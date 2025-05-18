Индивидуальная
до 7 чел.
В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
Посетить храмы Рождества Христова и Гроба Господня, увидеть Гефсиманский сад и Стену Плача
Начало: От вашего отеля
«В Вифлееме находится древнейший храм Рождества Христова, сохранившийся практически в первозданном виде»
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к месту, где родился Иисус Христос
Узнайте тайны Вифлеема и посетите храм Рождества Христова. Откройте для себя чудеса, которые скрывает этот древний город
Начало: По договорённости с организаторам
«экскурсия по храмовому Комплексу Рождества — от 1 часа до 1,5 часов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Яффо + музей Иланы Гур
Погрузитесь в атмосферу древнего Яффо и откройте для себя искусство Иланы Гур. Вас ждут легенды, скульптуры и потрясающие виды на Средиземное море
Начало: По договорённости с организатором
«Мы поговорим о значении этого храма и распространении христианства как мировой религии»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 6 чел.
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