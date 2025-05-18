Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Тель-Авиве на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 7 чел. В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива Посетить храмы Рождества Христова и Гроба Господня, увидеть Гефсиманский сад и Стену Плача Начало: От вашего отеля «В Вифлееме находится древнейший храм Рождества Христова, сохранившийся практически в первозданном виде» €600 за всё до 7 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Экскурсия к месту, где родился Иисус Христос Узнайте тайны Вифлеема и посетите храм Рождества Христова. Откройте для себя чудеса, которые скрывает этот древний город Начало: По договорённости с организаторам «экскурсия по храмовому Комплексу Рождества — от 1 часа до 1,5 часов» €300 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Яффо + музей Иланы Гур Погрузитесь в атмосферу древнего Яффо и откройте для себя искусство Иланы Гур. Вас ждут легенды, скульптуры и потрясающие виды на Средиземное море Начало: По договорённости с организатором «Мы поговорим о значении этого храма и распространении христианства как мировой религии» €250 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Тель-Авива

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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