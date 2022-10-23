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Город Давида — «крипта» и подземный тайник для хранения реликвий

Как утверждают археологи, Иерусалим насчитывает по меньшей мере 4 тыс. лет непрерывного существования. Однако с веками город перемещался и менял свои очертания. По иронии судьбы самая древняя часть Иерусалима ныне располагается за пределами городских стен Старого города. Это место, с которого начинался Иерусалим, называется Городом Давида, и там находится потрясающий археологический парк. Я предлагаю вам спуститься со мной в подземелья Города Давида и проделать путешествие во времени к его Истокам. В 1004 г. до н. э. царь Давид завоевал иевусейский город «Ирушалем» (Иерусалим). Иевусеи жили здесь до евреев и являлись предположительно ветвью ханаанских племен, относящимся к древним семитским племенам. Господь заключил союз с евреями и обещал Аврааму и Моисею дать Землю, поэтому Земля Израиля называется Обетованной. Когда евреи вышли из египетского рабства и через 40 лет блужданий по пустыне дошли до нее, то обнаружили, что не все так просто: земля заселена другими народами и за право жить на ней придется побороться. Завоевание растянулось примерно на 200 лет. Иерусалим — город-государство, находящийся посередине владений еврейских племен (12 колен), пал под натиском царя Давида одним из последних.

Описание захвата Иерусалима мы находим в Ветхом Завете в двух версиях — в Книге Царств 5:4-9 и 1 Парал. 11:4-5:

«И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны; но они говорили Давиду: «ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые», — это значило: «не войдет сюда Давид».

«И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были Иевусеи, жители той земли.

И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда, но Давид взял крепость Сион; это город Давидов.

И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою.

«И сказал Давид в тот день: всякий, кто побьет Иевусеев и доберется до трубопровода и до хромых и слепых, ненавистных душе Давида. Оттого и говорят: слепой и хромой не войдут в дом.» (2 Сам. 5:8).

Стремясь объединить все израильские колена под свое начало, царь Давид избрал в качестве своей столицы Иерусалим. Новый царь — новая столица, в принципе многие цари, включая Петра I, поступали аналогичным образом. Не будем забывать, что мы находимся на Ближнем Востоке, где наиглавнейшим условием существования является наличие воды! Иерусалимский источник воды - Гихон. Он в буквальном и фигуральном смысле является Истоком города. Но поскольку сам город в целях безопасности укрепился на гребне горы, а источник пульсировал на уровне чуть ниже середины горы и ниже городской стены, то и в иевусейские времена, и во времена правления еврейских царей, необходимо было заботиться о безопасном подходе к Гихону.

В археологическом парке мы увидим остатки предполагаемого дворца Давида, со стен которого легендарный царь смотрел на купающуюся красавицу Вирсавию, ставшей матерью царя Соломона. Увидим остатки домов зажиточных граждан и царского архива. Спустимся в подземные тоннели, по которым текли и продолжают течь тихие воды Гихона. Сам проход по тоннелям — это яркое переживание! Существуют два тоннеля: один более древний, построенный еще иевусеями в 1800 гг. до н. э., а другой — «поновее», построен еврейским царем Хизкиягу (Езекией). Иевусейский тоннель – это сухой маршрут, ибо, ожидая нападения ассирийского царя Санхерива (Синаххериба) на Иерусалим в 701 г. до н. э., царь Езекия спрятал воды Гихона, для чего прорубил альтернативный тоннель и отвел воды из старого тоннеля. В теплый период года я настоятельно рекомендую пройти по «мокрому маршруту». Мы пройдем по воде с фонариком в руках и получим колоссальное впечатление!

Важная информация:

Экскурсия подходит людям всех возрастных категорий, главное условие, чтобы вы не испытывали трудностей в хождении и не боялись закрытых пространств. Необходимо при себе иметь головной убор, солнцезащитные очки, воду, удобною спортивную обувь, сменную обувь для хождения по водному тоннелю или водостойкую обувь, ну и, конечно, бодрый настрой. В субботу и праздники археологический парк закрыт.