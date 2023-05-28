Что вас ожидает:

Исторические сокровища и природные красоты.

Кесария — место будет интересно любителям истории, археологии и искусства. Вы увидите первую в истории человечества рукотворную бухту, знаменитый библейский порт и город, построенный практически на пустом месте царем Иродом. Вернее лишь то, что осталось от всего этого за прошедшие две тысячи лет. Мы вспомним с вами имена апостолов Петра и Павла, печально известного римского прокуратора Понтия Пилата и многих других исторических персонажей. Вы познакомитесь с артефактами и архитектурой римского, византийского и средневекового периодов.

Хайфа — город молодой, быстро растущий и необычайно красивый из-за своего местоположения. Большей своей частью он находится на северной оконечности горной гряды Кармель прямо на берегу Средиземного моря. А лазурная вода, горы и леса складываются здесь в радующую глаз картину. В Хайфе мы с Вами посетим красивейшие Бахайские сады, это место стало своеобразной визитной карточкой города. Пройдем по улицам немецкого квартала (Мошава Германит). И узнаем кто такие колонисты-темплеры…

Сады и усыпальница барона Ротшильда. «Вершина щедрого» — так звучит название парка Ротшильдов. Великий барон очень любил это место и завещал похоронить себя в прекрасном саду на вершине горного хребта Кармель. Там, откуда открывается прекрасный вид на акваторию Средиземного моря с одной стороны и необъятную Изриэльскую долину с другой. Сегодня парк совершенно бесплатно приглашает всех желающих в сад ароматов, розарий, пальмовый сад и погребальную пещеру-склеп барона. Прогулка по тихим аллеям великолепного ботанического сада не оставят вас равнодушными.

Важная информация: