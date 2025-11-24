Яффо - это место, где история встречается с современностью.
Прогулка по Иерусалимскому бульвару и его окрестностям позволит вам открыть для себя уникальные архитектурные памятники и услышать удивительные истории. От крепости Хизабон
Прогулка по Иерусалимскому бульвару и его окрестностям позволит вам открыть для себя уникальные архитектурные памятники и услышать удивительные истории. От крепости Хизабон
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические рассказы
- 🎭 Театр Гешер
- 🛍️ Блошиный рынок
- ☕ Лучшие кафе Яффо
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бульвара Иерусалима в Яффо - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность ниже. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В остальные месяцы, особенно летом, жара может сделать прогулки менее комфортными, но даже в это время можно найти моменты для приятного отдыха.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Иерусалимский бульвар
- Театр Гешер
- Крепость Хизабон
- Блошиный рынок
- Обувной рынок
Описание экскурсии
- Мы разберёмся, как любовь и амбиции сподвигли злобного губернатора Хасан Бека построить в Тель-Авиве набережную Елисейских полей, сегодня это Иерусалимский бульвар
- Заглянем в театр Гешер и обсудим, как история его создания таинственным образом повторилась через сто лет. А заодно — как играть на иврите, не зная языка
- Остановимся у самого фотографируемого здания на бульваре — крепости Хизабон. Откуда у дома такое название? Поговорим и об этом
- Хрущёвки вы точно видели, а габриэловки? Познакомимся с уникальным домом для болгарских репатриантов
- Погуляем по улице Рабби Ханина — скрытой жемчужине, куда почти не заглядывают туристы, а зря
- Хотите на блошиный рынок? Устроим квест: я покажу странные находки, а вы попробуете угадать, что это и как использовалось
- Посетим легендарный обувной рынок. Именно здесь Теодор Герцль подбирал туфли жене перед встречей с кайзером Вильгельмом
Вы увидите:
- тосканскую виллу с мусульманским сабилем
- дом летучих мышей — да, и такое бывает в Яффо!
- мечеть с весёлым названием Сиксик
- тайную дверь в квартал Арова и что за ней скрывается
- самое вкусное кафе Яффо в бывшем здании Шабака (службы безопасности Израиля)
И многое-многое другое!
Организационные детали
- По желанию посетим винный бутик с отличной подборкой вин (вино оплачивается отдельно; пятница и суббота — выходные)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Тель-Авиве
Всем привет! Занимаюсь туризмом ооочеень давно. В Израиле живу с 2005 года. Живу в Яффо, и мне знакомо тут почти всё, а если и не всё, то знаю, у когоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Тель-Авива
Похожие экскурсии из Тель-Авива
Индивидуальная
до 10 чел.
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тель-Авива
Откройте для себя зелёные тайны Тель-Авива! Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными растениями ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
20 ноя в 15:00
21 ноя в 08:00
от €129 за человека