Когда то здесь был римский город-порт. Сегодня о величии прошлых эпох напоминают живописные руины: мраморные изваяния, роскошные капители колоннад, остатки великолепной мозаики и шум морского прибоя. В Кейсарии вас ждёт театр великого строителя Ирода Великого, римский ипподром и порт, построенный в труднодоступном месте. Землетрясения и войны разрушили многие строения, но следы великолепных построек сохранились. Я расскажу, как среди древних крепостных стен апостол Пётр обратил Корнелия в христианство, а апостол Павел был заключён перед отправлением в Рим.
Хайфа: город на горе Кармель
Этот город, восхищавший императора Наполеона и других правителей, сочетает культурное, архитектурное и религиозное разнообразие. Католический орден кармелитов зародился в эпоху крестовых походов именно здесь, на горе Кармель. Отсюда и название известного всему миру духовно-рыцарского ордена. Мы посетим пещеру покровителя кармелитов на вершине этой горы и поговорим о религии бахаи, для которых Кармель стала священной. А ещё полюбуемся знаменитыми бахайскими садами. Вы узнаете, почему все бахайские храмы мира своими фасадами обращены именно сюда.
Современная Хайфа стала третьим по величине городом в Израиле. Со своим метро, канатной дорогой, двумя университетами и самым большим в стране количеством обзорных площадок. На экскурсии вы познакомитесь с культурными и архитектурными изюминками города, узнаете об истоках привычных выражений и традиций 4 религий.
Зихрон Яков и Эйн-ход: Мечты на склонах Кармеля
Эти места хранят множество интересных историй. Зихрон Яков и деревня Эйн-ход воплощают мечты «неизвестного Благодетеля», пожелавшего быть похороненным здесь. Вы знаете его фамилию, а подробности я расскажу.
Ирина — ваш гид в Тель-Авиве
Провела экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознание этого мира в себе.