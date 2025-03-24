Мои заказы

Монастырь Креста – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Креста» в Иерусалиме на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Кесария - средиземноморское «Окно» в Европу
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
20 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    24 марта 2025
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом!

    Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
    читать дальше

    Его знания, увлеченность и внимание к деталям сделали путешествие незабываемым. По нашему желанию Вадим изменил маршрут, и кроме ключевых мест, мы также побывали на горе Сион.

    Организация на высшем уровне: удобный темп, четкий маршрут, ответы на все вопросы. Если хотите не просто увидеть святые места, а прочувствовать их смысл – этот тур идеально вам подойдет!

    Спасибо Спутник Израиль за потрясающий опыт!

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • В
    Виктория
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
  • Э
    Элина
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
    читать дальше

    действительно важно интересна ли Вам его манера подачи. Время, проверенное с Вадимом прошло на одном дыхании. Отзывчивый, помог разрешить проблему с трансфером.

  • Э
    Элина
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
  • Ф
    Фомина
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
  • А
    Антон
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Монастырь Креста»

