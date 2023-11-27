Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Тель-Авива

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тель-Авив с ветерком
На велосипеде
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
Прокатитесь по Тель-Авиву на велосипеде, открывая для себя его исторические уголки и современные достопримечательности. Узнайте больше о городе, который не спит
Начало: У часовой башни в Яффо
«По широкой улице мы доедем до мечети Хасан Бек, минарет, зеленые деревянные двери, ставни и арочные окна которой живописно дополняют панораму древнего поселения Яффо»
20 апр в 18:30
21 апр в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Бульвар Иерусалима в Яффо: архитектура, люди, истории и тайны
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бульвар Иерусалима в Яффо: архитектура, люди, истории и тайны
Исследовать нетуристический район Тель-Авива, где за каждым фасадом скрывается свой сюжет
Начало: По договорённости с организатором
«Погуляем по улице Рабби Ханина — скрытой жемчужине, куда почти не заглядывают туристы, а зря»
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
Услышать удивительные сюжеты из прошлого и настоящего на авторской прогулке с локальным экспертом
Начало: У Часовой Башни
«Тайная улица, до которой туристы не добираются, а мы с вами — дойдём и рассмотрим кошачьи фонтанчики»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€210 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Тель-Авив с ветерком
    Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
  • А
    Анастасия
    22 мая 2022
    Тель-Авив с ветерком
    Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно
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    полярны. И это, наверное, непростая задача — сделать индивидуальную экскурсию интересной для таких разных людей. Константин с этой задачей прекрасно справился. Думаю, это и есть мастерство. Ну и немножко магии)) Мы прекрасно провели время, узнали многое от истории до современной культуры, кое-что из жизни библейских растений, и даже получили небольшой список рекомендованной литературы! И еще - очень толковые рекомендации насчет дальнейшей программы, к которой не знали, как подступиться (когда у всех разные пожелания, разный режим, и плюс ко всему дефицит времени). В общем, день удался. Спасибо, Костя!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в апреле 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 257. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тель-Авива. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод