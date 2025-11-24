Средиземноморское побережье Израиля всегда было перекрёстком миров и цивилизаций. Здесь сплетаются традиции различных народов. В путешествии по Кейсарии Маритима, Хайфе и поселениям на склоне горы Кармель открывается наследие римлян и крестоносцев, а также памятники, оставленные мусульманами, бахаистами и другими общинами. Это уникальная возможность увидеть амфитеатр Ирода, римский ипподром и порт, а также насладиться культурным разнообразием Хайфы и историей Зихрон Якова

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Кейсария: руины древнего порта царя Ирода

Когда то здесь был римский город-порт. Сегодня о величии прошлых эпох напоминают живописные руины: мраморные изваяния, роскошные капители колоннад, остатки великолепной мозаики и шум морского прибоя. В Кейсарии вас ждёт театр великого строителя Ирода Великого, римский ипподром и порт, построенный в труднодоступном месте. Землетрясения и войны разрушили многие строения, но следы великолепных построек сохранились. Я расскажу, как среди древних крепостных стен апостол Пётр обратил Корнелия в христианство, а апостол Павел был заключён перед отправлением в Рим.

Хайфа: город на горе Кармель

Этот город, восхищавший императора Наполеона и других правителей, сочетает культурное, архитектурное и религиозное разнообразие. Католический орден кармелитов зародился в эпоху крестовых походов именно здесь, на горе Кармель. Отсюда и название известного всему миру духовно-рыцарского ордена. Мы посетим пещеру покровителя кармелитов на вершине этой горы и поговорим о религии бахаи, для которых Кармель стала священной. А ещё полюбуемся знаменитыми бахайскими садами. Вы узнаете, почему все бахайские храмы мира своими фасадами обращены именно сюда.

Современная Хайфа стала третьим по величине городом в Израиле. Со своим метро, канатной дорогой, двумя университетами и самым большим в стране количеством обзорных площадок. На экскурсии вы познакомитесь с культурными и архитектурными изюминками города, узнаете об истоках привычных выражений и традиций 4 религий.

Зихрон Яков и Эйн-ход: Мечты на склонах Кармеля

Эти места хранят множество интересных историй. Зихрон Яков и деревня Эйн-ход воплощают мечты «неизвестного Благодетеля», пожелавшего быть похороненным здесь. Вы знаете его фамилию, а подробности я расскажу.