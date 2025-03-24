Индивидуальная
до 6 чел.
Кесария - средиземноморское «Окно» в Европу
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
20 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
- AAnna24 марта 2025Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом!
Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- ЭЭлина21 ноября 2022Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
