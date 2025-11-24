Мои заказы

Из Тель-Авива - в Кейсарию Маритима, Хайфу и Зихрон Яков (на вашем авто)

Погрузитесь в историю и культуру Средиземноморья, посетив Кейсарию, Хайфу и Зихрон Яков. Узнайте о наследии римлян и крестоносцев
Средиземноморское побережье Израиля всегда было перекрёстком миров и цивилизаций. Здесь сплетаются традиции различных народов.

В путешествии по Кейсарии Маритима, Хайфе и поселениям на склоне горы Кармель открывается наследие римлян и крестоносцев, а также памятники, оставленные мусульманами, бахаистами и другими общинами.

Это уникальная возможность увидеть амфитеатр Ирода, римский ипподром и порт, а также насладиться культурным разнообразием Хайфы и историей Зихрон Якова

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древних римских руин
  • 🌄 Восхитительные виды на гору Кармель
  • 🏙️ Культурное разнообразие Хайфы
  • 📜 Исторические рассказы о крестоносцах
  • 🎨 Творческая атмосфера Зихрон Якова
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Амфитеатр Ирода
  • Римский ипподром
  • Порт Кейсарии
  • Культурные памятники Хайфы

Описание экскурсии

Кейсария: руины древнего порта царя Ирода

Когда то здесь был римский город-порт. Сегодня о величии прошлых эпох напоминают живописные руины: мраморные изваяния, роскошные капители колоннад, остатки великолепной мозаики и шум морского прибоя. В Кейсарии вас ждёт театр великого строителя Ирода Великого, римский ипподром и порт, построенный в труднодоступном месте. Землетрясения и войны разрушили многие строения, но следы великолепных построек сохранились. Я расскажу, как среди древних крепостных стен апостол Пётр обратил Корнелия в христианство, а апостол Павел был заключён перед отправлением в Рим.

Хайфа: город на горе Кармель

Этот город, восхищавший императора Наполеона и других правителей, сочетает культурное, архитектурное и религиозное разнообразие. Католический орден кармелитов зародился в эпоху крестовых походов именно здесь, на горе Кармель. Отсюда и название известного всему миру духовно-рыцарского ордена. Мы посетим пещеру покровителя кармелитов на вершине этой горы и поговорим о религии бахаи, для которых Кармель стала священной. А ещё полюбуемся знаменитыми бахайскими садами. Вы узнаете, почему все бахайские храмы мира своими фасадами обращены именно сюда.

Современная Хайфа стала третьим по величине городом в Израиле. Со своим метро, канатной дорогой, двумя университетами и самым большим в стране количеством обзорных площадок. На экскурсии вы познакомитесь с культурными и архитектурными изюминками города, узнаете об истоках привычных выражений и традиций 4 религий.

Зихрон Яков и Эйн-ход: Мечты на склонах Кармеля

Эти места хранят множество интересных историй. Зихрон Яков и деревня Эйн-ход воплощают мечты «неизвестного Благодетеля», пожелавшего быть похороненным здесь. Вы знаете его фамилию, а подробности я расскажу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Тель-Авиве
Провела экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознание этого мира в себе.
Задать вопрос

