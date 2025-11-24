Мои заказы

Бульвар Иерусалима в Яффо: архитектура, люди, истории и тайны

Погрузитесь в атмосферу Яффо, исследуя Иерусалимский бульвар и его окрестности. Узнайте о людях и местах, которые делают этот район уникальным
Яффо - это место, где история встречается с современностью.

Прогулка по Иерусалимскому бульвару и его окрестностям позволит вам открыть для себя уникальные архитектурные памятники и услышать удивительные истории. От крепости Хизабон
до театра Гешер - каждый уголок здесь хранит свои тайны. Посетите блошиный рынок и легендарный обувной рынок, чтобы почувствовать настоящий дух Яффо. Это идеальная возможность узнать больше о культуре и традициях этого удивительного города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🎭 Театр Гешер
  • 🛍️ Блошиный рынок
  • ☕ Лучшие кафе Яффо

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бульвара Иерусалима в Яффо - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность ниже. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В остальные месяцы, особенно летом, жара может сделать прогулки менее комфортными, но даже в это время можно найти моменты для приятного отдыха.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Бульвар Иерусалима в Яффо: архитектура, люди, истории и тайны© Лада
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Иерусалимский бульвар
  • Театр Гешер
  • Крепость Хизабон
  • Блошиный рынок
  • Обувной рынок

Описание экскурсии

  • Мы разберёмся, как любовь и амбиции сподвигли злобного губернатора Хасан Бека построить в Тель-Авиве набережную Елисейских полей, сегодня это Иерусалимский бульвар
  • Заглянем в театр Гешер и обсудим, как история его создания таинственным образом повторилась через сто лет. А заодно — как играть на иврите, не зная языка
  • Остановимся у самого фотографируемого здания на бульваре — крепости Хизабон. Откуда у дома такое название? Поговорим и об этом
  • Хрущёвки вы точно видели, а габриэловки? Познакомимся с уникальным домом для болгарских репатриантов
  • Погуляем по улице Рабби Ханина — скрытой жемчужине, куда почти не заглядывают туристы, а зря
  • Хотите на блошиный рынок? Устроим квест: я покажу странные находки, а вы попробуете угадать, что это и как использовалось
  • Посетим легендарный обувной рынок. Именно здесь Теодор Герцль подбирал туфли жене перед встречей с кайзером Вильгельмом

Вы увидите:

  • тосканскую виллу с мусульманским сабилем
  • дом летучих мышей — да, и такое бывает в Яффо!
  • мечеть с весёлым названием Сиксик
  • тайную дверь в квартал Арова и что за ней скрывается
  • самое вкусное кафе Яффо в бывшем здании Шабака (службы безопасности Израиля)

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • По желанию посетим винный бутик с отличной подборкой вин (вино оплачивается отдельно; пятница и суббота — выходные)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Тель-Авиве
Всем привет! Занимаюсь туризмом ооочеень давно. В Израиле живу с 2005 года. Живу в Яффо, и мне знакомо тут почти всё, а если и не всё, то знаю, у кого
спросить. В настоящее время ищу и создаю новые форматы экскурсий и путешествий по Израилю. Иммерсивность, дополненная реальность, виртуальная реальность, театрализация — всё это мегакруто под правильный исторический контекст и реальные декорации древних городов.

Входит в следующие категории Тель-Авива

