Яффо - это место, где история встречается с современностью.Прогулка по Иерусалимскому бульвару и его окрестностям позволит вам открыть для себя уникальные архитектурные памятники и услышать удивительные истории. От крепости Хизабон

до театра Гешер - каждый уголок здесь хранит свои тайны. Посетите блошиный рынок и легендарный обувной рынок, чтобы почувствовать настоящий дух Яффо. Это идеальная возможность узнать больше о культуре и традициях этого удивительного города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Бульвара Иерусалима в Яффо - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность ниже. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В остальные месяцы, особенно летом, жара может сделать прогулки менее комфортными, но даже в это время можно найти моменты для приятного отдыха.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.