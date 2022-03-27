Что вы можете увидеть 🤩

Прогулка для любителей интересных и нетуристических мест Яффо.

Экскурсия начнется около театра «Гешер», где вы увидите самые красивые дома Иерусалимского бульвара и заглянете в его прошлое, настоящее и будущее. Затем вы посетите тайные дворики и рассмотрите самые красивые и аутентичные улицы Яффо, построенные в 19 веке. Найдете мечеть со смешным названием Сиксик и узнаете, почему она так называется. На прогулке вы отыщите настоящую «жемчужину» Яффо — улица Рабби Ханина: архитектурное сплетение трех веков, а так же обнаружите секретный выход к старинному колодцу.

Во конце путешествия по улочкам города вы посетите «блошиный» рынок и даже сделаете виртуальные покупки антикварных вещиц. Найдете, чтобы рассмотреть первый постоялый двор за пределами Старого Яффо и выйдите к Греческому рынку.

В конце экскурсии — бонус!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).