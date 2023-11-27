Индивидуальная
до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
Прокатитесь по Тель-Авиву на велосипеде, открывая для себя его исторические уголки и современные достопримечательности. Узнайте больше о городе, который не спит
Начало: У часовой башни в Яффо
«По широкой улице мы доедем до мечети Хасан Бек, минарет, зеленые деревянные двери, ставни и арочные окна которой живописно дополняют панораму древнего поселения Яффо»
20 апр в 18:30
21 апр в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бульвар Иерусалима в Яффо: архитектура, люди, истории и тайны
Исследовать нетуристический район Тель-Авива, где за каждым фасадом скрывается свой сюжет
Начало: По договорённости с организатором
«Погуляем по улице Рабби Ханина — скрытой жемчужине, куда почти не заглядывают туристы, а зря»
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
Услышать удивительные сюжеты из прошлого и настоящего на авторской прогулке с локальным экспертом
Начало: У Часовой Башни
«Тайная улица, до которой туристы не добираются, а мы с вами — дойдём и рассмотрим кошачьи фонтанчики»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€210 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 ноября 2023Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
- ААнастасия22 мая 2022Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в апреле 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 257. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тель-Авива. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод