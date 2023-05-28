Виа Марис
Вы сможете ощутить дух времени, гуляя по узким улочкам Кесарии и воссоздавая в своем воображении жизнь древних римлян.
Посетите Хайфу и насладитесь панорамным видом на Средиземное море, проникнитесь энергией Бахайского центра и восхититесь красотой природы вокруг.
Посетите Хайфу и насладитесь панорамным видом на Средиземное море, проникнитесь энергией Бахайского центра и восхититесь красотой природы вокруг.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Исторические сокровища и природные красоты.
- Кесария — место будет интересно любителям истории, археологии и искусства. Вы увидите первую в истории человечества рукотворную бухту, знаменитый библейский порт и город, построенный практически на пустом месте царем Иродом. Вернее лишь то, что осталось от всего этого за прошедшие две тысячи лет. Мы вспомним с вами имена апостолов Петра и Павла, печально известного римского прокуратора Понтия Пилата и многих других исторических персонажей. Вы познакомитесь с артефактами и архитектурой римского, византийского и средневекового периодов.
Хайфа — город молодой, быстро растущий и необычайно красивый из-за своего местоположения. Большей своей частью он находится на северной оконечности горной гряды Кармель прямо на берегу Средиземного моря. А лазурная вода, горы и леса складываются здесь в радующую глаз картину. В Хайфе мы с Вами посетим красивейшие Бахайские сады, это место стало своеобразной визитной карточкой города. Пройдем по улицам немецкого квартала (Мошава Германит). И узнаем кто такие колонисты-темплеры…
Сады и усыпальница барона Ротшильда. «Вершина щедрого» — так звучит название парка Ротшильдов. Великий барон очень любил это место и завещал похоронить себя в прекрасном саду на вершине горного хребта Кармель. Там, откуда открывается прекрасный вид на акваторию Средиземного моря с одной стороны и необъятную Изриэльскую долину с другой. Сегодня парк совершенно бесплатно приглашает всех желающих в сад ароматов, розарий, пальмовый сад и погребальную пещеру-склеп барона. Прогулка по тихим аллеям великолепного ботанического сада не оставят вас равнодушными.
Важная информация:
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
- Экскурсии в Хайфу лучше проводить в те дни, когда в Бахайских садах проводится внутренняя экскурсия на русском языке.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги для 7-ми человек (минивэн KIA Carnival)
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
- Желающие могут принят участие в археологических раскопках на территории национального парка Бейт Гуврин. Но только по предварительной договоренности с учеными и за дополнительную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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