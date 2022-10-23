Путешествие к Истоку. Город Давида

В ходе нашей экскурсии мы попытаемся дать ответ на вопрос

В ходе нашей экскурсии мы попытаемся дать ответ на вопрос, почему именно в Иерусалиме мудрый царь Соломон, сын царя Давида, построил в 960 г. до н. э. Храм. Так же попытаемся решить, кто на самом деле был мудрее: Давид или Соломон?
Путешествие к Истоку. Город Давида
Путешествие к Истоку. Город Давида
Путешествие к Истоку. Город Давида
Путешествие к Истоку. Город Давида
Путешествие к Истоку. Город Давида
Путешествие к Истоку. Город Давида
Путешествие к Истоку. Город Давида

Что вас ожидает 🤩

  • Археологический парк
  • Город Давида
  • Еврейский квартал
  • Стена Плача
  • Гора Сион
  • Яффские ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Город Давида — «крипта» и подземный тайник для хранения реликвий
Как утверждают археологи, Иерусалим насчитывает по меньшей мере 4 тыс. лет непрерывного существования. Однако с веками город перемещался и менял свои очертания. По иронии судьбы самая древняя часть Иерусалима ныне располагается за пределами городских стен Старого города. Это место, с которого начинался Иерусалим, называется Городом Давида, и там находится потрясающий археологический парк. Я предлагаю вам спуститься со мной в подземелья Города Давида и проделать путешествие во времени к его Истокам. В 1004 г. до н. э. царь Давид завоевал иевусейский город «Ирушалем» (Иерусалим). Иевусеи жили здесь до евреев и являлись предположительно ветвью ханаанских племен, относящимся к древним семитским племенам. Господь заключил союз с евреями и обещал Аврааму и Моисею дать Землю, поэтому Земля Израиля называется Обетованной. Когда евреи вышли из египетского рабства и через 40 лет блужданий по пустыне дошли до нее, то обнаружили, что не все так просто: земля заселена другими народами и за право жить на ней придется побороться. Завоевание растянулось примерно на 200 лет. Иерусалим — город-государство, находящийся посередине владений еврейских племен (12 колен), пал под натиском царя Давида одним из последних.

Описание захвата Иерусалима мы находим в Ветхом Завете в двух версиях — в Книге Царств 5:4-9 и 1 Парал. 11:4-5:

  • «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны; но они говорили Давиду: «ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые», — это значило: «не войдет сюда Давид».
  • «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были Иевусеи, жители той земли.
  • И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда, но Давид взял крепость Сион; это город Давидов.
  • И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою.
  • «И сказал Давид в тот день: всякий, кто побьет Иевусеев и доберется до трубопровода и до хромых и слепых, ненавистных душе Давида. Оттого и говорят: слепой и хромой не войдут в дом.» (2 Сам. 5:8).
  • Стремясь объединить все израильские колена под свое начало, царь Давид избрал в качестве своей столицы Иерусалим. Новый царь — новая столица, в принципе многие цари, включая Петра I, поступали аналогичным образом. Не будем забывать, что мы находимся на Ближнем Востоке, где наиглавнейшим условием существования является наличие воды! Иерусалимский источник воды - Гихон. Он в буквальном и фигуральном смысле является Истоком города. Но поскольку сам город в целях безопасности укрепился на гребне горы, а источник пульсировал на уровне чуть ниже середины горы и ниже городской стены, то и в иевусейские времена, и во времена правления еврейских царей, необходимо было заботиться о безопасном подходе к Гихону.
В археологическом парке мы увидим остатки предполагаемого дворца Давида, со стен которого легендарный царь смотрел на купающуюся красавицу Вирсавию, ставшей матерью царя Соломона. Увидим остатки домов зажиточных граждан и царского архива. Спустимся в подземные тоннели, по которым текли и продолжают течь тихие воды Гихона. Сам проход по тоннелям — это яркое переживание! Существуют два тоннеля: один более древний, построенный еще иевусеями в 1800 гг. до н. э., а другой — «поновее», построен еврейским царем Хизкиягу (Езекией). Иевусейский тоннель – это сухой маршрут, ибо, ожидая нападения ассирийского царя Санхерива (Синаххериба) на Иерусалим в 701 г. до н. э., царь Езекия спрятал воды Гихона, для чего прорубил альтернативный тоннель и отвел воды из старого тоннеля. В теплый период года я настоятельно рекомендую пройти по «мокрому маршруту». Мы пройдем по воде с фонариком в руках и получим колоссальное впечатление!

Важная информация:

Экскурсия подходит людям всех возрастных категорий, главное условие, чтобы вы не испытывали трудностей в хождении и не боялись закрытых пространств. Необходимо при себе иметь головной убор, солнцезащитные очки, воду, удобною спортивную обувь, сменную обувь для хождения по водному тоннелю или водостойкую обувь, ну и, конечно, бодрый настрой. В субботу и праздники археологический парк закрыт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр.)
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия подходит людям всех возрастных категорий
  • Главное условие
  • Чтобы вы не испытывали трудностей в хождении и не боялись закрытых пространств. Необходимо при себе иметь головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Воду
  • Удобною спортивную обувь
  • Сменную обувь для хождения по водному тоннелю или водостойкую обувь
  • Ну и
  • Конечно
  • Бодрый настрой. В субботу и праздники археологический парк закрыт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

😎Индивидуальные🙏РелигиозныеСтена Плача🗽Популярные местаХристианскиеЕврейский квартал в Иерусалиме✡️Еврейские

Похожие туры в Иерусалиме

Град Давида - исток Иерусалима
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
5 отзывов
Град Давида - исток Иерусалима
Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле
23 окт
24 окт
26 окт
27 окт
190 за всё до 10 чел.
Иерусалим - город мира
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
3 отзыва
Иерусалим - город мира
В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира»
Яффские ворота (или по договоренности)
4 ноя
5 ноя
11 ноя
12 ноя
$300 за всё до 5 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
21 отзыв
Очень популярно сейчас
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории
у Яффских ворот
24 окт
26 окт
27 окт
28 окт
288 за всё до 10 чел.
Иерусалим еврейский и немного иудаизма
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Иерусалим еврейский и немного иудаизма
Эта экскурсия включает в себя посещение археологического музея Город Давида
По договоренности
от $200 за всё до 20 чел.
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
$38 за 1 человека
Иерусалим - город трех религий
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Леон
Леон
4.8
15 отзывов
Иерусалим - город трех религий
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Иерусалим
26 окт
31 окт
1 ноя
7 ноя
200 за всё до 10 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.9
43 отзыва
Узнать Иерусалим за 3 часа
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
Яффские ворота
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
190 за всё до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 3 часа
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ORNA
ORNA
4.9
14 отзывов
Иерусалим «почти без ступенек» за 3 часа
Исследовать кварталы Старого города, услышать древние легенды и посетить храм Гроба Господня
у Яффских ворот
Завтра
1 ноя
6 ноя
7 ноя
188 за всё до 10 чел.
Западная Галилея: Хайфа, Акко, Рош-ха-Никра
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Западная Галилея: Хайфа, Акко, Рош-ха-Никра
Отправляемся на увлекательную экскурсию, где побываем в городе Хайфа
По договоренности
$320 за всё до 15 чел.
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
Вифлеем - священный город, место рождения Иисуса Христа
Рядом с вашим отелем в Иерусалиме
$200 за всё до 7 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.5
2 отзыва
Иерусалим за пределами крепостных стен
Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
200 за всё до 10 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
Нет отзывов
Иерусалим: по стопам Иисуса
В Святом городе Иисус провёл последние дни своей земной жизни
По договоренности
4 ноя
5 ноя
11 ноя
12 ноя
$300 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иерусалиме
ХОРОШО
🧭
ТАМ