Его знания, увлеченность и внимание к деталям сделали путешествие незабываемым. По нашему желанию Вадим изменил маршрут, и кроме ключевых мест, мы также побывали на горе Сион.



Организация на высшем уровне: удобный темп, четкий маршрут, ответы на все вопросы. Если хотите не просто увидеть святые места, а прочувствовать их смысл – этот тур идеально вам подойдет!



Спасибо Спутник Израиль за потрясающий опыт!