Бога, который сотворил мир, от которого зависит вздох всего живого, но которого никто не видит и не слышит. Никто… кроме пророков и праведников. Свое путешествие мы начнем с посещения могилы пророка Самуила, который помазал на царствие двух еврейских царей: первого — Саула и второго — Давида. Небе Самуил (Гробница Самуила) — место, почитаемое всеми: евреями, христианами и мусульманами. С высоты горы, на которой находится могила пророка, мы поупражняемся в «святой географии» — посмотрим в сторону гор, где расположена родина другого пророка — Иоанна Крестителя. Почему Самуил еще при живом царе Сауле помазал на царствие отрока Давида? Какое отношение имеет молитва матери Самуила – Ханы (Анны) к молитве Девы Марии Магнификат («Величит душа Моя Господа…»)?
Вторым местом посещения в нашем путешествие станет Эйн-Карем, место рождения Иоанна Крестителя и место встречи Елизаветы, матери Иоанна, с ее родственницей – Девой Марией. Мы поднимемся в самый большой на Святой Земле русский женский монастырь — Горненский. Там, в монастырской тишине, среди прекрасных деревьев и цветов, мы попытаемся понять, почему Иоанн является завершающим звеном в цепи Ветхозаветных пророков и начальным звеном в цепи Новозаветных праведников.

Под сенью Святого Города

Размышления над образом праведной жизни направит нас в Иудейскую пустыню через город Иерусалим. Проезжая Иерусалим, мы поговорим о пророках, деятельность которых проходила в Иерусалиме: Исаия, Иеремия, также поговорим о том, почему причисляют к пророкам царей Давида и Соломона. Здесь всегда находили спасение незаслуженно преследуемые пророки и праведники: Илья, Иоанн, Иеремия, Иоаким и многие другие, монахи и старцы. Не случайно пустыня станет родиной монашеского движения. Образ жизни монахов во многом схож с образом жизни пророков. Мы посмотрим на знаменитый монастырь Георгия Хазевита, посетим монастырь св. Герасима.
Каср эль-Яхуд — место Крещения Иисуса на реке Иордан
Последней точкой нашего путешествия станет место, которое называется Каср эль-Яхуд. Это место, с которым связаны сразу 3 пророка: Илья, Елисей и Иоанн Креститель. На этом месте Илья вознесся на Небеса в Золотой Колеснице, и сам Иисус принял Крещение из рук Иоанна. В завершении мы сможем приобщится к действам пророков: Золотую Колесницу не обещаю, а вот символическое крещение в водах Иордана, это, сам Бог велел!

Важная информация:

Транспортные расходы обсуждаются отдельно. Взять с собой купальники. Дамам желательно иметь при себе платки. Вид скромный, колени и плечи прикрыты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр.)
  • Входные билеты
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Транспортные расходы обсуждаются отдельно. Взять с собой купальники. Дамам желательно иметь при себе платки. Вид скромный
  • Колени и плечи прикрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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