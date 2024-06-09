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о городе и ответит на ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку.



Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса, аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены. Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн для группы до 8 человек.



Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам - возможна доплата