Бэйт Гуврин – один из интереснейших археологических парков 🌳 Израиля, по праву включённый ЮНЕСКО в список памятников мировой культуры.

Древний город 🏙️ был расположен на одной из основных дорог, соединяющих Иерусалим с морем, и играл ключевую роль на протяжении многих веков.

Геологические особенности региона послужили причиной того, что здесь очень распространены подземные сооружения, часть из которых мы увидим.

Во время экскурсии 🧭 мы посетим подземную голубиную ферму и масличный пресс. Узнаем, кем же были настоящие палестинцы, увидим единственный в Израиле амфитеатр времен римской эпохи и крепость крестоносцев.

Возможность посещения в этот день дополнительный объектов оговаривается отдельно