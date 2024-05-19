10 часов
Групповая
до 16 чел.
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан
Исследуйте святые места Галилеи и Назарета, где Иисус творил чудеса. Погрузитесь в атмосферу древности и откройте для себя тайны христианства
Начало: В районе вашего проживания
Расписание: в пятницу в 07:00
31 янв в 07:00
7 фев в 07:00
€110 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
1 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам (из Тель-Авива)
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Начало: В районе вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 08:00
1 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрсений19 мая 2024Хорошая и интересная экскурсия.
- EELENA15 марта 2023Великолепная по насыщенности экскурсия с лучшим экскурсоводом! Вадим Лаут не только знает все о тех местах, где мы побывали, но еще ухитряется передать эти знания всем участникам, причем в очень легкой, непринужденной форме. Было интересно, познавательно и просто чудесно.
- ООльга1 мая 2019Насыщенная интересная хорошо организованная поездка
- ННаталья4 ноября 2018Экскурсия понравилась. Гид Борис владеет материалом на отлично! Запомниться на долго! Советую всем!
- ААлександр12 марта 2018Поражает такт и эрудированность гида Галины. Знания в преломлении с действительностью переворачивают существующие представления об истории мироздания. Если бы было
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «От вашего отеля»
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